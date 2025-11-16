La Toxi Costeña responde críticas por las letras de sus canciones y el ejemplo a sus hijos: “Con esas regalías se mantiene la casa”

La Toxi Costeña explicó por qué no se le ha visto junto a sus hijos luego de salir de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito Cortesía Canal RCN

La cantante colombiana Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña, generó controversia en redes sociales al responder de manera directa a una usuaria que le cuestionó sobre el tipo de música que interpreta y el efecto de sus letras en el entorno familiar.

La artista enfrentó los señalamientos durante una ronda de preguntas y respuestas en la que abordó la preocupación pública respecto a sus hijos.

En la mencionada dinámica de interacción, una seguidora preguntó a La Toxi Costeña: “¿No te da pena con tus hijos que escuchen esas canciones más vulgares?”.

Frente a este comentario, la cantante sostuvo que no siente vergüenza por su trabajo y destacó que su vida personal ofrece un ejemplo distinto al que se percibe en el escenario. Ávila afirmó: “Solo me conocen un marido, un marido en toda mi vida, por otra parte le escuchan música vulgar a Tokischa, a Anuel, a Bad Bunny, a los traperos, a Yailín, a todo el mundo, entonces por qué no van a escuchar la de la mamá”.

Durante el intercambio, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia añadió que, lejos de ver la música urbana como un problema, la considera una fuente legítima de sustento para su familia. “Esa música tildada como ‘vulgar’ y las regalías que me genera, junto con los shows, mantienen la casa, permiten hacer mercado, pagar los colegios y vestir a mis hijos”, señaló la cantante.

La polémica siguió creciendo tras las declaraciones de la artista, quien no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje a la internauta que la increpó: “Edúcate, amiga”. Para La Toxi Costeña, las críticas no corresponden con la realidad de la educación que ofrece a sus hijos y aseguró que su prioridad es inculcar valores. “Les doy amor, respeto, son temerosos de Dios”, expresó la intérprete de Macta Llega.

La situación reactivó el debate en redes sociales sobre el impacto de la música urbana y su relación con los referentes familiares en la vida de quienes integran la industria del entretenimiento en Colombia. Nuevamente, las redes se convierten en escenario de discusión entre seguidores y figuras públicas.

La Toxi Costeña revela conversaciones para unirse a un nuevo ‘reality’ el próximo año

La cantante abrió la puerta a nuevos proyectos televisivos tras insinuar su posible regreso a los reality shows en 2026. La artista, que consolidó su popularidad como finalista en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió detalles sobre una reciente oferta para formar parte de un nuevo formato que iniciaría en enero.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta de Instagram La Toxi Costeña se mostró receptiva a discutir sus planes a futuro e interactuó abiertamente con quienes siguen su carrera. Ante la consulta directa “¿Toxi, entrarías a una nueva casa?”, la cantante respondió: “Obvio nena, si ya yo soy chica reality, ya tengo toda la experiencia del mundo para participar mi amor”.

Además, Ávila sorprendió al revelar que ya existe una propuesta formal para participar en un reality que comenzaría a principios de año. “Me propusieron participar en uno en enero, entraría en enero y saldría en febrero, pero, pues no sé, yo cobré, y están como analizando para ver si llegamos a un acuerdo para que pueda ir”, comentó la intérprete. Si bien no ofreció detalles sobre el nombre del programa ni confirmó si se trata de un formato local o internacional, sus palabras generaron gran expectativa entre sus seguidores.

La artista comentó que, aunque la oferta la entusiasma y la posibilidad le resulta atractiva, aún no existe un acuerdo definitivo ya que las negociaciones continúan. “Me encantaría”, señaló, manteniendo el suspenso sobre su participación definitiva. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, dejando mensajes de apoyo y adelantando su interés por verla nuevamente en la pantalla. “Eso... en Panamá te esperamos Toxi”, “Apoyo total mi Toxi”, y “La que pegó el aleteo en Colombia” fueron algunos de los comentarios destacados en la publicación.

Mientras estudia la nueva propuesta televisiva, La Toxi Costeña continúa concentrada en su carrera musical y mantiene una presencia constante en redes sociales.