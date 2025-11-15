Colombia

Tras realizarse cirugía en Colombia, Manelyk reveló cuáles son los procedimientos que no se practicaría nuevamente

La estrella mexicana abrió su corazón para contar, sin filtros, las lecciones que le dejaron las operaciones estéticas y otros procesos a los que se ha sometido en su vida

Manelyk González confiesa los errores
Manelyk González confiesa los errores estéticos que jamás volvería a cometer y sorprende con su sinceridad - crédito @manelyk_oficial/IG

El reciente viaje de Manelyk González a Cartagena no solo la llevó al quirófano del cirujano colombiano Javier Soto, también a una profunda reflexión sobre su historia con las cirugías plásticas, los excesos estéticos y las decisiones que hoy, asegura, jamás volvería a tomar.

La estrella mexicana, una de las figuras más influyentes de la televisión y las redes sociales en Latinoamérica, abrió su corazón —y su experiencia— para hablar sin filtros de aquello que considera errores marcados en su cuerpo y en su vida.

“Chicas, oigan, les voy a decir algunas cositas que no volvería a hacer ni aunque me pagaran sobre mi cuerpo. Me acabo de operar, entonces ese tema viene perfecto”, comenzó confesando en uno de los videos que compartió con sus seguidores, aprovechando su recuperación en Colombia para contar lo que ha aprendido con los años.

La bichectomía, uno de los peores errores que he hecho”, aseguró en primer lugar González.

El viaje de Manelyk González
El viaje de Manelyk González a Colombia: nuevas cirugías, un implante roto y una reflexión sobre el autocuidado - crédito @manelyk_oficial/Instagram

Sin titubeos, Manelyk afirmó que la primera intervención que jamás repetiría es la bichectomía, una cirugía que —recuerda— se puso de moda cuando ella estaba en sus 20.

“Cuando yo me hice la bichectomía, pues estaba muy de moda. Las bolitas de grasa que te quitan aquí en los cachetes para no estar cachetona y yo decía: ‘Ay, es que quiero estar como’…”, dijo imitando el rostro delgado que deseaba entonces. Hoy, sin embargo, reconoce el impacto que tuvo la extracción de las bolsas de Bichat.

No se la recomiendo a nadie… a la larga es una cirugía que te va a traer problemas y vas a tener que hacer otra cirugía para remediar esa cirugía”, indicó la celebridad mexicana.

Manelyk también señaló que jamás volvería a inyectarse ácido hialurónico en el rostro porque le trajo consecuencias complicadas.

“Otra cosa que no haría jamás y que me arrepiento muchísimo es de haberme puesto ácido hialurónico en la cara. Jamás, ¡jamás! A mí se me migró horrible acá arriba, la nariz me la hizo mierda, se me encapsuló una cosita aquí (señala su pómulo). O sea, al principio sí, se ven muy bonitos, quedan perfectos, bla, bla, bla. Después, esta cara se te va... ¡Aaay, nooo! Hermana, o sea, no sé si se te llena de líquido, porque aparte te dicen que es que el ácido hialurónico se va a absorber. ¡Mentira! Cuando yo me hice la resonancia para hacerme la cirugía de la nariz, para quitarme toda esa mierda, no saben cómo tenía toda la cara infestada como un virus“, reveló Manelyk.

Manelyk González revela por qué nunca más tendría una relación pública y cómo vive su transformación física - crédito @manelyk_oficial/tiktok

Los tatuajes y las dietas extremas: decisiones impulsivas que hoy Manelyk lamenta

La influencer también habló de la etapa en la que se tatuó por impulso: “El típico tatuajito absurdo que no tiene lógica… Mi primer tatuaje me lo hice a los diecinueve años. Ya no hay rastro de esa mujer, de ese ser, porque no era una mujer... No hay un rastro. Me los quiero borrar, pero, pues duele muchísimo”, admitió, asegurando que hoy lleva “mucha maricada…” en el cuerpo por decisiones tomadas sin pensar.

Y sobre las dietas radicales, fue enfática: “Me hice tanto daño”, mientras contaba con detalle cada una de las cohibiciones a las que se sometió para mantener un cuerpo delgado o los productos que ingirió para obtener esos resultados en el menor tiempo posible.

“Dietas absurdas y contar calorías. ¿¡Qué!? O sea, me hice tanto daño. Hice la dieta de la piña, la dieta del pollo, la dieta del espárrago, la dieta de solo tomar jugos, ¡jugos! Por semana, dos semanas. Hice keto, he hecho ayuno, he hecho todo. He dejado de comer. Tomé laxantes como no tienen una idea. Desde el laxante que vas a cagar grasa, cagas grasa, hasta el té que no te deja pararte de la taza del baño y que es como que neta, hasta te deshidratas. Yo todo eso, bye. Yo como limpio, sano, saludable", confesó Manelyk.

La mexicana también le habló a quienes consideran entrar al quirófano sin la preparación adecuada y en lugares “económicos” y mencionó cómo fue su experiencia para darles un ejemplo de lo que no deberían hacer.

Manelyk González revela los errores
Manelyk González revela los errores estéticos que jamás repetiría - crédito Diva Lomas

La primera vez que me operé, me operé con el doctor con el que me alcanzaba. No saben el mierdero que me hizo. Y otra vez, como la bichectomía, te haces una cirugía y te tienes que hacer otra para arreglar esa cagada. O sea, si se van a operar, inviertan con alguien bien, porque después sale más caro el caldo que las albóndigas”, comentó.

Para cerrar, Manelyk enumeró otra cosa que jamás repetiría: “es tener una relación pública. Dios mío, qué vergüenza. Nunca más, nunca jamás, jamás en la vida”, aseguró.

