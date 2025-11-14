Colombia

Sinuano Día: resultados del 14 de noviembre de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Guardar
Desde un acierto puedes obtener
Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinuano difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo realizado este viernes, 14 de noviembre de 2025.

Se trata de uno de los sorteos más populares que entrega cientos millones de pesos todos los días. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 14 de noviembre de 2025.

Resultados: 3,2,7,6.

A que hora se juega el Sinuano Día

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día: el primero, SinuanoDía, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas; y el segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas. Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Este es el peculiar
Este es el peculiar plan de premios del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.

Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.

En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.

Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano díaÚltimo SorteoLoterías de hoyJuegos de azarcolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Donald Trump fue tajante contra el Gobierno Petro: “Tenemos un problema en Colombia”

El republicano señaló a los países latinoamericanos para resaltar lo que está mal de la lucha contra el narcotráfico

Donald Trump fue tajante contra

Resultados Chontico Día y Noche últimos sorteos 14 de noviembre: conozca los números ganadores

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Resultados Chontico Día y Noche

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 15 de noviembre

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán este día en el departamento de Santander

Los cortes de la Luz

Cómo es la nueva tecnología que convierte al auto eléctrico en una fuente de energía móvil

La tecnología V2L permite a los vehículos eléctricos convertirse en fuentes portátiles de energía

Cómo es la nueva tecnología

Shakira y sus hijos revelaron cuál es su comida favorita de Colombia, Milan sorprendió con una elección

Sasha y Milan indicaron su plato y bebida favorita del país cafetero, coincidiendo con su madre en un producto

Shakira y sus hijos revelaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los intimidantes panfletos con los

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

ENTRETENIMIENTO

Shakira y sus hijos revelaron

Shakira y sus hijos revelaron cuál es su comida favorita de Colombia, Milan sorprendió con una elección

Jhonny Rivera enfrenta una emergencia familiar y moviliza a sus fans con una recompensa para recuperar valiosos documentos

Fernando “el Flaco” Solórzano le pidió matrimonio a Lorena Altamirano tras 11 años de relación: “Fue perfecto”

James Rodríguez estaría en el centro de un triángulo amoroso en Argentina que terminó mal: “Lo empieza a seguir”

Alejandro Riaño reveló incómodo momento con Giovanny Ayala en su programa y contó por qué no invitaría a Yina Calderón

Deportes

Bucaramanga entró a cuadrangulares con

Bucaramanga entró a cuadrangulares con goleada en contra y Leonel Álvarez apuntó al arbitraje: “Salimos doblemente perjudicados”

Rigoberto Urán mostró su preocupación por el nivel del ciclismo colombiano: “Desde el gobierno se ha disminuido el apoyo”

Deportivo Cali seguirá comprometido con el descenso: así quedará la tabla de promedios para 2026

Javier Báez, figura del Junior de Barranquilla, explotó contra la prensa: “No soy ningún ladrón”

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”