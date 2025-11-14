Colombia

Pico y placa regional en Bogotá del 17 de noviembre: horarios, restricciones y corredores clave para el ingreso a la ciudad

Conductores que no respeten la normativa enfrentarán multas superiores a $600.000 y la retención del automóvil, mientras se implementa el control en los principales corredores viales

La restricción de ingreso a
La restricción de ingreso a Bogotá se aplica de forma escalonada según el número final de la placa y el horario establecido - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

El lunes 17 de noviembre de 2025, miles de viajeros regresarán a Bogotá tras el puente festivo en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, encontrándose con la medida del Pico y placa regional para el ingreso a la capital.

Las autoridades distritales hacen un llamado a todos los conductores a programar sus recorridos con anticipación y así evitar contratiempos, largas filas o sanciones económicas, ya que el incumplimiento de la normativa será sancionado con una multa de $604.100 y la inmovilización del vehículo.

Pico y placa regional en Bogotá - 17 de noviembre

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la medida del Pico y placa regional funcionará de manera escalonada durante la jornada festiva:

  • Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminan en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • Posteriormente, desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., el acceso estará permitido únicamente a los autos con placas finalizadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
  • Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., no habrá restricciones y el paso estará habilitado para todos los automotores particulares.

Nueve corredores principales de acceso
Nueve corredores principales de acceso a Bogotá, como la Autopista Norte y la Avenida Centenario, están sujetos a la medida de Pico y placa regional - crédito Alcaldía de Bogotá

La medida rige para nueve corredores principales de entrada a Bogotá. En detalle, así funcionará la restricción en los principales accesos:

  • Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, en sentido norte-sur.
  • Autopista Sur: desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.
  • Avenida Centenario (calle 13): entre el río Bogotá y la avenida Ciudad de Cali, sentido occidente a oriente.
  • Calle 80: del Puente de Guadua al Portal 80 de TransMilenio, occidente a oriente.
  • Carrera Séptima: entre la calle 245 y la calle 183, norte a sur.
  • Avenida Boyacá-vía al Llano: del túnel Argelino Durán Quintero a la antigua vía al Llano, sur-norte.
  • Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, norte-sur.
  • Vía a La Calera: peaje Patios a la avenida carrera Séptima, oriente-occidente.
  • Vía a Choachí: vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, oriente-occidente.

Los residentes y visitantes en zonas aledañas a estos accesos deben planear con antelación, ya que solo podrán circular según la terminación de la placa de su vehículo durante los horarios determinados. La administración aclaró que las excepciones a esta restricción son las mismas que aplican en el pico y placa de lunes a viernes y que el Pico y Placa Solidario no tendrá vigencia durante esta jornada regional.

Las excepciones al Pico y
Las excepciones al Pico y placa regional son las mismas que rigen de lunes a viernes, sin vigencia del Pico y Placa Solidario en la jornada - crédito Secretaría de Movilidad

Además, se enfatizó en la importancia de revisar con tiempo el estado y documentos del vehículo: motor, luces, llantas, niveles de aceite, kit de carretera, Soat y revisión técnico-mecánica vigentes. Asimismo, se aconseja a los viajeros no exceder los límites de velocidad, evitar conducir bajo efectos del alcohol, programar el retorno según los horarios establecidos y no estacionar en los costados de los accesos a la ciudad.

Respecto al transporte intermunicipal, las autoridades recomiendan utilizar únicamente paraderos autorizados, garantizando la seguridad y la legalidad en los traslados hacia la capital.

Vía al Llano

En lo referente a la vía al Llano, el Ministerio de Transporte informó la habilitación de un carril de circulación en el kilómetro 18, lo que representa un avance significativo en la recuperación y restablecimiento de la conectividad entre Bogotá y Villavicencio. Este corredor es una arteria esencial para el flujo de pasajeros y carga, vital para la economía regional.

El Ministerio de Transporte habilita
El Ministerio de Transporte habilita un carril en la vía al Llano, mejorando la conectividad entre Bogotá y Villavicencio durante el puente festivo - crédito Coviandina

La apertura parcial responde al compromiso con la ciudadanía, mientras continúan las labores técnicas para asegurar la seguridad y la estabilidad definitiva del talud. En la zona, se ha ejecutado la remoción de material, terraceo, instalación de drenes para reducir la presión de agua, reconstrucción del pavimento y una permanente gestión predial y monitoreo técnico con participación de veedurías ciudadanas.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recuerda a los ciudadanos que cumplir con la normativa del Pico y placa regional es clave para un ingreso ordenado y seguro a Bogotá durante el puente festivo.

