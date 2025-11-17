Colombia

Álvaro Uribe retó a Petro por atacarlo a él y su familia con “canalladas” en redes sociales: “Si tiene una sola prueba preséntela”

En un mensaje directo al presidente, el líder del Centro Democrático le pidió que rectificara sus afirmaciones de algún vínculo con Audifarma o presentara pruebas

Guardar
Álvaro Uribe respondió enérgicamente a
Álvaro Uribe respondió enérgicamente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que vinculó a su familia con la situación de la empresa Audifarma - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

Álvaro Uribe Vélez, expresidente y líder del Centro Democrático, se pronunció con dureza contra el presidente Gustavo Petro, luego de que este difundiera información errónea que vincula a la familia del exmandatario con la situación de Audifarma, una empresa farmacéutica que ha estado en el centro de varias controversias.

A través de su cuenta en X, el expresidente Uribe calificó las declaraciones de Petro como “canalladas” y acusó al mandatario de utilizar su poder para difundir “mentiras” con el fin de desacreditar a sus opositores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incidente comenzó cuando Gustavo Petro compartió en la misma red social un mensaje de otro usuario, en el que se afirmaba que “el dueño de Audifarma resultó ser Carlos Enrique Moreno, hermano de Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe. Van apareciendo las llaves”.

En su respuesta, Álvaro Uribe no dudó en exigir al presidente Petro que demostrara sus afirmaciones con pruebas: “Pte Petro ejerce oficio de la Presidencia para crear y difundir canalladas como esta. Si tiene una sola prueba, preséntela, o tenga el valor de rectificar. El neocomunismo para mantenerse en el poder desacredita al adversario ‘sembrándole delitos’ inexistentes (sic)”.

El presidente Gustavo Petro compartió
El presidente Gustavo Petro compartió un mensaje de un usuario que insinuaba un vínculo entre la familia Uribe y Audifarma - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

Uribe se mostró particularmente molesto con la insinuación de que su familia estuviera vinculada de alguna manera con los problemas que enfrenta Audifarma. Es importante aclarar que Carlos Enrique Moreno, mencionado en el mensaje que Petro reposteo, es el cuñado de Uribe Vélez, ya que es el hermano de Lina Moreno Mejía, esposa del expresidente. Esta relación familiar no implica, de ninguna forma, que el ex jefe de Estado esté vinculado con la compañía farmacéutica ni con los problemas que esta atraviesa.

De hecho, Audifarma fue fundada por Giovanny Mesa en los años 90 y se convirtió en uno de los mayores gestores farmacéuticos de Colombia, especialmente en la región del Eje Cafetero. Aunque en la actualidad la identidad de los actuales propietarios de la empresa no está completamente clara, los fundadores y algunos inversionistas originales son actores clave en la estructura de la compañía.

En este sentido, la relación familiar de Uribe con Carlos Enrique Moreno no tiene ninguna implicación directa con la propiedad o gestión de la empresa —al menos no en los registros públicos—, lo que hace que las acusaciones de Petro carezcan de fundamento.

El expresidente Álvaro Uribe rechazó
El expresidente Álvaro Uribe rechazó las afirmaciones del presidente Petro sobre su relación con Audifarma - crédito @AlvaroUribeVel/X

Por lo que la reacción del expresidente Uribe Vélez no se limitó solo a refutar las acusaciones, sino que hizo un llamado a la rectificación por parte del presidente Petro, que, a su juicio, se encuentra utilizando su posición para atacar y desacreditar a sus opositores políticos mediante la difusión de información falsa.

Según el expresidente, la estrategia del actual mandatario de Colombia es un claro ejemplo de cómo el “neocomunismo” utiliza el poder para manipular la opinión pública y debilitar a sus adversarios, plantando “delitos inexistentes” que, en su opinión, no tienen base alguna.

El incidente provocó un fuerte debate en las redes sociales, en la que varios seguidores de ambos políticos han expresado sus opiniones sobre el manejo de la información y la utilización de las plataformas digitales para atacar a los rivales. Por su parte, los opositores de Uribe se mostraron a favor de Petro, bajo el argumento de que el presidente tiene derecho a señalar cualquier irregularidad que considere relevante, especialmente cuando se trata de figuras políticas influyentes.

Aunque Audifarma ha estado en
Aunque Audifarma ha estado en el centro de varias controversias, la relación de la empresa con la familia Uribe es prácticamente inexistente - crédito Audifarma

Muchos internautas comentaron en la publicación del expresidente: “Denuncie también esa cuenta que lo difama”; “Irresponsable es Gusatcvo Petro para la difusión de información. Debe estar en dudoso estado de lucidez ahora mismo”; “Presidente Uribe, denuncie.”; “Es un bodeguero puesto por el gobierno de Petro, y lo único que sabe hacer es calumniar”; " Presidente uno de los mayores problemas que tenemos los colombianos, es que no odiamos a Petro lo suficiente".

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezExpresidenteAudifaramaCuñado de UribeLina MorenoCarlos Enrique MorenoGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Artista de música popular reveló detalles de su lucha contra la depresión y el suicidio

El artista relató cómo la falta de ingresos y la presión personal lo llevaron a pensar en acabar con su vida

Artista de música popular reveló

Palmira, Valle del Cauca, fue declarada libre de minas antipersonal tras cinco años de desminado

Miles de familias podrán retomar sus actividades agrícolas y empresariales en la región, mientras la Reserva La Lucha avanza en la recuperación ambiental y social

Palmira, Valle del Cauca, fue

Golpe al narcotráfico en Quindío: capturaron a nueve presuntos integrantes de Los Emojis

La operación conjunta permitió incautar armas, estupefacientes y elementos usados para distribución, afectando significativamente las finanzas de la banda y reforzando la seguridad local

Golpe al narcotráfico en Quindío:

Pico y placa regional para ingresar a Bogotá el lunes festivo del 17 de noviembre: estos son los horarios, corredores y restricciones

Conductores deberán planificar su ingreso a la capital debido a la aplicación de franjas horarias diferenciadas y controles en nueve corredores viales, con sanciones para quienes incumplan las disposiciones

Pico y placa regional para

Cadáver sin ojos fue encontrado flotando en un río: no se ha establecido su identidad

Equipos judiciales investigan si se trató de un accidente, arrastre por corriente o posible acto violento

Cadáver sin ojos fue encontrado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Veneno, líder financiero

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

ENTRETENIMIENTO

Inteligencia artificial “revivió” a Darío

Inteligencia artificial “revivió” a Darío Gómez en emotivo homenaje a Armero, tras 40 años de la tragedia

Vanessa Pulgarín arrasó en el desfile de traje de baño: “Este camino está hecho de esfuerzo”

El hijo de J Balvin y Valentina Ferrer conquistó New York de la mano de Ryan Castro

“Spring Day” de BTS domina el ranking: las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

María C respondió a las polémicas declaraciones de Valentina sobre su relación con Lucho en el ‘Desafío’

Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida