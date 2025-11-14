Colombia

Valentina lloró desconsolada al recordar su relación con Lucho en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Lo quiero”

Los malentendidos en Alpha continúan y las confesiones cada vez se ponen mejores

Guardar
Las declaraciones de la joven involucraron a María C, además de asegurar que no ha superado a Lucho - crédito galan / TikTok

La dinámica en el Desafío Siglo XXI se vio alterada en la casa Alpha por un nuevo encontrón entre Valentina y Lucho, después de que Valkyria le mencionara a Kathe, de Neos, que Lucho le había enviado saludos, un gesto que generó sorpresa entre los presentes, que no dudaron en preguntar qué sucedía entre ellos.

Kathe respondió con franqueza, afirmando: “Sí me parece un hombre guapo, pero hasta ahí. Igual yo no vine a eso, sino que estoy enfocada en la competencia, la verdad”. Más adelante, Kathe aseguró que estaría dispuesta a aceptar una invitación de Lucho a la Suite ditu, aunque dejó claro que no permitiría que surgiera ningún vínculo romántico. Ante esta situación, Valentina no dudó en dar su opinión sin poder contener las lágrimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Valentina le dijo a sus compañeros de Alpha: “Si con una no le funcionó, que siga con la otra”, lo que provocó un silencio incómodo antes de que Lucho aclarara que nunca estuvo con otra persona mientras salía con ella fuera del programa.

En ese momento, la joven concursante reiteró que no fueron pareja, tal como él mismo se lo había dicho a María C: “Yo sabía que no éramos nada. Afuera es una realidad diferente y qué pasó, la realidad no la pudimos convivir, no pudimos llevarla, porque acá es otra cosa”.

La joven lloró por el
La joven lloró por el vinculo que tuvo con Lucho en el pasado - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Lucho admitió que, tras salir del Desafío, no le contó de inmediato a Valentina lo sucedido con María C, sino que ella se enteró por terceros y la joven, que regresó a la competencia recientemente para acompañar a Rata en su camino a la final, recordó que la oriunda del Llano la llamaba frecuentemente para asegurarle que no había tenido nada con Lucho, a lo que ella respondía: “Amiga tranquila. Como se lo dijo él, no fuimos, ni somos, ni seremos, entonces, pues ya”.

Valentina también reprochó que, al salir, lo primero que hizo fue contarle a Lucho todo lo que había hecho, pero él no hizo lo mismo: “Me mintió diciendo de que María C era la que lo buscaba, que no sé qué, cuando nos dimos cuenta que fue al contrario”, refiriéndose a su cercanía y beso en el Cubo de eliminados, que fueron comentados por todo el país.

Lucho se mostró serio ante
Lucho se mostró serio ante la situación y pocas veces miró a la cara a Valentina - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En otro momento, Valentina relató que, al encontrarse en la misma situación con Eleazar en el Cubo de los Eliminados y sin ropa limpia, él se ofreció a prestarle prendas, pero ella optó por usar las suyas, sin importar que estaban sucias: “Él me prestó su ropa y yo qué hice, me puse la mía así. Pude besarlo, hacer todo, pero yo siempre pensé en que estuve con una persona antes de entrar ahí”.

Valentina lloró asegurando que quiere a Lucho

Lucho reconoció que existía química con María C y señaló que la llanera siempre estuvo pendiente de él: “María C tenía algo que no tenías tú, que era la atención”.

Ante esta respuesta, Valentina se mostró visiblemente afectada y entre lágrimas dijo: “Es que eso es lo que más me da rabia, que tenga una explicación o una respuesta como: “Es que ella no fue cariñosa conmigo”. O sea, marica, somos personas maduras, sabemos que aquí estamos en una realidad alterada. Y yo se lo decía porque yo afuera me porté muy bien con usted”.

El rostro de Valkyria representó
El rostro de Valkyria representó la reacción de todo el país - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En un intento por esclarecer la situación, Lucho le preguntó a Valentina si había superado completamente la relación y ella respondió con honestidad: “Pues la verdad, no, porque yo en verdad sí lo quise demasiado y creo que lo quiero. Entonces, pues obviamente, lo quiero porque conocí la persona que es. No lo terminé de conocer completamente, pero sé la persona que es Lucho, que es una persona noble, tiene valores, es una persona bien. Por lo tanto, pues como la forma en la que me dijo ya no más las cosas fue de una persona inmadura, por eso es que me dolió tanto”.

Temas Relacionados

ValentinaLuchoValentina y LuchoDesafío Siglo XXIDesafío hoyDesafío en vivoDesafío peleaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible

Durante la última jornada del campeonato, los Albirrojos consiguieron el resultado que los metió entre los ocho primeros, mientras que los verdes cayeron en Barranquilla

Estos son los ocho clasificados

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y la primera fecha: habrá “grupo de la muerte”

Luego de la pelea en la última fecha de la fase de Todos contra Todos, se organizaron los equipos para integrar las dos zonas, en las que se conocerán los finalistas del segundo semestre

Así quedaron los grupos de

Isabel Zuleta tuvo que retractarse de acusaciones contra Fico Gutiérrez y el alcalde aprovechó para despacharse: “Le encanta ‘quemar’ personas”

La senadora del Pacto Histórico, con un video en sus redes sociales, retiró sus afirmaciones contra el mandatario distrital, y en respuesta se llevó fuertes comentarios por parte del político, que no dejó pasar la opción de exponerla ante sus seguidores

Isabel Zuleta tuvo que retractarse

Atlético Nacional perdió el punto invisible en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla lo superó por 2-1

Pese a que el verde inició ganando con gol de Alfredo Morelos, el local le volteó el marcador con Joel Canchimbo y Didier Moreno, para perder el segundo puesto de la tabla

Atlético Nacional perdió el punto

Premios Latin Grammy 2025: siga el minuto a minuto en VIVO de la participación de los artistas colombianos

Los grandes nombres de la música nacional se toman el escenario de Las Vegas en una noche llena de emociones, talento y premios

Premios Latin Grammy 2025: siga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Barranquilla dejó

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

ENTRETENIMIENTO

Premios Latin Grammy 2025: siga

Premios Latin Grammy 2025: siga el minuto a minuto en VIVO de la participación de los artistas colombianos

‘Desafío Siglo XXI’: Yudisa fue acusada de traicionar a Mencho tras el cambio de equipo de dos participantes

Latin Grammy 2025: los nominados y hora y dónde ver la transmisión en vivo desde Colombia

Shakira no es la única que brillará en ‘Zootopia 2′, Luisa Fernanda W también participará: “Ningún sueño es demasiado grande”

Jhonny Rivera y Jenny López presentaron al nuevo miembro de su familia conmoviendo a sus seguidores: “Lloré”

Deportes

Estos son los ocho clasificados

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y la primera fecha: habrá “grupo de la muerte”

Atlético Nacional perdió el punto invisible en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla lo superó por 2-1

Medellín goleó 3-0 al América, que clasificó, y quedó como cabeza de serie en la Liga BetPlay Dimayor

Cómo quedó la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: ya hay seis clasificados a Libertadores y Sudamericana