Álvaro Uribe retó a Petro por atacarlo a él y su familia con “canalladas” en redes sociales: “Si tiene una sola prueba preséntela”

Álvaro Uribe Vélez, expresidente y líder del Centro Democrático, se pronunció con dureza contra el presidente Gustavo Petro, luego de que este difundiera información errónea que vincula a la familia del exmandatario con la situación de Audifarma, una empresa farmacéutica que ha estado en el centro de varias controversias.

A través de su cuenta en X, el expresidente Uribe calificó las declaraciones de Petro como “canalladas” y acusó al mandatario de utilizar su poder para difundir “mentiras” con el fin de desacreditar a sus opositores.

El incidente comenzó cuando Gustavo Petro compartió en la misma red social un mensaje de otro usuario, en el que se afirmaba que “el dueño de Audifarma resultó ser Carlos Enrique Moreno, hermano de Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe. Van apareciendo las llaves”.

En su respuesta, Álvaro Uribe no dudó en exigir al presidente Petro que demostrara sus afirmaciones con pruebas: “Pte Petro ejerce oficio de la Presidencia para crear y difundir canalladas como esta. Si tiene una sola prueba, preséntela, o tenga el valor de rectificar. El neocomunismo para mantenerse en el poder desacredita al adversario ‘sembrándole delitos’ inexistentes (sic)”.

Uribe se mostró particularmente molesto con la insinuación de que su familia estuviera vinculada de alguna manera con los problemas que enfrenta Audifarma. Es importante aclarar que Carlos Enrique Moreno, mencionado en el mensaje que Petro reposteo, es el cuñado de Uribe Vélez, ya que es el hermano de Lina Moreno Mejía, esposa del expresidente. Esta relación familiar no implica, de ninguna forma, que el ex jefe de Estado esté vinculado con la compañía farmacéutica ni con los problemas que esta atraviesa.

De hecho, Audifarma fue fundada por Giovanny Mesa en los años 90 y se convirtió en uno de los mayores gestores farmacéuticos de Colombia, especialmente en la región del Eje Cafetero. Aunque en la actualidad la identidad de los actuales propietarios de la empresa no está completamente clara, los fundadores y algunos inversionistas originales son actores clave en la estructura de la compañía.

En este sentido, la relación familiar de Uribe con Carlos Enrique Moreno no tiene ninguna implicación directa con la propiedad o gestión de la empresa —al menos no en los registros públicos—, lo que hace que las acusaciones de Petro carezcan de fundamento.

Por lo que la reacción del expresidente Uribe Vélez no se limitó solo a refutar las acusaciones, sino que hizo un llamado a la rectificación por parte del presidente Petro, que, a su juicio, se encuentra utilizando su posición para atacar y desacreditar a sus opositores políticos mediante la difusión de información falsa.

Según el expresidente, la estrategia del actual mandatario de Colombia es un claro ejemplo de cómo el “neocomunismo” utiliza el poder para manipular la opinión pública y debilitar a sus adversarios, plantando “delitos inexistentes” que, en su opinión, no tienen base alguna.

El incidente provocó un fuerte debate en las redes sociales, en la que varios seguidores de ambos políticos han expresado sus opiniones sobre el manejo de la información y la utilización de las plataformas digitales para atacar a los rivales. Por su parte, los opositores de Uribe se mostraron a favor de Petro, bajo el argumento de que el presidente tiene derecho a señalar cualquier irregularidad que considere relevante, especialmente cuando se trata de figuras políticas influyentes.

Muchos internautas comentaron en la publicación del expresidente: “Denuncie también esa cuenta que lo difama”; “Irresponsable es Gusatcvo Petro para la difusión de información. Debe estar en dudoso estado de lucidez ahora mismo”; “Presidente Uribe, denuncie.”; “Es un bodeguero puesto por el gobierno de Petro, y lo único que sabe hacer es calumniar”; " Presidente uno de los mayores problemas que tenemos los colombianos, es que no odiamos a Petro lo suficiente".