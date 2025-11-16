Colombia

María C respondió a las polémicas declaraciones de Valentina sobre su relación con Lucho en el ‘Desafío’

La llanera no dudó en hablar de su opinión sobre el tema del momento y sus declaraciones encendieron las redes sociales

Las participantes siguen protagonizando una de las discusiones más virales de la temporada - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La controversia en torno al triángulo amoroso entre María C, Valentina y Lucho en el Desafío Siglo XXI sumó un nuevo capítulo, luego de que la exreina internacional del joropo se pronunciara públicamente sobre los señalamientos que surgieron tras la emotiva confesión de Valentina en La Ciudad de las Cajas.

En medio de la atención de los seguidores del formato, María C utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido, debido a que no todo han sido críticas, y en su pronunciamiento aprovechó para reafirmar su postura frente a los hechos que han generado debate entre los fanáticos.

El episodio que detonó la discusión ocurrió cuando Valentina compartió ante las cámaras y sus compañeros que, aunque intentó establecer una relación sentimental con Lucho fuera del programa, las diferencias de personalidad y las “mentiras” del deportista impidieron que la relación prosperara.

La joven lloró por el vinculo que tuvo con Lucho en el pasado - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La joven relató que el tema del arrunchis y el beso entre Lucho y María C en el Cubo de Eliminados no le fue comunicado por él en su momento, sino que tuvo que enterarse por las fuertes imágenes. En ese punto de la conversación, Lucho le reprochó e insistió en que no hubo infidelidad durante el tiempo en que ambos intentaron estar juntos.

Valentina, visiblemente afectada, detalló la dinámica que mantuvo con María C tras su salida del programa: “María C me llamaba todos los días y me decía ‘Valen, mira, yo no hice nada con él’ y yo le decía: ‘amiga, tranquila, como se lo dijo él, no fuimos, no somos, ni seremos, entonces ya fue’. Yo lo primero que hice al salir fue contarle todo lo que hice y él me mintió diciendo que María C era la que lo buscaba, que no sé qué, cuando nos dimos cuenta que fue al contrario”.

La respuesta de María C

En respuesta a la oleada de mensajes que recibió en su cuenta oficial de Instagram, María C expresó su gratitud hacia los seguidores que le han mostrado su apoyo y reiteró su versión de los hechos: “Gracias a todos los que me escriben cosas lindas, con la fe intacta de lo que han podido conocer de mí. ‘El lobo siempre será el malo si el cuento lo cuenta Caperucita’“, escribió la exreina, demostrando su percepción sobre lo ocurrido en el concurso.

Esta fue la respuesta que María C dio sobre la polémica - crédito Instagram

Cabe mencionar que durante las entrevistas concedidas a Caracol Televisión tras su salida del concurso, María C fue enfática al señalar que no considera necesario ofrecer explicaciones a Valentina y descartó la posibilidad de iniciar una relación amorosa con Lucho. Aunque eso no fue lo que dijo la joven, oriunda de Girardot, al referirse a las repetidas comunicaciones que recibió de su compañera.

Esta declaración refuerza la distancia que la exreina de belleza ha decidido mantener respecto a la polémica, mientras la audiencia del reality continúa atenta a los próximos acontecimientos, teniendo en cuenta que Lucho y Valentina volvieron a encontrarse en la competencia, aunque ella dejó en claro que, pese al dolor que sintió por la ruptura, tiene claro que no volverá a tener nada con Lucho.

Lucho se mostró indiferente tras los reclamos de Valentina y pocas veces la miró a la cara - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

“Yo sabía que no éramos nada. Afuera es una realidad diferente y qué pasó, la realidad no la pudimos convivir, no pudimos llevarla, porque acá es otra cosa”, dijo María C sobre lo difícil que fue intentar sostener el vínculo.

En medio de las lágrimas de su compañera de equipo, Lucho reconoció que existía química con la participante llanera y señaló que ella siempre estuvo pendiente de él: “María C tenía algo que no tenías tú, que era la atención”.

