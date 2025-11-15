Colombia

Experto opinó sobre los casos de justicia por mano propia, cada vez más comunes en Bogotá: “Profunda crisis de confianza”

La capital colombiana ha registrado múltiples actos de violencia desde hace semanas, motivo por el que las autoridades han hecho llamados a la ciudadanía en reiteradas ocasiones

Guardar
Los casos relacionados con la
Los casos relacionados con la intolerancia representan una de las grandes problemáticas en Colombia- crédito Jesús Aviles / Infobae

Bogotá vuelve a estar en el centro del debate público por cuenta de los recientes episodios de justicia por mano propia que han sacudido distintos sectores de la ciudad.

Uno de los más recientes se registró el martes 11 de noviembre de 2025 en el sector de Kennedy, al sur de la capital, donde un conductor de camioneta fue linchado y posteriormente asesinado por un grupo de motociclistas y transeúntes, luego de que embistió a varios de ellos mientras conducía en estado de embriaguez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, reavivó la discusión sobre el aumento de estas prácticas en Bogotá y en el país, así como la percepción de desconfianza hacia las autoridades encargadas de impartir justicia.

Aunque este tipo de episodios no son nuevos, su frecuencia y severidad generan preocupación entre expertos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Para Edwin Chaves, profesor de la facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, estos sucesos son síntoma de un problema más profundo que atraviesa la sociedad colombiana: la crisis de confianza en las instituciones.

En entrevista con Infobae Colombia, el académico señaló que la justicia por mano propia no debe entenderse como un fenómeno reiterado, pero sí como una expresión de un malestar ciudadano creciente.

El académico enfatizó en la
El académico enfatizó en la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades- crédito Universidad de la Sabana

“Si bien no se trata de situaciones reiteradas, indudablemente se registran casos de este tipo en el país. Este fenómeno pone de manifiesto una profunda crisis de confianza en la administración institucional de justicia, alimentada por la percepción real de impunidad, la inseguridad ciudadana y una débil cultura de la legalidad”, explicó Chaves.

Según el experto, la reacción violenta que emerge en estos contextos está asociada a hechos de alta ofensividad social, como delitos sexuales contra menores, atentados contra la integridad personal o agresiones al patrimonio, en los que la indignación ciudadana se desborda.

La situación, sin embargo, va más allá de la respuesta emocional inmediata. Para Chaves, la ciudadanía actúa motivada por la convicción de que el Estado es incapaz de ofrecer soluciones efectivas frente al delito.

A la pregunta de si estos casos reflejan la poca fe que existe en las autoridades, el profesor fue contundente: “Quienes incurren en este tipo de comportamientos vindicatorios asumen que ‘si ellos no hacen justicia, nadie la hará’, pues consideran que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad ciudadana y de imponer una sanción penal pronta y efectiva”.

El conductor fue linchado por
El conductor fue linchado por decenas de personas- crédito X

En esa lógica, lo que inicia como un acto de indignación termina por multiplicar la violencia, al generar nuevos delitos en respuesta a los iniciales.

Y es que el caso de Kennedy no fue una excepción. Versiones preliminares indican que, tras el choque, decenas de personas rodearon el vehículo e intentaron sacar al conductor a la fuerza.

Minutos después, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, pese a que algunos testigos intentaron intervenir. Para las autoridades, este tipo de reacciones comprometen no solo la seguridad de los involucrados, también la capacidad del sistema judicial para actuar conforme a la ley.

Frente a este panorama, surge la pregunta obligada: ¿Qué puede hacer el Distrito para enfrentar una problemática que parece extenderse sin control? Chaves sostuvo que la solución no pasa por una sola medida, sino por una estrategia integral que involucre a instituciones, ciudadanía y medios de comunicación.

Dos de cada diez asesinatos
Dos de cada diez asesinatos en Colombia están relacionados con casos de intolerancia- crédito Colprensa

“La manera de afrontar esta situación no se logra mediante una sola medida”, advirtió el académico; a su juicio, se requiere fortalecer la administración de justicia para que sea “transparente y oportuna”, capaz de responder tanto a los delitos que detonan las reacciones violentas como a las conductas de quienes, al margen de la ley, intentan ejercer justicia privada. Sin embargo, el fortalecimiento institucional solo es una parte de la ecuación.

El académico planteó que también es necesario promover una profunda educación ciudadana que fomente la cultura de la legalidad. Esto implica campañas pedagógicas que expliquen las consecuencias de tomar justicia por cuenta propia y que insistan en la importancia de acudir a las vías institucionales para resolver conflictos.

Según Chaves, otro componente clave es combatir la desinformación y garantizar que la población conozca los avances de los procesos judiciales, lo que permitiría recuperar paulatinamente la confianza en el Estado.

De igual manera, el profesor subrayó el papel fundamental de los medios de comunicación, a quienes llamó a ejercer una labor responsable; su rol, dijo, debe ser el de informar sin exacerbar emociones, evitando narrativas que normalicen la violencia.

“Deben actuar como canales de información responsables que, en lugar de amplificar el odio o normalizar las reacciones violentas, contribuyan a visibilizar las consecuencias de tales conductas”, añadió el académico.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones por el linchamiento en Kennedy, así como de varios más en el territorio nacional, el país sigue enfrentando el desafío de frenar un fenómeno que, lejos de solucionar los problemas de inseguridad, profundiza la crisis de violencia e impunidad que preocupa a millones de ciudadanos.

Temas Relacionados

Justicia por mano propia BogotáIntolerancia en Bogotá }Violencia enKennedySan CristóbalColombia-Noticias

Más Noticias

Denunciaron ante la Fiscalía a Emcali por riesgo de interrupción en el alumbrado público de Cali

La Red de Veedurías de Colombia acusó a la empresa de no iniciar procesos de licitación, lo que pondría en peligro la continuidad del servicio y vulneraría principios legales de contratación estatal

Denunciaron ante la Fiscalía a

Demandan ante la Corte Constitucional memorando suscrito entre Colombia y Venezuela: alertan por serios riesgos para la política exterior

La Fundación para el Estado de Derecho señala que el acuerdo suscrito por Vichada y Guainía con el estado Amazonas de Venezuela incorpora compromisos internacionales sin pasar por los procedimientos exigidos por la Constitución

Demandan ante la Corte Constitucional

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: la Tricolor afronta un nuevo partido en Estados Unidos

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán a uno de los primeros clasificados al certamen de la FIFA en Fort Lauderdale, donde no quieren sorpresas y buscan un nuevo triunfo

EN VIVO Colombia vs. Nueva

Fueron designados nuevos agentes interventores para ocho EPS bajo vigilancia de la Superintendencia de Salud

La entidad confirmó que los nuevos funcionarios empezarán a ejercer de inmediato para asegurar la continuidad en la atención y el avance de los planes de intervención en cada EPS

Fueron designados nuevos agentes interventores

Colombia prohíbe explotación minera y de hidrocarburos en la Amazonía, pero la medida queda en suspenso por falta de consulta previa

El anuncio, presentado como un avance histórico en la protección del bioma amazónico, chocó de inmediato con un dictamen del Ministerio del Interior que exige un proceso formal de consulta con las comunidades étnicas antes de que la prohibición pueda entrar en vigor

Colombia prohíbe explotación minera y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como si estuviera estrenando juguete,

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

ENTRETENIMIENTO

El top de lo más

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Raúl Ocampo reaparece en redes sociales y sorprende con viaje tras polémica por entrevista en la que habló de Alejandra Villafañe

Daniela Álvarez y su mánager sobreviven a fuerte accidente en un muelle de Sudáfrica: esto se sabe

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Nueva

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: la Tricolor afronta un nuevo partido en Estados Unidos

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

Giovanni Moreno reveló detalles del día que Teo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino de Racing: “Nos acaban”

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

Histórico de Atlético Nacional y canterano de Envigado se ofreció al cuadro naranja para el ascenso en 2026