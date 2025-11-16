Juan David Tejada vuelve a lanzar indirecta a Aida Victoria Merlano: “Tendría cuidado con lo que dices”

Tejada volvió a dejar indirecta a Aida Merlano tras su separación - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/IG

El empresario Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El agropecuario, despertó nuevas especulaciones sobre su separación de Aida Victoria Merlano tras publicar un mensaje en el que reflexionó sobre las derrotas y la resiliencia.

“Un verdadero guerrero estudia cada derrota para convertirla en victoria la próxima vez, porque el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla”, compartió Tejada en sus plataformas digitales, en una frase que fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta relacionada con su reciente ruptura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, compartió recientemente un video en redes sociales con la descripción: “Al cuento le falta un pedazo que usted no contó… 🤫“, imágenes en la que Juan David interpreta una canción que dice: ”Si fuera tú, tendría cuidado con lo que dices de mí, no vaya a ser que se me escape, eso que no quiere oír, que te deje por tóxica y eso fue lo que te dolió“.

El agropecuario envió nueva indirecta para Aida Victoria - crédito @jdt21_5/ Instagram

La relación entre Tejada y Aida Victoria, reconocida creadora de contenido barranquillera, se volvió de interés público después de que ambos confirmaran su separación el 26 de septiembre de 2025. En esa ocasión, Tejada había señalado que la decisión fue tomada “en buenos términos” y que ambos seguirían sus vidas por caminos diferentes.

La noticia coincidió con el nacimiento del hijo de Aida Victoria Merlano, lo que aumentó la curiosidad de sus seguidores y acentuó la atención sobre el proceso que atraviesa la expareja.

Desde el anuncio de la ruptura, las cuentas en redes sociales de ambos han recibido comentarios refiriéndose al final de la relación y múltiples interpretaciones sobre sus publicaciones. El más reciente mensaje de Tejada fue percibido por algunos como una señal de que el “proceso de ruptura sigue generando reacciones”, mientras otros usuarios lo tomaron simplemente como un comentario motivacional. La frase rápidamente circuló en las plataformas, generando opiniones divididas acerca de si aludía o no a la situación personal del empresario.

El empresario se fue de nuevo en contra de Aida - crédito @jdt21_5/ Instagram

Ante las publicaciones de Tejada, los comentarios en su contra no se hicieron esperar. “Vas a seguir ??? Y yo pensando que eras lo mejor que le había pasado a Aída”, “Ahora establecer límites es ser tóxica y no tener corazón, vea pues!”, “Todavía tirando madure más bien”, “Andaaaa este sí anda payaso 😂“, ”El ardido 🔥“, dicen algunos de los comentarios.

Aída Merlano exige respeto por la privacidad de su nieto y reclama a Aida Victoria y Juan David Tejada

La excongresista Aída Merlano intervino en la controversia pública que rodea la separación de su hija, Aida Victoria Merlano, y el empresario Juan David Tejada, solicitando respeto por la privacidad y el bienestar de su nieto recién nacido. En un comunicado divulgado a través de sus redes sociales, Merlano pidió a los medios de comunicación, creadores de contenido y familiares evitar que la situación se transforme en “un espectáculo que destruye reputaciones y afecta emocionalmente a todos los involucrados”.

La excongresista Aída Merlano, a través de sus redes sociales, lanzó un comunicado refiriéndose al escándalo que rodea la ruptura de su hija Aida Victoria con Juan David Tejada - crédito Colprensa y @aidavictoriam/Instagram

La petición de Aída Merlano llega tras semanas de exposición mediática, comentarios cruzados y publicaciones de contenido privado en distintas plataformas digitales. El nacimiento de Emiliano, hijo de Aida Victoria y Tejada, el pasado 29 de julio, marcó el inicio de un periodo de atención centrada en la pareja y su familia.

La separación fue anunciada el 27 de septiembre, pero la aparente cordialidad con la que se comunicó en un primer momento se desdibujó rápidamente, tras la difusión de conversaciones privadas y nuevas acusaciones de ambas partes.

“Mi prioridad es el bienestar de mi nieto y su derecho a crecer en un entorno sano, lejos del conflicto y del deterioro moral que genera la exposición pública”, manifestó Aída Merlano en su mensaje. Desde su reclusión en el cantón militar del Atlántico, la exsenadora insistió en que ambos progenitores “son responsables de la situación actual. Son dos adultos que tomaron decisiones y deben asumir las consecuencias de sus actos.

Aída Merlano pidió que se respeten los derechos de su nieto y le hizo una dura advertencia a su hija y a Juan David Tejada - crédito @aidamerlano_oficial/Instagram

Ninguno de los dos tiene derecho a denigrar al otro ni alimentar conflictos públicos, porque ahora tienen un hijo que merece crecer con sus padres, no con vergüenza. Ese niño no pidió venir al mundo; ellos eligieron tenerlo, y le deben respeto y protección”.