Colombia

Presidente de Fenalco se despachó contra Gustavo Petro, tras polémica por bombardeos a menores de edad: “El pez muere por la lengua”

Jaime Alberto Cabal, titular de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, expresó en sus redes sociales lo que sería la incoherencia del jefe de Estado, frente a los ataques de las Fuerzas Militares a campamentos de las disidencias de alias Iván Mordisco

Guardar
El presidente de la organización
El presidente de la organización gremial hizo énfasis en la diferencia de conceptos por el bombardeo de menores en el conflicto armado - crédito EFE - Colprensa

En una dura arremetida contra el presidente de la República, Gustavo Petro, tras confirmarse la muerte de siete menores de edad en un bombardeo militar en Guaviare, orientado contra las disidencias de las Farc bajo alias Iván Mordisco, el titular de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, cuestionó públicamente la postura del mandatario, señalando una contradicción entre sus críticas pasadas y su defensa actual de la acción militar.

La controversia por este ataque ha puesto en la mira al jefe de Estado, por lo que sería su falta de coherencia frente a las operaciones militares que involucran a menores reclutados por grupos armados; pues en el pasado fue uno de los que lanzó señalamientos contra el exmandatario Iván Duque Márquez, entre otros, por la ofensiva que ocasionó el deceso de ocho menores en San Vicente del Caguán (Caquetá) y por el que renunció Guillermo Botero como ministro de Defensa.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de Fenalco, Jaime
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se pronunció frente al bombardeo de menores en Guaviare y cuestionó las posiciones del jefe de Estado, Gustavo Petro - crédito @JaimeA_Cabal/X

Cada vez son más evidentes las incoherencias y contradicciones de Gustavo Petro: el pez muere por la boca; en realidad, en este caso, por la lengua”, afirmó Cabal en un extenso mensaje en su perfil de X, en el que recordó justamente que, durante el Gobierno anterior, cuando se produjeron los bombardeos contra los objetivos estratégicos del narcotráfico y se reportaron muertes de menores reclutados por la guerrilla, Petro -según él- se ensañó contra Duque.

Además, reiteró que el entonces senador, gracias al Estatuto de la Oposición, llegó a lanzar acusaciones directas contra Fenalco y su expresidente Botero, que asumió el Ministerio de Defensa en ese periodo. “Lo llamó asesino”, puntualizó Cabal sobre los señalamientos de Petro al dirigente gremial, que llamó poderosamente la atención con sus declaraciones, en las que rechazó la moción de censura que se está fraguando contra el general (r) Pedro Sánchez.

Las observaciones de Cabal a Gustavo Petro: “Sería bueno que recordara que usar niños en la guerra viola múltiples normas”

En la actualidad, tras la confirmación de las muertes por la Defensoría del Pueblo y la actualización de la cifra por Medicina Legal, el presidente Petro y el ministro de Defensa defendieron la operación y argumentaron que se actuó bajo los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que el grupo armado planeaba emboscar a militares en la zona; teniendo en cuenta que 150 disidentes podrían acabar con la existencia de cerca de 20 uniformados.

Este es uno de los
Este es uno de los mensajes con los que el presidente Gustavo Petro justificó bombardeos en Guaviare - crédito @petrogustavo/X

Para Cabal, esta reacción busca desviar la atención de la responsabilidad de los grupos armados ilegales. “Hoy, como ya es costumbre, se pretende desviar la atención para ocultar la responsabilidad de los criminales que usan menores para sus ‘negocios’ de narcotráfico y para preparar atentados contra los colombianos. Pero esa culpa es ineludible. El reclutamiento y la utilización de menores en la guerra son crímenes de lesa humanidad”, sostuvo el dirigente gremial.

El presidente de Fenalco insistió en que el reclutamiento y uso de niños en el conflicto armado constituye una violación de múltiples normas internacionales, entre ellas la Convención sobre los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo, el Convenio 182 de la OIT, el Estatuto de Roma y la Convención Americana de Derechos Humanos, en las que se ha establecido jurisprudencia sobre este grave flagelo que afecta al país.

Sería bueno que Petro recordara que reclutar y usar niños en la guerra viola múltiples normas internacionales, entre ellas la Convención sobre los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo, el Convenio 182 de la OIT, el Estatuto de Roma y la Convención Americana de Derechos Humanos. Todas estas normas hacen parte del bloque de constitucionalidad; por lo tanto, quien las viola también viola la Constitución”, advirtió Cabal en su perfil.

Los operativos en Guaviare han
Los operativos en Guaviare han sido autorizados directamente por el presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Europa Press

Finalmente, el dirigente gremial defendió el accionar de la fuerza pública, al reiterar su compromiso con la protección de la población civil frente a quienes infringen la ley. “La Fuerza Pública combate esos crímenes y sigue siendo leal en el cumplimiento de su obligación constitucional de proteger a todos los colombianos frente a quienes degradan la vida, abusan del derecho y violan la Constitución y la ley”, concluyó Cabal, titular de Fenalco, frente a esta situación.

Temas Relacionados

Jaime Alberto CabalPresidente de FenalcoBombardeo de niñosPresidente PetroGobierno PetroIván MordiscoDisidencias de las FarcGustavo PetroBombardeo GuaviareBombardeo menores GuaviareColombia-Noticias

Más Noticias

Falla masiva de semáforos complica el tráfico en Bogotá

Varias intersecciones de la capital colombiana presentaron señales intermitentes o apagadas, lo que obligó a una rápida intervención de los equipos de tránsito para evitar mayores afectaciones en la movilidad urbana

Falla masiva de semáforos complica

El árbol de Navidad verde tradicional pasó de moda: estas son las tendencias para el 2025

Este año se opta por dar un significado personal a los árboles más que mostrar decoraciones enormes y vistosas que ocupan grandes espacios

El árbol de Navidad verde

Autoridades investigan explosión que afectó treinta viviendas en Bello

Un estallido en una casa de tres niveles generó daños estructurales y la evacuación de inmuebles cercanos, mientras equipos de rescate y gestión del riesgo trabajan en la zona

Autoridades investigan explosión que afectó

Según influencer, esto se puede comprar con 10.000 pesos en un barrio popular y en el barrio más gentrificado de Medellín

En este reto la idea era comer algo equivalente en los dos lugares de la ciudad; no obstante, la experiencia fue muy distinta en cada barrio

Según influencer, esto se puede

Gustavo Petro respondió a congresista estadounidense que lo vinculó con grupos narcoterroristas: " Mi relación con narcos es perseguirlos"

El presidente colombiano respondió al congresista republicano Mario Díaz-Balart, que lo relacionó “con grupos narcoterroristas” tras las ordenes de Gustavo Petro

Gustavo Petro respondió a congresista
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Veneno, líder financiero

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

ENTRETENIMIENTO

La Toxi Costeña responde críticas

La Toxi Costeña responde críticas por las letras de sus canciones y el ejemplo a sus hijos: “Con esas regalías se mantiene la casa”

Laura de León aparece en muletas y causa preocupación entre sus seguidores: “Siempre hay una primera vez”

Juan David Tejada vuelve a lanzar indirecta a Aida Victoria Merlano: “Tendría cuidado con lo que dices”

Polémica por la exigencia de Westcol de quitar la música de Feid durante un evento público: “Estoy ofendido”

Actriz de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ reveló complicada enfermedad que le diagnosticaron a su hija de 9 años: “Hemos llorado”

Deportes

EN VIVO l América vs.

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional: los escarlatas van por la remontada que los ubique en la final de la Copa BetPlay

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025

Leyenda del Liverpool se va en contra de los ingleses por dejar salir a Luis Díaz: “Me sorprende sinceramente”