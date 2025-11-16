Colombia

Camión de mudanza se volcó en Bello con enseres de una familia: esto se sabe

Un vehículo que transportaba pertenencias familiares volcó en una pendiente del barrio París, provocando lesiones a dos ocupantes

Guardar
El incidente ocurrió en el
El incidente ocurrió en el barrio París, cerca de la iglesia La Maruchenga, durante el traslado de enseres familiares - crédito Denuncias Antioquia

El traslado de enseres familiares en el municipio de Bello (Antioquia) terminó en un accidente que movilizó a los servicios de emergencia y dejó a dos personas lesionadas.

El siniestro ocurrió el sábado 15 de noviembre en las cercanías de la iglesia de La Maruchenga, cuando un camión de trasteos ascendía por una calle de fuerte pendiente en las inmediaciones del barrio París, cerca de la iglesia de La Maruchenga.

La Alcaldía de Bello reportó que equipos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello, Policía y la Secretaría de Movilidad acudieron al sitio para manejar la emergencia y brindar atención a los afectados.

Según fuentes oficiales, el conductor intentó estacionar el camión al experimentar pérdida de potencia durante el ascenso, pero la maniobra no resultó exitosa y el camión terminó volcado.

El impacto provocó que parte de la carga cayera sobre la calzada y dos personas que se encontraban en el camión sufrieran heridas de consideración - crédito @AntConecta/X

Producto del impacto, varios objetos transportados se dispersaron por el pavimento y dos ocupantes resultaron con lesiones importantes.

La administración municipal detalló: “Se hizo la atención a dos personas que estaban afectadas con politraumatismos que fueron trasladadas a Clínica del Norte para su atención”.

Además, el municipio dispuso que personal de la Secretaría de Movilidad se encargara de retirar el automotor accidentado de la vía, con el objetivo de restablecer el tránsito en la zona.

Video viral de mujer que se tropezó y casi queda bajo las llantas de un camión con su bebé: se salvó por poquito

El peligro latente en las calles de Calarcá quedó en evidencia luego de que un incidente registrado por cámaras de seguridad provocara alarma en la comunidad. El evento involucró a una mujer que llevaba a su bebé en brazos y casi fue atropellada por un camión distribuidor de gas, tras tropezar en una vía con desniveles y trabajos recientes.

El material audiovisual se viralizó por la cercanía con la tragedia y alimentó el debate sobre las condiciones de seguridad peatonal en la ciudad - crédito cronicadelquindio / Instagram

El registro audiovisual muestra cómo, a pocos centímetros de las llantas traseras del vehículo pesado, la mujer cae al pavimento sin soltar a su hijo. La caída ocurrió en el preciso momento en el que el camión avanzaba detrás de ella.

De acuerdo a los testimonios recogidos en el sitio, la reacción del conductor fue determinante, pues alcanzó a detener el vehículo de inmediato, evitando una tragedia.

Quienes transitaban por la zona no dudaron: de inmediato, uno de los transeúntes ayudó a levantar a la madre, mientras otros intentaban alertar al conductor y manifestaban su preocupación por la gravedad de la situación. En los fotogramas, es visible la angustia de los presentes y la estrecha distancia a la que las llantas quedaron de los cuerpos. Según manifestaron los vecinos, “es una bendición que no pasó nada peor”.

El entorno urbano donde se produjo el incidente atraviesa actualmente procesos de reparación, lo que ha generado tramos irregulares y deteriorados en la vía, según explicaron residentes del sector. La combinación de estos factores con el flujo frecuente de vehículos de carga expuso la vulnerabilidad de los peatones, en especial de madres con niños pequeños.

Un reciente hecho registrado en
Un reciente hecho registrado en Calarcá generó distintas reacciones entre los habitantes del municipio - crédito redes sociales

El video, que rápidamente se difundió en plataformas digitales provocó numerosas reacciones. Usuarios resaltaron la importancia de la actuación rápida tanto de ciudadanos como del conductor, destacando cómo esta respuesta evitó una mayor desgracia.

Además, numerosos comentarios coincidieron en demandar a la Alcaldía de Calarcá acciones inmediatas. Uno de los testigos consideró imprescindible que “las autoridades deben revisar las condiciones de estas vías, porque el peligro es para todos”.

Pese al fuerte impacto, la mujer y su bebé solo recibieron algunas contusiones leves y no fue necesario su traslado a un hospital. De todas formas, el episodio puso nuevamente sobre la mesa el reclamo por mejoras en la seguridad peatonal, en especial en calles donde la infraestructura representa un riesgo real y cotidiano para quienes caminan.

