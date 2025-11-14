Más de 20 artistas se unen en el Movistar Arena por la nutrición infantil

El próximo 23 de noviembre, el Movistar Arena de Bogotá será el escenario del concierto Todos Juntos, una movilización solidaria que reunirá a más de 20 artistas nacionales con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer los proyectos de nutrición infantil.

El próximo 23 de noviembre, el Movistar Arena de Bogotá será el escenario del concierto Todos Juntos, una movilización solidaria que reunirá a más de 20 artistas nacionales con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer los proyectos de nutrición infantil de la red de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO). Desde el mediodía, el público podrá disfrutar de una jornada de música, arte y actividades familiares, en la que se espera la participación de miles de personas comprometidas con la lucha contra el hambre en Colombia.

La programación del evento incluye la conducción de Carolina Cruz y Diego Sáenz, quienes acompañarán una celebración que destaca por su diversidad musical. El cartel reúne propuestas como la salsa de La Pambelé, la fuerza del Pacífico con Semblanzas del Río Guapi y Zona Prieta, la energía tropical de Frente Cumbiero y la sensibilidad del sur con Lucio Feuillet. También participarán Adriana Lucía, Cabas, Coro de Río Grande, Elniko Arias, Fruko, Gusi, Jerau, Juan Duque, Karen Lizarazo, Los Rolling Ruanas, Martina La Peligrosa, Natalia Natalia, Superlitio y la presentación especial de Santiago Cruz como invitado de honor. Además de los conciertos, los asistentes tendrán acceso a experiencias gastronómicas, espacios de descanso y actividades educativas orientadas a sensibilizar sobre la problemática del hambre.

El propósito central de Todos Juntos es canalizar el recaudo de la boletería y las donaciones realizadas a través de www.todosjuntos.com.co para fortalecer los programas de nutrición infantil de ABACO. La organización ha asegurado que la distribución de los fondos se realizará con transparencia y enfoque territorial, garantizando que la ayuda llegue a las comunidades más necesitadas. Las entradas están disponibles en todos los canales de TuBoleta, y se han habilitado mecanismos adicionales para quienes deseen contribuir económicamente a la causa.

Hambre en Colombia y el desafío de la nutrición infantil

La magnitud del desafío en materia de seguridad alimentaria en Colombia es alarmante. Actualmente, cerca de 19,2 millones de personas enfrentan insuficiencia alimentaria, 392.000 sufren desnutrición crónica y más de 17.800 niños y niñas presentan cuadros de desnutrición aguda. Detrás de estas cifras hay familias que, a diario, deben elegir entre necesidades básicas como estudiar o alimentarse. “Una realidad que no puede seguir siendo paisaje”, advierte la organización, que insiste en la urgencia de transformar esta situación.

Todos Juntos se presenta como una movilización nacional, intersectorial y cultural que aspira a ser sostenible y permanente. El movimiento ha sumado el compromiso de empresas como Jerónimo Martins – Tiendas ARA, Frisby y la Fundación Frisby, Grupo Bios (con sus marcas Friko y Lorenzano), Tiendas Isimo y más de 56 compañías que han aportado recursos y apoyo logístico. Más de 40 medios de comunicación han amplificado el mensaje en todo el país. El esfuerzo colectivo involucra a más de 180 personas en la organización y ejecución del evento.

Entre los logros previos de la movilización destaca la Subasta TODOS JUNTOS, celebrada el 17 de septiembre en Andrés DC, donde artistas donaron obras con propósito social. La iniciativa recaudó cerca de $310 millones, destinados a fortalecer el trabajo de los Bancos de Alimentos. Estas acciones reflejan el carácter integral y sostenido del movimiento, que no se limita a un solo evento, sino que busca mantener viva la causa en el tiempo.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía: el concierto Todos Juntos será una oportunidad para disfrutar en familia, sumarse a actividades lúdicas y educativas, y contribuir de manera directa a la lucha contra el hambre infantil. Las entradas pueden adquirirse en TuBoleta, y quienes no puedan asistir tienen la opción de realizar donaciones a través de la página oficial. Además, se han dispuesto espacios para la acreditación de prensa y la participación de medios, con el fin de ampliar el alcance del mensaje y fortalecer la movilización social.

El 23 de noviembre, el Movistar Arena será el punto de encuentro donde la música y la solidaridad se unirán para impulsar un cambio real en la vida de miles de niños y niñas en Colombia.