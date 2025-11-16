Francia Márquez se pronunció tras la muerte de siete menores en bombardeo en Guaviare: “Manifiesto mi profunda tristeza”

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

El 10 de noviembre de 2025, el Gobierno nacional realizó una operación en Guaviare que incluyó un bombardeo contra las disidencias de las Farc y dejó siete menores de edad muertos, según la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal.

Al respecto, Francia Márquez se pronunció. A través de su cuenta de X, la vicepresidenta expresó su “profunda tristeza” y solidaridad por lo sucedido, que, según ella, “enlutan a nuestra nación”.

“Mis oraciones y mis pensamientos están con las familias de las víctimas que hoy enlutan a nuestra nación. Manifiesto mi profunda tristeza y mi solidaridad”, aseguró Márquez.

Según Márquez, es deber del Estado “blindar” a la niñez y garantizar que se haga justicia en Colombia - crédito @FranciaMarquezM/X

La vicepresidenta rechazó el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. Según la funcionaria, “son crímenes inaceptables que claman justicia”.

“Expreso mi más enérgico rechazo al reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en el conflicto: son crímenes inaceptables que claman justicia. Los grupos ilegales de los llevan con engaños y promesas falsas; es la obligación del Estado condenar esta violencia y protegerles”, indicó Francia Márquez.

Según Márquez, es deber del Estado “blindar” a la niñez y garantizar que se haga justicia en Colombia.

“Es nuestro deber redoblar esfuerzos para blindar a nuestra niñez frente a la barbarie, y garantizar que se haga justicia”, afirmó la funcionaria.

La vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado a la sociedad colombiana para rechazar la violencia contra menores de edad.

“Hago un llamado a toda la sociedad colombiana para decir ¡NO MÁS! a la violencia que destruye a nuestros niños, niñas y jóvenes. ¡No más reclutamiento! ¡No más dolor! Debemos seguir trabajando de manera incansablemente para proteger a nuestra niñez y construir un futuro donde la paz y la dignidad sean posibles para todas las familias colombianas", aseveró Francia Márquez.

La vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado a la sociedad colombiana para rechazar la violencia contra menores de edad - crédito @FranciaMarquezM/X

Detalles de los hechos

El Instituto de Medicina Legal reportó que la acción militar contra el EMC, liderado por “Iván Mordisco”, dejó un saldo total de 20 personas muertas, incluyendo siete menores de edad.

Esta ofensiva se convirtió en uno de los ataques aéreos más mortales realizados durante la administración de Gustavo Petro, que durante su campaña presidencial se comprometió a evitar operaciones en campamentos donde hubiera presencia de niños o adolescentes.

El aumento de la violencia en distintas zonas del país generó una modificación en la estrategia oficial. En los últimos dos años, según fuentes oficiales, el Gobierno autorizó 13 operaciones similares para frenar el avance y las acciones violentas de las disidencias armadas.

La Defensoría del Pueblo, representada por Iris Marín, describió el episodio como “doloroso e inhumano”, subrayando la situación de los menores reclutados a la fuerza, que resultan víctimas de todos los actores en conflicto. Esta institución también instó a que el Estado tome todas las medidas posibles para evitar acciones que puedan provocar daños excesivos.

Desde el Gobierno, Petro explicó en sus redes sociales la razón detrás del operativo, señalando que la decisión buscó proteger a los soldados: “si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco … entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente, a pocos kilómetros”, escribió. Por ese motivo, afirmó haber tomado la decisión con el fin de salvar vidas, asumiendo todos los riesgos.

Para el mandatario, “es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”. En respuesta a las críticas, reafirmó: “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”, pero justificó la necesidad de tomar decisiones difíciles ante el desafío de reconquistar zonas controladas por los grupos armados.

El ministro Pedro Sánchez respaldó la medida, afirmando que la instrucción se adoptó “ante la inminencia y severidad de la amenaza”.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Identidad de los menores fallecidos

De acuerdo con el documento, conocido por El País, cinco de los siete menores ya fueron identificados plenamente, y sus familias autorizaron la difusión de los nombres. La víctima más joven es Caren Smith Cubillos Miraña (13 años), nacida en Puerto Santander (Norte de Santander) y criada en La Pedrera, Amazonas.

Los otros fallecidos son:

Dani Santiago Leyton Cuéllar (15 años) , de Fortul (Arauca).

Deini Lorena Beltrán Mendoza (16 años) , nacida en Tibú (Norte de Santander).

Maicol Andrés Pérez Ávila (16 años) , oriundo de Miraflores (Guaviare).

Martha Elena Abarca Vilches (17 años), de Puerto Leguizamo (Putumayo).