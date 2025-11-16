Lotería de Medellín: resultados del sorteo EXTRA del 15 de noviembre de 2025

Resultados del sorteo EXTRA de la Lotería de Medellín (Jovani Pérez)

La Lotería de Medellín compartió los números ganadores de su más reciente sorteo EXTRA publicado este sábado 15 de noviembre de 2025.

Esta popular lotería entrega un premio mayor de 25.000 millones de pesos y más de 30 secos millonarios principales.

Resultados del Extra de Medellín

Fecha: 15 de noviembre de 2025.

Sorteo: 0017.

Premio mayor de $25.000 millones:

4318 Serie 649

Seco de $2.000 millones:

8054 Serie 567

Secos de $500 millones:

3947 Serie 185

7467 Serie 120

8272 Serie 596

Secos de $100 Millones

0659 Serie 541

6451 Serie 467

Secos de $50 Millones:

2010 Serie 410

6706 Serie 522

9367 Serie 578

Secos de $20 Millones:

4695 Serie 215

7525 Serie 514

5277 Serie 149

9863 Serie 187

6998 Serie 529

Secos de $10 Millones:

0092 Serie 326

2202 Serie 637

3662 Serie 202

4860 Serie 716

7206 Serie 724

8363 Serie 579

9947 Serie 273

0735 Serie 325

3134 Serie 398

3954 Serie 083

6145 Serie 490

7619 Serie 486

8536 Serie 213

9955 Serie 407

1192 Serie 046

3420 Serie 031

4740 Serie 460

6172 Serie 514

7664 Serie 621

8617 Serie 029

Plan de premios del sorteo EXTRA de la Lotería de Medellín

Esta versión de la Lotería de Medellín ofrece un plan de premios muy diferente y mucho más grande que el tradicional. Se trata de más de 30 premios principales que se divide de la siguiente manera:

Un premio mayor de 25.000 millones de pesos.

Un seco de 2.000 millones de pesos.

Tres secos de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Para reclamar el premio debe dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.

Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora de Colombia. El dinero se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.

Recuerde que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.

¿Qué documentos necesito presentar para cobrar un premio en la Lotería de Medellín?

Para cobrar un premio en la Lotería de Medellín, debes presentar estos documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete premiado original, que debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones que afecten la validación en el sistema de juego.

Un documento de identidad válido y original: cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello de migración reciente, o cédula de extranjería si la estadía supera 6 meses.

El tiquete debe estar debidamente diligenciado con tus datos personales para el trámite del pago, completando el formato correspondiente que ofrece la Lotería de Medellín.

El pago del premio se realiza mediante transferencia electrónica al ganador y el plazo para reclamarlo es de un año desde la activación del tiquete.

Para premios mayores a aproximadamente $1.645.000, se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor del premio. También es importante que el ganador sea mayor de 18 años y que el tiquete cumpla con todos los requisitos técnicos y legales para validar el premio.