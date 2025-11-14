Valentina lloró desconsolada al recordar su relación con Lucho en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Lo quiero”

Las declaraciones de la joven involucraron a María C, además de asegurar que no ha superado a Lucho - crédito galan / TikTok

La dinámica en el Desafío Siglo XXI se vio alterada en la casa Alpha por un nuevo encontrón entre Valentina y Lucho, después de que Valkyria le mencionara a Kathe, de Neos, que Lucho le había enviado saludos, un gesto que generó sorpresa entre los presentes, que no dudaron en preguntar qué sucedía entre ellos.

Kathe respondió con franqueza, afirmando: “Sí me parece un hombre guapo, pero hasta ahí. Igual yo no vine a eso, sino que estoy enfocada en la competencia, la verdad”. Más adelante, Kathe aseguró que estaría dispuesta a aceptar una invitación de Lucho a la Suite ditu, aunque dejó claro que no permitiría que surgiera ningún vínculo romántico. Ante esta situación, Valentina no dudó en dar su opinión sin poder contener las lágrimas.

Valentina le dijo a sus compañeros de Alpha: “Si con una no le funcionó, que siga con la otra”, lo que provocó un silencio incómodo antes de que Lucho aclarara que nunca estuvo con otra persona mientras salía con ella fuera del programa.

En ese momento, la joven concursante reiteró que no fueron pareja, tal como él mismo se lo había dicho a María C: “Yo sabía que no éramos nada. Afuera es una realidad diferente y qué pasó, la realidad no la pudimos convivir, no pudimos llevarla, porque acá es otra cosa”.

La joven lloró por el vinculo que tuvo con Lucho en el pasado - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Lucho admitió que, tras salir del Desafío, no le contó de inmediato a Valentina lo sucedido con María C, sino que ella se enteró por terceros y la joven, que regresó a la competencia recientemente para acompañar a Rata en su camino a la final, recordó que la oriunda del Llano la llamaba frecuentemente para asegurarle que no había tenido nada con Lucho, a lo que ella respondía: “Amiga tranquila. Como se lo dijo él, no fuimos, ni somos, ni seremos, entonces, pues ya”.

Valentina también reprochó que, al salir, lo primero que hizo fue contarle a Lucho todo lo que había hecho, pero él no hizo lo mismo: “Me mintió diciendo de que María C era la que lo buscaba, que no sé qué, cuando nos dimos cuenta que fue al contrario”, refiriéndose a su cercanía y beso en el Cubo de eliminados, que fueron comentados por todo el país.

Lucho se mostró serio ante la situación y pocas veces miró a la cara a Valentina - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En otro momento, Valentina relató que, al encontrarse en la misma situación con Eleazar en el Cubo de los Eliminados y sin ropa limpia, él se ofreció a prestarle prendas, pero ella optó por usar las suyas, sin importar que estaban sucias: “Él me prestó su ropa y yo qué hice, me puse la mía así. Pude besarlo, hacer todo, pero yo siempre pensé en que estuve con una persona antes de entrar ahí”.

Valentina lloró asegurando que quiere a Lucho

Lucho reconoció que existía química con María C y señaló que la llanera siempre estuvo pendiente de él: “María C tenía algo que no tenías tú, que era la atención”.

Ante esta respuesta, Valentina se mostró visiblemente afectada y entre lágrimas dijo: “Es que eso es lo que más me da rabia, que tenga una explicación o una respuesta como: “Es que ella no fue cariñosa conmigo”. O sea, marica, somos personas maduras, sabemos que aquí estamos en una realidad alterada. Y yo se lo decía porque yo afuera me porté muy bien con usted”.

El rostro de Valkyria representó la reacción de todo el país - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En un intento por esclarecer la situación, Lucho le preguntó a Valentina si había superado completamente la relación y ella respondió con honestidad: “Pues la verdad, no, porque yo en verdad sí lo quise demasiado y creo que lo quiero. Entonces, pues obviamente, lo quiero porque conocí la persona que es. No lo terminé de conocer completamente, pero sé la persona que es Lucho, que es una persona noble, tiene valores, es una persona bien. Por lo tanto, pues como la forma en la que me dijo ya no más las cosas fue de una persona inmadura, por eso es que me dolió tanto”.