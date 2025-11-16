Denuncian que el Gobierno Petro se ha demorado con el desmonte del antiguo Puente Pumarejo en Barranquilla: “No se les ha dado la gana”

El antiguo puente Pumarejo no ha permitido que se aproveche al máximo la construcción de la estructura inaugurada en 2019, que lleva el mismo nombre - crédito @TICOROSANIA/X

La denuncia del concejal Estefanel Gutiérrez sobre el retraso en el desmonte del antiguo Puente Pumarejo ha reavivado la preocupación en Barranquilla y el Atlántico por el impacto negativo que esta situación genera en el desarrollo económico y la competitividad de la región.

Durante una sesión reciente del Concejo Distrital de Barranquilla, el cabildante criticó al Gobierno Nacional por incumplir los compromisos asumidos para retirar la estructura, señalando que la falta de acción representa una pérdida significativa para la ciudad y el departamento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un acto simbólico, que fue publicado en sus redes sociales, Gutiérrez llevó al recinto una piedra retirada del viejo puente y la exhibió ante sus colegas, enfatizando que “el tamaño de esta piedra no se compara con lo que pierde Barranquilla y el Atlántico cada año por la falta de acción y cumplimiento en el desmonte del puente”.

El concejal Estefanel Gutiérrez denuncia incumplimientos del Gobierno nacional en el retiro de la vieja infraestructura del Puente Pumarejo - crédito @estefanelgutierrezp/Instagram

Además, el político atlanticense argumentó que la permanencia del antiguo Puente Pumarejo no solo implica riesgos por su deterioro, sino que limita la generación de empleo y el crecimiento económico.

“Me da vergüenza que el Gobierno Nacional solo nos preste atención cuando quiere imponernos una valorización, como la de la Vía al Mar, pero nunca para ayudarnos a desarrollarnos”, expresó el cabildante.

El concejal subrayó que el desmonte permitiría recuperar un espacio estratégico para la ciudad y potenciar la operación portuaria, recalcando que el Puerto de Barranquilla genera más de 25.000 empleos directos y cerca de 100.000 indirectos, cifras que, según el concejal, podrían incrementarse con la modernización de la infraestructura fluvial y vial.

La falta de avances, sostuvo, frena la competitividad del Atlántico y restringe la expansión de actividades logísticas y comerciales que dependen de un acceso eficiente al río Magdalena.

“Al Gobierno Nacional no le ha dado la gana de desmontar el antiguo puente Pumarejo. No es negociable que desde Bogotá nos tengan el desarrollo del Atlántico amarrado; estamos tirando a la basura casi 800 mil millones de pesos que no cumplen ninguna función”, afirmó.

El abandono del Gobierno nacional, según Gutiérrez, obstaculiza el desarrollo y la voz de los barranquilleros en temas de infraestructura - crédito Instagram

Controversia por censura y debate en el Concejo

El debate político en torno al tema se intensificó tras la denuncia de Gutiérrez.

En sus redes sociales, el concejal aseguró haber sido censurado en el Concejo de Barranquilla, al negársele el derecho a réplica por parte del presidente de la corporación, Andrés Ortiz Hernández, miembro del partido de Gobierno.

“A mí me preocupa que en la ciudad de Barranquilla, donde se garantiza el derecho a la oposición, la oposición esté negando el derecho a réplica. Eso si me preocupa, me preocupa muchísimo que se le niegue el derecho de réplica desde el Concejo de la ciudad de Barranquilla (...) Usted me está irrespetando a mí”, expresó.

El concejal denuncia censura en el Concejo de Barranquilla tras expresar críticas al abandono del Gobierno nacional hacia la ciudad - crédito @estefanelgutierrezp/Instagram

El concejal también manifestó que, pese a los intentos de silenciar su voz en el Concejo, continuará denunciando lo que considera un abandono por parte de las autoridades nacionales hacia Barranquilla.

“Estamos denunciando el abandono del Gobierno Nacional a Barranquilla y el Concejal del gobierno que preside la sesión niega que los Barranquilleros alcemos la voz. Pero Barranquilla se respeta. Nuestra voz no se calla, se fortalece”, comunicó.

Gutiérrez acusa al Gobierno nacional de priorizar la valorización de la Vía al Mar sobre el desarrollo de Barranquilla y el Atlántico - crédito @EstefanelGP/X

Impacto económico y social del retraso

El impacto económico y social del retraso en el desmonte ha sido motivo de preocupación para diversos sectores.

Según informó Caracol Radio, la permanencia del antiguo puente impide que buques de gran calado lleguen río arriba, lo que afecta la competitividad de los municipios ribereños y limita el desarrollo portuario.

Lucas Ariza, director de la Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria), señaló que la estructura obsoleta continúa como un obstáculo para la navegación y el crecimiento económico de la región.

Además, ingenieros consultados por El Tiempo advirtieron que el deterioro del puente puede derivar en problemas ambientales y de seguridad, como la caída de fragmentos y la acumulación de sedimentos, lo que agrava las dificultades para optimizar el canal navegable.

El desmonte del puente Pumarejo permitiría recuperar un espacio estratégico para el desarrollo urbano y portuario de Barranquilla - crédito @TICOROSANIA/X

Situación presupuestal y compromisos oficiales

En el plano presupuestal, la situación se complica por la ausencia de recursos asignados para el desmonte.

Estefanel Gutiérrez advirtió que el presupuesto nacional no contempla fondos para la deconstrucción del antiguo Puente Pumarejo, cuyo costo, según el Ministerio de Transporte, asciende a 146 mil millones de pesos.

El concejal barranquillero recordó que la Contraloría General de la República ya había alertado en febrero de 2025 que “no están disponibles” los recursos necesarios para el derrumbe.

Incluso, Gutiérrez cuestionó las promesas de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien anunció que el plan para el desmonte se presentaría en 2026, pero sin respaldo presupuestal.

“Que no sea embustera, que no sea mentirosa, porque revisamos el presupuesto de la nación y no existe un solo peso para desmontar el puente Pumarejo. Y eso tampoco solamente lo digo yo, también lo dice el informe de la Contraloría General de la República”, declaró el concejal.

Mientras tanto, el Concejo de Barranquilla y la Contraloría insisten en la urgencia de una solución concreta, frente a los anuncios oficiales que no se traducen en acciones efectivas.

El puerto de Barranquilla genera 25.000 empleos directos y 100.000 indirectos, cifras que podrían aumentar con el retiro del antiguo puente, según el concejal local - crédito redes sociales

Historia y antecedentes del puente

El antiguo Puente Pumarejo, inaugurado en 1974, fue durante décadas la principal conexión entre Barranquilla y el oriente del país, pero su diseño quedó obsoleto ante las demandas del transporte moderno. En 2019 se entregó el nuevo Puente Pumarejo, una obra que prometía mayor capacidad y seguridad.

Desde entonces, el desmonte del viejo puente se convirtió en un compromiso del Gobierno Nacional, pero seis años después la estructura sigue en pie, ocupando un espacio clave para la navegación y el desarrollo portuario.

Las razones del retraso incluyen la falta de recursos y trámites contractuales, mientras la estructura envejece sobre el río Magdalena.