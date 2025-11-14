Colombia

Resultados de la Lotería del Quindío 13 de noviembre: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Como cada jueves, aquí están los resultados de la Lotería del Quindío

El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves

La Lotería del Quindío difundió los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este jueves 13 de noviembre de 2025.

Este popular sorteo entrega más de 40 premios principales que suman $9.600 millones de pesos. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha del sorteo: jueves 13 de noviembre de 2025.

Número del sorteo: 2989

Números ganadores: 8346-98.

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío solo celebra un juegosemanal, todos los jueves después de las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Para cobrar su premio, si este es menor a los 5 millones de pesos, solo tiene que acudir a cualquiera de los puntos de distribución con la fotocopia de la cédula de identificación y el billete.

Si es mayor a los 5 millones de pesos, necesita presentar una copia de tu cédula de ciudadanía, el billete o fracción original firmado en la parte posterior con nombre, dirección, teléfono, código postal y ciudad, así como el Rut y un Certificado Bancario, ambos actualizados y que no supere el mes de haber sido expedido.

¿Cómo se juega la Lotería del Quindío?

Para poder ganar a la Lotería del Quindío requiere al menos 2 mil pesos para hacerte una de sus cinco fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes comprar en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es escogersu jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Cabe mencionar que la Lotería del Quindío se lleva a cabo desde 1966 y sus ganancias se destinan al sector salud.

