Manelyk viajó hasta Cartagena para realizarse nuevas cirugías con famoso doctor colombiano y contó a qué se sometió: “Duele hasta su reputísima madre”

Manelyk González revela detalles de la cirugía estética que se realizó en Cartagena con el Dr. Javier Soto - crédito @manelyk_oficial/Instagram

La creadora de contenido y figura de la televisión mexicana Manelyk González viajó a Cartagena para someterse a una intervención estética con el cirujano colombiano Javier Soto y, posteriormente, compartió con sus seguidores un detallado relato del procedimiento y su recuparación.

De acuerdo con las imágenes difundidas por la mexicana y el mismo doctor Soto en sus respectivas redes sociales, pues desde el primer día dieron un adelanto de lo que sería la cirugía, la influencer se realizó varios “retoques” para mejorar algunos procesos anteriores; otros, para darle una apariencia diferente a su físico, y algunos por salud.

“Muy bien. Llegó Manelyk. Vamos a verla. Programar esa cirugía tan esperada. Llegó el momento. Un cambio de implantes y algunos otros detallitos”, mencionó en primer lugar el doctor, mientras mostraba el encuentro que tuvo con “Mane”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la valoración previa, el especialista explicó algunos de los ajustes que haría en el quirófano, como el levantamiento de busto y el cambio de los implantes, ya que en la revisión notó algunas situaciones anormales.

Manelyk González sorprende al contar cada detalle de su cirugía estética en Cartagena - crédito @drjaviersoto/IG

“Vamos a hacer esto, que es levantar dos a tres centímetros tus senitos… Este implante está bien. Este implante tiene como un pliegue acá en la parte inferior. Espero que no esté roto el implante", le explicó Javier Soto a Manelyk.

Sin embargo, en plena intervención se confirmó una situación inesperada que la propia Mane compartió sin filtros.

“Chicas, tenemos una chichi rota”, aseguró la creadora de contenido mexicana, refiriéndote al daño que tenía uno de sus implantes mamarios.

El cirujano también llamó la atención al revelar un detalle anatómico particular de la también empresaria y modelo.

“Entonces, ella solo tiene la diez y la once (costillas). La doce ni existe en ella”, mencionó Soto. A lo que Manelyk, sorprendida, reaccionó entre risas: “¿Cómo crees? Júramelo. Me estás bromeando", pero en efecto le mostró lo que arrojó la radiografía y le indicó que no era un problema, incluso, era una situación positiva para el procedimiento estético que ella se quería realizar.

El inesperado hallazgo en la cirugía de Manelyk González que dejó a todos boquiabiertos - crédito @manelyk_oficial/tiktok

Seguido a esto, el especialista le hizo una broma a “Mane” con respecto a lo que le faltaba en su cuerpo, con la que distendió el ambiente en medio del quirófano.

“Mira, tampoco tienes corazón”, expresó entre risas el doctor.

Entre los procedimientos realizados, además del cambio de implantes mamarios —uno de ellos ya estaba estallado—, la mexicana informó que se sometió a una reacomodación costal, marcación abdominal y a la extracción de un lipoma en el brazo. Respecto a la técnica aplicada en las costillas, el Dr. Soto aclaró:

“No es sacarlas… Solo estamos cambiando un poco la angulación, cerrándolas un poquito para que la cintura se vea más pequeña”, explicó el especialista en uno de los videos publicados por la celebridad mexicana.

Ya en su proceso de recuperación, la creadora de contenido compartió paso a paso lo que implica mantener los resultados de esta cirugía, destacando la exigente rutina que lleva las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Así vive Manelyk González la exigente recuperación tras su transformación estética - crédito @manelyk_oficial/tiktok

“Me meto en esta faja completa talla XS, pero antes vienen dos epifones en la espalda, un epifón de frente, esta tabla en el abdomen y esta tabla en la espalda. Todo esto 24/7 por tres meses. Ah, casi olvido el chumi, que es prácticamente un palo que hace que la marcación te quede marcada. Todos los días me bañan, me hacen un masaje que duele hasta su reputísima madre y después hay que colocar la faja. Para operarte no nada más necesitas dinero, sino paciencia y tolerancia”, contó González, haciendo énfasis en las incomodidades y dolores propios del posoperatorio.

Uno de los cambios que la tiene más emocionada es su nuevo ombligo, pues también se hizo ese procedimiento estético.

“¿Recuerdan que me quejaba de mi ombligo triste? Pues ahora tendré un ombligo feliz”, y advirtió, con su estilo característico, a quienes critican los cuerpos operados.

“Así que si te vuelvo a escuchar decir: ‘Ay, es que no vale porque está operada’. Bebé, pago esta vida, la otra, el karma de la que sigue y hasta la tuya”, aseveró.

Finalmente, expresó que, a pesar del dolor, está feliz con su transformación.

“Hace once años pasé por ese dolor tan traumático y juré nunca volver a pasarlo, pero heme aquí feliz, contenta, haciendo contenido porque tengo cuerpo nuevo”, puntualizó.