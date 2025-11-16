Katherine Miranda recordó vieja publicación de Iván Cepeda tras bombardeo en que fallecieron menores: “Te invito a que juntos denunciemos al presidente”

Tras la muerte de menores en un ataque militar autorizado por el presidente, Miranda solicitó públicamente a Cepeda sumarse a una denuncia, exigiendo coherencia política y respeto al Derecho Internacional Humanitario - crédito Katherine Miranda/Facebook

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, enfrenta críticas intensas tras autorizar una operación aérea contra facciones disidentes de las Farc en Guaviare. Durante este ataque, perdieron la vida varios menores de edad reclutados por la agrupación ilegal. La Defensoría del Pueblo verificó estos hechos, señalando seis víctimas infantiles, mientras que la cifra de Medicina Legal asciende a siete niños fallecidos.

En este contexto, la representante Katherine Miranda recordó una antigua publicación de Iván Cepeda, precandidato presidencial y senador afín al Gobierno. Miranda además le hizo una invitación al Congresista del Pacto Histórico. “Te invito a que juntos denunciemos al presidente”, comentó Miranda en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que, las reacciones de condena surgieron rápidamente luego de conocerse el hecho, con numerosas personas expresando su desaprobación. Parte de las críticas contra la administración de Gustavo Petro se centran en que, previamente, funcionarios y el propio presidente habían objetado los operativos aéreos realizados durante el gobierno de Iván Duque al considerar que ponían en peligro a menores de edad.

Debido a lo anterior, la representante Katherine Miranda utilizó su cuenta en la red social X para dirigirse públicamente al senador Iván Cepeda, invitándolo a unir esfuerzos para denunciar al presidente Gustavo Petro y al ministro Pedro Sánchez.

En su mensaje, Miranda insistió en la necesidad de que la coherencia política y el respeto a los principios no fluctúen según el partido que ostente el poder, planteando que las posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario deben señalarse sin contemplaciones ni justificaciones partidistas.

“Querido @IvanCepedaCast, te invito a que juntos denunciemos al presidente @petrogustavo y al Ministro Pedro Sánchez por graves violaciones al DIH. La coherencia y los principios no deben depender del gobierno de turno. ¿Te le mides?“, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Katherine Miranda recordó vieja publicación de Iván Cepeda y la hizo una invitación - crédito @KatheMirandaP

En cuanto a la publicación antigua de Cepeda que recordó, el legislador cuando pasó algo similar en el Gobierno Duque comentó lo siguiente: “Ministro @Diego_Molano, con claridad le digo: si se confirma que niños y niñas fallecieron en bombardeo en Guaviare y usted tenía conocimiento previo, lo denunciaré por graves infracciones al DIH. Su deber es rescatar a menores víctimas de reclutamiento forzado, no bombardearlos”.

Iván Cepeda condenó una operación militar en el Gobierno de Iván Duque - crédito @IvanCepedaCast

Por su parte, Iván Cepeda también expresó su postura ante el reciente bombardeo en Guaviare a través de su cuenta en la red social X. Cepeda manifestó su rechazo al operativo al señalar que este tipo de acciones vulneran normas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, postura que, afirmó, ha sostenido de manera constante en situaciones similares anteriores.

“SOBRE EL BOMBARDEO EN GUAVIARE No puedo dejar de condenar el bombardeo en Guaviare en el que murieron siete menores de edad. Como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario”, escribió Cepeda en su publicación de la red social antes mencionada.

Iván Cepeda dio su opinión por el bombardeo en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @IvanCepedaCast

El senador concluyó su mensaje con una condena explícita al reclutamiento de menores por parte de los grupos armados disidentes y un llamado a que los principios del Derecho Internacional Humanitario sean respetados, sin excepción, por todos los actores en conflicto.

“De igual forma, condeno firmemente el reclutamiento de menores de edad y las acciones de los grupo armados disidentes. El Derecho Humanitario y sus preceptos deben ser respetados en toda circunstancia y por todos”, finalizó en su mensaje el legislador perteneciente a la Comisión Segunda del Senado de la República.

Por su parte del presidente Gustavo Petro en X con respecto a lo sucedido comentó lo siguiente: “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”