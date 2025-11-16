Colombia

Lotería de Medellín: resultados del sorteo EXTRA del 15 de noviembre de 2025

Esta popular lotería entrega un premio mayor de 25.000 millones de pesos y más de 30 secos millonarios principales

Resultados del sorteo EXTRA de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín compartió los números ganadores de su más reciente sorteo EXTRA publicado este sábado 15 de noviembre de 2025.

Resultados del Extra de Medellín

Fecha: 15 de noviembre de 2025.

Sorteo: 0017.

Premio mayor de $25.000 millones:

  • 4318 Serie 649

Seco de $2.000 millones:

  • 8054 Serie 567

Secos de $500 millones:

  • 3947 Serie 185
  • 7467 Serie 120
  • 8272 Serie 596

Secos de $100 Millones

  • 0659 Serie 541
  • 6451 Serie 467

Secos de $50 Millones:

  • 2010 Serie 410
  • 6706 Serie 522
  • 9367 Serie 578

Secos de $20 Millones:

  • 4695 Serie 215
  • 7525 Serie 514
  • 5277 Serie 149
  • 9863 Serie 187
  • 6998 Serie 529

Secos de $10 Millones:

  • 0092 Serie 326
  • 2202 Serie 637
  • 3662 Serie 202
  • 4860 Serie 716
  • 7206 Serie 724
  • 8363 Serie 579
  • 9947 Serie 273
  • 0735 Serie 325
  • 3134 Serie 398
  • 3954 Serie 083
  • 6145 Serie 490
  • 7619 Serie 486
  • 8536 Serie 213
  • 9955 Serie 407
  • 1192 Serie 046
  • 3420 Serie 031
  • 4740 Serie 460
  • 6172 Serie 514
  • 7664 Serie 621
  • 8617 Serie 029
Plan de premios del sorteo EXTRA de la Lotería de Medellín

Esta versión de la Lotería de Medellín ofrece un plan de premios muy diferente y mucho más grande que el tradicional. Se trata de más de 30 premios principales que se divide de la siguiente manera:

  • Un premio mayor de 25.000 millones de pesos.
  • Un seco de 2.000 millones de pesos.
  • Tres secos de 500 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 50 millones de pesos.
  • Cinco secos de 20 millones de pesos.
  • 20 secos de 10 millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Para reclamar el premio debe dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.

Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora de Colombia. El dinero se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.

Recuerde que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.

¿Qué documentos necesito presentar para cobrar un premio en la Lotería de Medellín?

Para cobrar un premio en la Lotería de Medellín, debes presentar estos documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete premiado original, que debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones que afecten la validación en el sistema de juego.

Un documento de identidad válido y original: cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello de migración reciente, o cédula de extranjería si la estadía supera 6 meses.

El tiquete debe estar debidamente diligenciado con tus datos personales para el trámite del pago, completando el formato correspondiente que ofrece la Lotería de Medellín.

El pago del premio se realiza mediante transferencia electrónica al ganador y el plazo para reclamarlo es de un año desde la activación del tiquete.

Para premios mayores a aproximadamente $1.645.000, se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor del premio. También es importante que el ganador sea mayor de 18 años y que el tiquete cumpla con todos los requisitos técnicos y legales para validar el premio.

