Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero se encontrarán en la Corte Suprema por denuncia de presuntas irregularidades en títulos académicos

La comparecencia de la congresista y la exasesora ante la Sala de Instrucción reaviva el debate sobre la transparencia en la administración pública y la autenticidad de documentos académicos en procesos de selección estatal - crédito Prensa Jennifer Pedraza / @jguerrero112/Instagram

La citación de Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, y Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ha reavivado el debate sobre la transparencia en la administración pública colombiana.

Ambas, según lo confirmado por los entes judiciales, comparecen el viernes 14 de noviembre a las 8:30 a. m, tras denuncias cruzadas que involucran delitos informáticos, calumnia, fraude procesal y falsedad en documento público, de hecho, ahora mismo, ese proceso se está llevando a cabo.

El origen de este proceso judicial está en los cuestionamientos sobre la hoja de vida y los títulos académicos presentados por Guerrero para su postulación al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

El caso se intensificó cuando Guerrero denunció a Pedraza por delitos informáticos y calumnia, argumentando que los señalamientos de la congresista sobre la autenticidad de sus títulos afectaron su reputación.

Por su parte, Pedraza presentó una denuncia ante la Fiscalía General, no solo contra Guerrero, sino también contra varios directivos de la Fundación Universitaria San José, por presunto fraude procesal y falsedad en documento público.

Juliana Guerrero enfrenta denuncias por fraude y falsedad tras cuestionamientos sobre sus credenciales, mientras Jennifer Pedraza sostiene que los hallazgos en la fundación universitaria son contundentes y exponen irregularidades en la contratación pública - crédito Diego Cuevas

La representante sostiene que los hallazgos recientes en la mencionada fundación permiten concluir que Guerrero habría registrado títulos fraudulentos en su hoja de vida para acceder a un cargo con un presupuesto relevante.

Por su parte, los contratos millonarios que Guerrero firmó con entidades públicas como el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Universidad Industrial de Santander.

A pesar de su juventud, 22 años, y la falta de experiencia y títulos profesionales comprobados, Guerrero obtuvo contratos de prestación de servicios de asesoría, seguimiento y revisión con estas instituciones. Estos hechos han alimentado las dudas sobre la idoneidad de los procesos de selección y la transparencia en la contratación pública.

En años anteriores, Guerrero presentó una acción de tutela para solicitar protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), alegando riesgos derivados de su actividad como líder política y estudiantil en el departamento del Cesar.

En declaraciones recientes Guerrero ha manifestado que no busca acceder a cargos estatales y que su prioridad actual es aclarar su situación académica, distanciándose de las aspiraciones públicas que motivaron los cuestionamientos iniciales.

Las repercusiones del caso han sido notorias. Pedraza afirmó que los hallazgos sobre los títulos de Guerrero son contundentes y que la denuncia presentada por la exasesora terminó por exponer aún más las inconsistencias en su hoja de vida. Guerrero, por su parte, insiste en que su interés se limita a resolver las dudas sobre sus títulos y rechaza cualquier intención de ocupar cargos en el Estado, según reiteró en sus declaraciones a Semana.

En medio de este cruce de acusaciones, la representante Pedraza sugirió que la estrategia judicial de Guerrero no solo no logró el efecto esperado, sino que terminó por agravar su situación ante la opinión pública.

Congresista Jennifer Pedraza demanda al Ministerio de Educación por caso San José

La congresista Jennifer Pedraza presentó una tutela contra el Ministerio de Educación para exigir acceso a información sobre la investigación a la Fundación Universitaria San José tras la polémica por los títulos universitarios otorgados a Juliana Guerrero.

Jennifer Pedraza rechaza el Decreto 0391, impulsado por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, y advirtió sobre una crisis en las universidades públicas - crédito Jennifer Pedraza/Facebook - Presidencia

Pedraza cuestionó públicamente: “¿Qué esconde el Ministerio?”, en referencia al silencio de la entidad sobre el caso y la designación de Guerrero en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

El Ministerio de Educación inició formalmente el proceso administrativo mediante la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025, luego de detectar al menos tres diplomas universitarios emitidos bajo circunstancias irregulares.

Según los registros oficiales, dos personas recibieron su título sin haber presentado el examen de estado obligatorio y, en otro caso, la evaluación se realizó después de la expedición del diploma.

Pedraza, integrante de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, denunció que debió recurrir a la vía judicial para obtener información sobre la indagación oficial.

“¿Será posible obtener información de la San José sin pasar por un Juez? Tuve que presentar otra tutela, esta vez en contra del @Mineducacion, para saber qué va a indagar sobre la San José”, escribió la congresista en su cuenta de X.

En el documento de tutela, Pedraza detalló que el 23 de septiembre de 2025 radicó un derecho de petición a través de los canales virtuales oficiales del Ministerio, solicitando datos precisos sobre la investigación a la Fundación San José y a Juliana Guerrero.

Jennifer Pedraza compartió en sus redes sociales que interpuso una tutela en contra del Ministerio de Educación - crédito @JenniferPedraz

La legisladora también criticó la falta de respuesta institucional y la ausencia de pronunciamiento sobre el nombramiento de Guerrero en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.