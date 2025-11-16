Colombia

Así cayeron cuatro presuntos ladrones señalados de hurtar un local comercial en el sur de Bogotá: un taxi estaba involucrado

Agentes de la patrulla de Engativá detuvieron a tres hombres y una mujer en Tábora, localidad de Engativá, decomisando armas y celulares, uno de ellos reportado como robado

Así se logró la captura de cuatro delincuentes vinculados con un robo en un establecimiento comercial de la localidad de Teusaquillo - crédito Policía Bogotá

En la tarde del sábado 15 de noviembre de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que en el sector de Tábora, en la localidad de Engativá, fueron capturadas cuatro personas luego de haber hurtado un establecimiento comercial en la localidad de Teusaquillo.

Agentes de la patrulla de Engativá lograron ubicar a los sospechosos y les incautaron un arma traumática, un arma cortopunzante, seis celulares –uno de ellos reportado como robado recientemente– y un proveedor con tres cartuchos.

Según declaraciones de la teniente coronel Paula Güiza, comandante de la estación de Policía de Engativá, la acción policial se desarrolló en la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia.

En el hecho delictivo estuvo vinculado un vehículo tipo taxi - crédito Policía Bogotá

Güiza precisó que al recibir el reporte por medio de la central de radio sobre la participación de un vehículo tipo taxi en el robo en Teusaquillo, las patrullas reaccionaron rápidamente. “Se logra detener el vehículo tipo taxi. Se halla dentro de él un arma tipo pistola con un proveedor y tres cartuchos para la misma, seis celulares y un arma cortopunzante. Los elementos encontrados y las personas capturadas son puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, afirmó.

Entre los capturados se encuentran tres hombres y una mujer, que fueron aprehendidos por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Güiza destacó que en lo corrido de 2025, la estación de Policía de Engativá ha capturado a más de 1.500 personas por diversos delitos y ha recuperado más de 200 celulares en distintos procedimientos.

Delincuentes usaron una ambulancia para simular accidente y perpetrar millonario robo en la vía Bogotá-Mondoñedo

El 13 de noviembre, un grupo de delincuentes ejecutó un robo violento sobre la vía Bogotá-Mondoñedo utilizando una ambulancia para simular un accidente de tránsito y bloquear el tráfico, según se observa en los videos grabados por conductores presentes en el lugar.

Así fue el increíble hurto en vía Bogotá-Mondoñedo, donde estuvo involucrada una ambulancia - crédito @AlonsoElim/X

La grabación permitió evidenciar el modus operandi de la estructura delincuencial, que aprovechó la falsa emergencia para intimidar a los conductores y despojar de bienes a varias personas, incluyendo el robo de un tractocamión cargado con mercancía valuada en más de $2.000 millones.

En las imágenes difundidas, se aprecia cómo los delincuentes emplearon la ambulancia para fingir la atención de una emergencia, acercándose a diferentes vehículos y amedrentando a sus ocupantes. Durante el atraco, consiguieron apropiarse del tractocamión y sus pertenencias.

Ante el hecho, la Policía de Tránsito y Transporte activó un operativo que permitió recuperar el tractocamión y la mercancía involucrada, aunque los responsables del delito no pudieron ser detenidos en el procedimiento.

Los delincuentes simularon un accidente
Los delincuentes simularon un accidente para interrumpir el paso en la vía - crédito @AlonsoElim/X

El video del hecho, compartido en redes sociales, resultó clave para la investigación policial porque exhibió tanto la estrategia utilizada como las placas de los vehículos involucrados.

Según información publicada por El Tiempo, la ambulancia utilizada para el robo estaba matriculada en el municipio de Cota (Cundinamarca), y registró dos accidentes en los años 2015 y 2020.

En el proceso de identificación de los propietarios del vehículo, surgió el nombre de Sergio Andrés Vargas Vivas, que explicó a ese medio que la ambulancia ya no estaba bajo su posesión desde 2023. Vargas Vivas aseguró que vendió el vehículo a Wilmer Yesid Jiménez Ardila, aunque la transferencia no se concretó completamente debido a una deuda pendiente.

“Todavía aparezco en papeles porque el señor Jiménez todavía me debe una plata y no hemos hecho el traspaso. Desde hace dos o tres meses aproximadamente se desapareció y no volví a saber de él. La última vez que lo vi fue en una conciliación a la que me citaron porque el señor se había estrellado saliendo de Bogotá con un vehículo particular y tuve que asistir a la diligencia”, declaró Vargas Vivas a El Tiempo.

Advirtió también que la ambulancia, tras haber prestado servicios privados, se encontraba ahora en “operación pirata”, por lo que las autoridades continúan buscándola para su incautación y esclarecer todos los elementos del caso.

