Exministro Wilson Ruiz contestó a mensaje de Isabel Zuleta sobra bombardeo en el Guaviare: “Usted tiene la realidad alterada”

El exministro de Justicia criticó a la senadora por sus declaraciones sobre la muerte de menores en la operación militar, señalando que distorsiona los hechos y responsabilizando al presidente Petro por autorizar el ataque

Wilson Ruiz cuestionó a la senadora por sus comentarios en redes sociales sobre el operativo en Guaviare, recordando la responsabilidad de quienes reclutan menores y señalando la aprobación presidencial del ataque - crédito suministrada a Infobae Colombia

La muerte de al menos seis menores en una reciente operación armada en Guaviare, en la que fuerzas estatales enfrentaron a un sector disidente de las Farc, ha generado un intenso debate en torno al presidente Gustavo Petro. La Defensoría del Pueblo identificó a seis niños entre los fallecidos en el ataque, aunque Medicina Legal sostuvo que el total ascendería a siete.

El impacto de la operación en Guaviare y las muertes de menores provocó reacciones inmediatas entre figuras del ámbito político colombiano. . En ese contexto, el exministro de Justicia Wilson Ruiz respondió públicamente a un pronunciamiento realizado en redes por la senadora Isabel Zuleta, que aludía a los sucesos recientes.

La senadora Isabel Zuleta utilizó sus redes sociales para expresar su postura frente al bombardeo en Guaviare y el fallecimiento de menores reclutados por disidencias de las Farc.

Zuleta señaló que la responsabilidad de estas muertes recae en quienes han promovido operativos armados como única solución al conflicto, apuntando directamente contra sectores políticos de derecha. Además, lamentó que estas acciones profundicen el dolor de la sociedad y perpetúen el ciclo de violencia que atraviesa Colombia.

En su mensaje, Zuleta criticó a figuras como Miguel Polo Polo y exhortó a la reflexión sobre el costo humano de las estrategias militares impulsadas por determinados sectores políticos. Consideró que, mientras algunos celebran estos desenlaces, otros solo pueden afligirse

“Para los que pedían bombardeos ahí los tienen, la derecha que sin imaginación, análisis y otras formas de abordar los problemas de este país sólo ve sangre, se les informa que este dolor de patria es su responsabilidad. Ahí tiene señor @MiguelPoloP celebren la muerte de niños, mientras nosotros lloramos estas dolorosas muestras de que nuestro país sigue sumido en un horror que la derecha impide que pare”, aseveró la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Isabel Zuleta culpó a sectores de derecha por lo ocurrido - crédito @ISAZULETA

En su respuesta, el exministro Wilson Ruiz acusó a la senadora Isabel Zuleta de distorsionar los hechos, recordándole que quienes reclutan menores y cometen delitos contra la población civil son los mismos a los que, según él, ella ha dado visibilidad en actos públicos. Además, Ruiz resaltó la responsabilidad directa del presidente Gustavo Petro en la aprobación del bombardeo y calificó como incongruente que se pretenda atribuir estos hechos a sectores de derecha.

“Senadora @ISAZULETA usted tiene la realidad alterada, le recuerdo que los criminales que usted sube a las tarimas son lo que reclutan menores y atentan contra la ciudadanía, ahora resulta que @petrogustavo es de derecha, porque él fue el que aprobó el bombardeo. No sean descarados”, aseveró el exministro de Justicia del Gobierno de Iván Duque en su mensaje.

Wilson Ruiz contestó a la publicación de Isabel Zuleta en la red social X - crédito @WilsonRuizO

El exministro Wilson Ruiz también dirigió una respuesta crítica al presidente Gustavo Petro tras sus declaraciones sobre la operación en Guaviare. Ruiz cuestionó lo que considera una doble vara en la condena internacional respecto a la muerte de menores y reclamó avances concretos para frenar el reclutamiento infantil por parte de grupos armados ilegales, señalando que el actual Gobierno habría fortalecido a estos actores.

“Condenan gravemente cuando son niños de Gaza, pero los siete menores muertos en Guaviare @petrogustavo se justifica. La incoherencia de este desgobierno es desmedida. Le tengo una pregunta presidente ¿qué avances reales existen para impedir que los niños sigan siendo reclutados por los grupos ilegales que usted fortalece?”, aseveró Ruiz.

Wilson Ruiz también contestó al mensaje de Gustavo Petro sobre el bombardeo - crédito @WilsonRuizO

En cuanto al mensaje de Gustavo Petro al que contestó fue el siguiente: “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad.Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vidaEs fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio (sic)”.

