Soldado perdió una pierna al caer en una mina antipersonal en Anorí, Antioquia

El militar, luego de recibir los primeros auxilios de sus compañeros en el lugar, fue trasladado en helicóptero a Medellín, donde los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones

Soldado herido por mina antipersonal
Soldado herido por mina antipersonal en Antioquia - crédito @FuerzaAereaCol/X

La explosión de una mina antipersonal en la vereda Providencia, zona rural de Anorí, en el Nordeste de Antioquia, dejó a un soldado profesional gravemente herido y reavivó la preocupación por la persistencia de estos artefactos en la región.

El rescate, que requirió la intervención especializada de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, puso en evidencia la complejidad del terreno y la amenaza constante que enfrentan tanto militares como civiles.

El técnico segundo Rafael Serrato, rescatista de la institución, relató a los medios el procedimiento.

“Desciende nuestro rescatista principal por medio de la grúa de rescate. Esta maniobra se hizo a una altura de setenta pies. Sobre el terreno ya estaba un personal del ejército con el paciente; ya lo tenían ubicado, de forma que llegara el rescatista. La evacuación se hace utilizando la canastilla de rescate; él desciende, llega al punto, estabiliza al paciente, le hace sus respectivos anclajes y, posterior a eso, se hace la extracción del paciente”, explicó Serrato.

El militar, tras recibir los primeros auxilios de sus compañeros en el lugar, fue trasladado en helicóptero a Medellín, capital del departamento, donde los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones: perdió la pierna izquierda como consecuencia directa de la explosión.

La explosión de una mina
La explosión de una mina antipersonal en la vereda Providencia, zona rural de Anorí en el Nordeste de Antioquia, dejó a un soldado profesional gravemente herido y reavivó la preocupación por la persistencia de estos artefactos en la región - crédito Fuerza Aérea Colombiana

Así también lo confirmó la Fuerza Aérea en su comunicado oficial: “Durante el vuelo, los rescatistas y enfermeros militares estabilizaron al soldado, monitoreando constantemente sus signos vitales con el objetivo de entregarlo estable en el Batallón Pedro Justo Berrio, donde fue recibido por personal médico del Ejército Nacional y posteriormente trasladarlo a un hospital de mayor nivel para recibir atención especializada”.

Este caso eleva a 24 el número de personas afectadas por minas antipersonal en Antioquia en lo que va del año, de las cuales nueve son militares.

La situación en Anorí es especialmente delicada. El alcalde Gustavo Silva ha advertido en reiteradas ocasiones que gran parte del territorio rural de Anorí está minado por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc.

Tiroteo en Bogotá deja al menos tres militares heridos

La captura de un presunto delincuente buscado por homicidio y extorsión desató un tiroteo en Mazurén, al norte de Bogotá, durante la tarde del 23 de octubre de 2025. El operativo, encabezado por el Gaula Militar Cundinamarca del Ejército Nacional, tuvo lugar aproximadamente a las 2:00 p. m. en la carrera 55 con calle 151, zona residencial donde se desplegaron uniformados para ejecutar una orden de captura.

De acuerdo con información difundida por el Comando de la Décima Tercera Brigada, unidad orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional, el enfrentamiento inició cuando el objetivo del operativo, que permanecía dentro de un vehículo acompañado de tres mujeres, abrió fuego contra los militares.

El criminal que generó el
El criminal que generó el tiroteo fue capturado por las autoridades - crédito Redes sociales/X

La reacción de los soldados se vio limitada por la presencia de las acompañantes, lo que llevó a que varios soldados sufrieran lesiones: “Durante el procedimiento, el sujeto, quien se encontraba acompañado por tres mujeres, abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de hacer uso de sus armas de dotación, para evitar daños colaterales a las acompañantes del señalado”, indicó la unidad militar en un comunicado.

Los tres uniformados heridos recibieron atención médica inmediata: dos de ellos fueron remitidos a la Clínica del Trabajador y uno a la Fundación Cardioinfantil. Según reportó El Espectador, dos presentan heridas en las piernas y uno en el abdomen, aunque no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de su estado.

El sujeto buscado, cuya identidad sigue sin ser revelada, finalmente fue capturado y entregado a la autoridad competente. Según la información oficial, será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con su proceso judicial. Las autoridades acordonaron y militarizar el área tras el altercado.

