Familia de menor de 15 años quemada por sus compañeros de trabajo en Pasto pide justicia y apoyo económico

Sara Yuliana, menor de 15 años, quemada en Pasto

La historia de una menor de 15 años que permanece hospitalizada en Cali tras sufrir quemaduras en el 80 % de su cuerpo ha puesto en evidencia la desesperación de una familia que, además de enfrentar un proceso médico devastador, denuncia la impunidad de los presuntos responsables.

Según relató Johana Amaya, madre de la adolescente, al medio Noticias RCN, el ataque fue perpetrado por cuatro jóvenes que, hasta el momento, continúan en libertad.

La madre describió con detalle el momento en que se produjo la agresión dentro de un establecimiento comercial en Pasto, donde su hija trabajaba: “Los muchachos comenzaron a patear ese alcohol, les echaron alcohol a ellas, tiraron la fosforera, las prendieron y los demás las encerraron”, le narró la mujer al medio de comunicación.

La gravedad del ataque quedó evidenciada en las consecuencias inmediatas: otra adolescente, también herida en el mismo hecho, perdió la vida meses atrás. La secuencia de los hechos, según la madre, fue aún más angustiante: “Las vieron que ya se habían prendido, que estaban en llamas, abrieron la puerta y las dejaron bajar”.

La familia sostiene que se trató de un acto intencional y ha insistido en que la investigación avance para esclarecer las circunstancias y responsabilidades.

Desde el día del ataque, la menor ha permanecido internada y ha debido someterse a un proceso médico de extrema complejidad. “Todos los días le están sacando piel del estómago, de la espalda, para poderla insertar”, explicó Johana, con respecto a los procedimientos de reconstrucción de tejido.

La joven ha sido intervenida quirúrgicamente en cuarenta y ocho ocasiones desde su ingreso al hospital, cada una de ellas implicando injertos de piel y cuidados especializados. El impacto del caso no se limita al ámbito médico.

Sara Yuliana fue quemada por compañeros el trabajo - crédito captura video @CWMasNoticias/X

La familia, que debió trasladarse desde Pasto hasta Cali para acompañar a la menor, quedó sin ingresos tras abandonar sus empleos. A la carga emocional y financiera se suma la frustración por la falta de avances judiciales. “

¿Cómo pueden creer que pueden quemar a una niña viva y dejar a los que la quemaron como si nada, que porque son menores de edad? Yo pido que por favor nos ayuden, que nos colaboren, a que se haga justicia”, reclamó la madre a Noticias RCN.

La situación económica ha dificultado el acceso a insumos médicos y medicamentos necesarios para la recuperación, según han manifestado los padres. Además, la familia ha solicitado apoyo comunitario e institucional para cubrir los gastos derivados de la atención, teniendo en cuenta que ambos debieron abandonar su trabajo para estar acompañado a la menor, y los ahorros con los que contaban se terminaron.

Además, expresan su preocupación por el futuro educativo y personal de la menor, quien antes del ataque disfrutaba de estudiar y bailar.

El núcleo familiar mantiene la esperanza de que la adolescente pueda regresar a su ciudad de origen y retomar su vida una vez superada la fase crítica.

Mientras tanto, reiteran su llamado a las autoridades judiciales para que el caso no quede en la impunidad y se garantice justicia para la joven, teniendo en cuenta que ella misma reconoce a sus agresores, pues su padre, Wilson Zambrano, le comentó a CW + Noticias, que en el momento del ataque, las primeras palabras que ella le dijo es que el grupo de compañeros de trabajo que en ese momento la acompañaba eran los responsables.

Sobre el proceso judicial en contra de los otros menores responsables no se tiene mayor información, no obstante, aún gozan de su libertad sin que tengan que responder por los actos.