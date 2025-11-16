Colombia

A 40 años de la tragedia de Armero, se conoció documento que expuso clamor de los sobrevivientes: “Estar dispuestos a correr con la misma suerte”

Una ordenanza firmada el 13 de noviembre de 1986 por la Asamblea Departamental del Tolima resumió el sentir de un puñado de seres que le ganaron la batalla a la adversidad y no quisieron separarse de lo que alguna vez fue la ciudad más próspera del norte del departamento

Guardar
Armero marcó un antes y
Armero marcó un antes y un después en la atención de tragedias naturales en Colombia - crédito Colprensa

El país no olvida el peso de la que es, hasta el momento, la peor tragedia natural de su historia: la vivida el 13 de noviembre de 1985, cuando Armero, ciudad que sostenía la economía del norte del Tolima, quedó sepultada bajo el lodo, llevándose consigo la vida de más de 25.000 personas. A 40 años del suceso que marcó un doloroso punto de inflexión, continúan rindiéndose toda clase de homenajes a los ausentes y a los que le ganaron la partida a la muerte.

La erupción del volcán Nevado del Ruiz, sumada a la represa natural que se formó en la desembocadura del río Lagunilla, provocaron la avalancha que aplastó los sueños de grandes y pequeños y dejó con imborrables huellas a los que lograron huir de esta especie de infierno en la tierra. El deshielo de los glaciares provocó corrientes incontrolables de lahar que descendieron en cuestión de minutos y acabaron con la villa que se erigió a finales del silo XIX en tierra fértil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tragedia de Armero dejó
La tragedia de Armero dejó más de 25.000 muertos, según reportes extraoficiales - crédito Colprensa

El desastre, sobre el cual hubo una serie de advertencias sistemáticamente ignoradas, puso en evidencia la falta de preparación para emergencias y la insuficiencia de alertas tempranas y evacuación: aspectos que obligaron a una profunda restructuración de los organismos de socorro y la creación de entidades para monitorear la actividad sísmica y volcánica. Las imágenes y testimonios de decenas de sobrevivientes continúan conmoviendo a los colombianos.

Y es que, cuarenta años después, el recuerdo de la tragedia sigue presente en la memoria colectiva. Armero se convirtió en un símbolo de la desgracia, pero aún permite conocer registros que dan muestra de la resiliencia de sus habitantes y de cómo se aferraron a un territorio que los vio nacer y en el que, lejos de los ecos del infortunio, querían pasar sus últimos días. Así dejaron de manifiesto un deseo colectivo que se materializó en el papel.

La cabecera municipal de Armero
La cabecera municipal de Armero se trasladó a lo que en ese entonces era el corregimiento de Guayabal - crédito Armero Cuarenta Años/Facebook

El documento que estableció el futuro administrativo de Armero en el mapa

En la ordenanza 15 del 13 de noviembre de 1986, un año después de la avalancha, la Asamblea del Tolima fijó la cabecera municipal de Armero en lo que hoy se conoce como Armero Guayabal. En el documento, firmado por el presidente de la corporación, Enrique González Cuervo, y su secretario general, José Orlando Arias, se confirmó dicha decisión, con un aparte que no pasó desapercibido y que en redes sociales los sobrevivientes rememoraron.

Un aparte emotivo quedó plasmado en la referida ordenanza, como parte del sentir de los que no se resignaron a forjar un futuro lejos de sus raíces, como se lo reiteraron a los delegados de la duma departamental que los visitaron y que, luego de tres debates, hicieron realidad el proyecto. Con el que se empezó a configurar un nuevo orden administrativo, como parte de los 45 municipios que por aquella época hacían parte del Tolima

Este es el apartado del
Este es el apartado del documento que legalizó la cabecera municipal de Armero, en la ordenanza 15 del 13 de noviembre de 1986 - crédito Héctor Ossa Alarcón

Saben los armeritas que Guayabal no está fuera de peligro y que quedaría expuesta la nueva cabecera municipal a desaparecer en caso de una eventual erupción, pero han manifestado estar dispuestas a correr su propia suerte, antes que abandonar lo que les ha sido tan caro: el amor por la tierra natal”, se leyó en el documento, como lo detalló Héctor Ossa Alarcón, que fue el que rescató lo que podría denominarse un testamento colectivo frente a su devenir.

No obstante, en un apartado anterior, se dejó claro que la conveniencia de establecer allí la cabecera municipal estaba conminada al concepto técnico de los vulcanólogos y científicos de Ingeominas, y si “en el futuro podría desaparecer, ante la eventualidad de una real erupción y no de un deshielo como aconteció al día 13 de noviembre de 1985″. Un deseo que, por lo visto, no encontró oposición, por más de que el temor persista entre los moradores.

Temas Relacionados

Armero Tolima40 años de la tragedia de ArmeroTragedia de ArmeroArmero antes y después de la tragediaArmero avalanchaColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe Vélez volvió a cuestionar la creación de la embajada de Colombia en Arabia y señaló qué debió hacer Gustavo Petro

El expresidente de la República, que lideró un nuevo conversatorio de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático en Rionegro (Antioquia), lanzó pullas al jefe de Estado por la apertura de esta representación diplomática, en la que se invirtieron millonarios recursos

Álvaro Uribe Vélez volvió a

Operativo policial incauta seis toneladas de marihuana de Los Chatas en Antioquia: hay seis capturados

El ministro de Defensa informó que la acción permitió confiscar droga, armas y dinero, impactando directamente la operatividad de la banda en el área metropolitana de Medellín

Operativo policial incauta seis toneladas

Terminales Medellín se prepara para récord de viajeros en fin de año: estos son los destinos más demandados

Más de cinco millones de personas se desplazarán por las terminales de la ciudad durante la temporada alta, con operativos especiales y campañas para garantizar seguridad

Terminales Medellín se prepara para

Capturaron a un hombre en Rionegro tras muerte violenta de un perro: lo habría agredido por subirse a su cama sin permiso

Según explicaron las autoridades, el implicado buscó huir del lugar de los hechos junto con su hija al notar la gravedad de lo que había cometido

Capturaron a un hombre en

Cámaras en semáforos de Bogotá: autoridades explicaron si realmente generan fotocomparendos

Los dispositivos instalados en intersecciones clave de la capital cumplen funciones distintas según su tipo, desde regular el flujo vehicular hasta sancionar infracciones graves

Cámaras en semáforos de Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Veneno, líder financiero

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

ENTRETENIMIENTO

El hijo de J Balvin

El hijo de J Balvin y Valentina Ferrer conquistó New York de la mano de Ryan Castro

“Spring Day” de BTS domina el ranking: las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

María C respondió a las polémicas declaraciones de Valentina sobre su relación con Lucho en el ‘Desafío’

Robaron la casa de reconocido cantante de música vallenata en Barranquilla: las perdidas son millonarias

“Playdate” domina el ranking de las películas más vistas esta semana de Prime Video en Colombia

Deportes

Nacional y Medellín jugarán final

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025