Presidente de Fenalco se despachó contra Gustavo Petro, tras polémica por bombardeos a menores de edad: “El pez muere por la lengua”

En una dura arremetida contra el presidente de la República, Gustavo Petro, tras confirmarse la muerte de siete menores de edad en un bombardeo militar en Guaviare, orientado contra las disidencias de las Farc bajo alias Iván Mordisco, el titular de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, cuestionó públicamente la postura del mandatario, señalando una contradicción entre sus críticas pasadas y su defensa actual de la acción militar.

La controversia por este ataque ha puesto en la mira al jefe de Estado, por lo que sería su falta de coherencia frente a las operaciones militares que involucran a menores reclutados por grupos armados; pues en el pasado fue uno de los que lanzó señalamientos contra el exmandatario Iván Duque Márquez, entre otros, por la ofensiva que ocasionó el deceso de ocho menores en San Vicente del Caguán (Caquetá) y por el que renunció Guillermo Botero como ministro de Defensa.

“Cada vez son más evidentes las incoherencias y contradicciones de Gustavo Petro: el pez muere por la boca; en realidad, en este caso, por la lengua”, afirmó Cabal en un extenso mensaje en su perfil de X, en el que recordó justamente que, durante el Gobierno anterior, cuando se produjeron los bombardeos contra los objetivos estratégicos del narcotráfico y se reportaron muertes de menores reclutados por la guerrilla, Petro -según él- se ensañó contra Duque.

Además, reiteró que el entonces senador, gracias al Estatuto de la Oposición, llegó a lanzar acusaciones directas contra Fenalco y su expresidente Botero, que asumió el Ministerio de Defensa en ese periodo. “Lo llamó asesino”, puntualizó Cabal sobre los señalamientos de Petro al dirigente gremial, que llamó poderosamente la atención con sus declaraciones, en las que rechazó la moción de censura que se está fraguando contra el general (r) Pedro Sánchez.

Las observaciones de Cabal a Gustavo Petro: “Sería bueno que recordara que usar niños en la guerra viola múltiples normas”

En la actualidad, tras la confirmación de las muertes por la Defensoría del Pueblo y la actualización de la cifra por Medicina Legal, el presidente Petro y el ministro de Defensa defendieron la operación y argumentaron que se actuó bajo los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que el grupo armado planeaba emboscar a militares en la zona; teniendo en cuenta que 150 disidentes podrían acabar con la existencia de cerca de 20 uniformados.

Para Cabal, esta reacción busca desviar la atención de la responsabilidad de los grupos armados ilegales. “Hoy, como ya es costumbre, se pretende desviar la atención para ocultar la responsabilidad de los criminales que usan menores para sus ‘negocios’ de narcotráfico y para preparar atentados contra los colombianos. Pero esa culpa es ineludible. El reclutamiento y la utilización de menores en la guerra son crímenes de lesa humanidad”, sostuvo el dirigente gremial.

El presidente de Fenalco insistió en que el reclutamiento y uso de niños en el conflicto armado constituye una violación de múltiples normas internacionales, entre ellas la Convención sobre los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo, el Convenio 182 de la OIT, el Estatuto de Roma y la Convención Americana de Derechos Humanos, en las que se ha establecido jurisprudencia sobre este grave flagelo que afecta al país.

“Sería bueno que Petro recordara que reclutar y usar niños en la guerra viola múltiples normas internacionales, entre ellas la Convención sobre los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo, el Convenio 182 de la OIT, el Estatuto de Roma y la Convención Americana de Derechos Humanos. Todas estas normas hacen parte del bloque de constitucionalidad; por lo tanto, quien las viola también viola la Constitución”, advirtió Cabal en su perfil.

Finalmente, el dirigente gremial defendió el accionar de la fuerza pública, al reiterar su compromiso con la protección de la población civil frente a quienes infringen la ley. “La Fuerza Pública combate esos crímenes y sigue siendo leal en el cumplimiento de su obligación constitucional de proteger a todos los colombianos frente a quienes degradan la vida, abusan del derecho y violan la Constitución y la ley”, concluyó Cabal, titular de Fenalco, frente a esta situación.