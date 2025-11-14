Colombia

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Junto con el criminal, otros dos sujetos fueron detenidos en un operativo policial en la vía Villa Rica–Palmira, donde se hallaron municiones, propaganda y celulares vinculados a actividades delictivas

Los presuntos delincuentes portaban material
Los presuntos delincuentes portaban material alusivo a las disidencias de las Farc - crédito Policía Valle

Un importante golpe contra las disidencias de las Farc que operan en el Valle del Cauca se perpetró en las últimas horas en las carreteras del departamento.

De acuerdo con el comunicado oficial, tres personas fueron capturadas y se incautaron 50 cartuchos calibre 9 mm, material alusivo al grupo armado ilegal y un vehículo, en medio de un operativo realizado por la Policía Nacional en el kilómetro 42+500 de la vía Villa Rica – Palmira, sector El Bolo, jurisdicción de Palmira (Valle del Cauca), según informó la institución.

La intervención tuvo lugar durante actividades de registro y control de rutina, cuando uniformados realizaron una señal de pare a un vehículo.

Momento de la captura de los tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en vía del Valle del Cauca - crédito Policía Valle

Durante la inspección, los agentes encontraron 50 cartuchos calibre 9 mm, 12 pendones con mensajes del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas del bloque occidental comandante Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, 12 sobres con logotipos de las FARC-EP, seis hojas tamaño carta con mensajes relacionados con cobros extorsivos bajo el pretexto “Impuesto para la paz”, una hoja de cuaderno con información considerada delictiva y cuatro teléfonos celulares.

El vehículo fue incautado y sus tres ocupantes puestos a disposición de las autoridades competentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de municiones.

Este es el panfleto con
Este es el panfleto con el que alias Hans intimidaba a habitantres de algunas zonas del Valle del Cauca - crédito Policía Valle

Alias Hans, uno de los capturados

Entre los capturados se encuentra alias Hans, señalado por la Policía como cabecilla de la estructura urbana del Frente Manuel Cepeda Vargas en Palmira y presunto responsable de la instalación de cilindros explosivos el 10 de junio en la recta Cali–Palmira.

De acuerdo con el reporte oficial, “Hans” tiene antecedentes por falsedad marcaria en automotor, hurto calificado y agravado; hurto calificado menor cuantía, concierto para delinquir; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; receptación y extorsión menor cuantía.

Las autoridades investigan si existe relación entre los capturados y la reciente instalación de un cilindro intimidatorio en el kilómetro 54, sector Atuncelas, en la vía Cali – Loboguerrero.

Declaraciones del coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle - crédito Policía Valle

La Policía aseguró que la intervención permitió neutralizar un posible atentado y afectar la capacidad operativa y de propaganda de las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca.

“Gracias a la acción oportuna y profesional de los uniformados, se logró neutralizar un posible atentado y afectar de manera significativa la capacidad operativa y de propaganda de las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca”, puntualizó la Policía.

Incautan arsenal de las disidencias de las Farc en Calima – El Darién tras operativo conjunto de la Policía y Goes

Una operación coordinada entre el Gaula de la Policía Valle y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) permitió un duro golpe contra la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc en la zona rural de Calima – El Darién (Valle del Cauca).

La intervención fue posible tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar un importante depósito de armamento de la organización ilegal. En el procedimiento, los uniformados incautaron dos fusiles, diez cargadores para fusil, dos granadas de mano IM-26, cinco chalecos tácticos, cinco morrales de campaña, municiones calibre 5.56 y 7.62. Todo el material decomisado quedó bajo custodia de la Fuerza Pública.

Elementos incautados en el operativo
Elementos incautados en el operativo realizado en la zona rural de Calima – El Darién por unidades de la Policía. - crédito Policía Valle

El subcomandante de la Policía Valle, coronel Pedro Pablo Astaiza, enfatizó la relevancia de la colaboración ciudadana para el éxito de la misión, ya que la información suministrada por los habitantes de la zona permitió a los equipos especializados llegar al depósito sin poner en riesgo su integridad.

Astaiza explicó que, en el procedimiento, se incautaron “dos fusiles, diez cargadores para fusil, dos granadas de mano IM-26, cinco chalecos tácticos, cinco morrales de campaña, municiones calibre 5.56 y municiones calibre 7.62”.

Además, expresó el compromiso institucional por parte de la Policía Nacional: “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los habitantes del Valle del Cauca, trabajando de manera articulada con la comunidad y las autoridades locales para debilitar las estructuras criminales y proteger la vida y la libertad de los ciudadanos”.

ExtorsionesAlias HansDisidencias de las FARC Frente Urbano Manuel Cepeda VargasImpuestos para la paz Palmira Valle del CaucaColombia-ViolenciaColombia-Noticias

