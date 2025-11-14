Investigan secuestro y homicidio de suboficial del Ejército en Soacha: llevaba $10 millones con el fin de comprar un carro en Bogotá

El oficial viajó a Bogotá para realizar un curso de ascenso, pero fue hallado en la vereda Canoas, jurisdicción del vecino municipio de Soacha (Cundinamarca) - crédito Ejército Nacional

La comunidad de Puente Sogamoso, corregimiento de Puerto Wilches (Santander), enfrenta consternación tras la muerte de Jersey Alexánder Quintero Afanador, suboficial del Ejército Nacional de Colombia.

El militar de 26 años fue hallado muerto en la vereda Canoas, zona rural del municipio de Soacha (Cundinamarca), luego de que familiares reportaran su desaparición el pasado 8 de noviembre, tal y como confirmó la institución el 11 de noviembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información recopilada por las autoridades, Quintero Afanador viajó hacia la localidad de Bosa, en Bogotá, para asistir a una cita concertada con el objetivo de comprar un vehículo ofrecido en redes sociales. Pero él estaba viviendo en la capital porque estaba haciendo un curso de ascenso.

Durante el encuentro, el suboficial llevaba consigo diez millones de pesos, suma destinada para la adquisición del automóvil.

El caso tomó un giro trágico cuando, tras su llegada al punto de encuentro, Quintero habría sido interceptado por un grupo de personas que lo privaron de la libertad y lo trasladaron con rumbo aún desconocido.

Como parte de las pesquisas se reportó que los presuntos responsables intentaron contactar a la familia del militar para exigir más dinero a cambio de su liberación, en un presunto intento de extorsión, señaló un informe del diario Vanguardia de Santander.

Pese a que sí hubo comunicaciones entre los perpetradores optaron por acabar con la vida del suboficial.

El cuerpo sin vida de Jersey Alexánder Quintero Afanador fue arrojado en la zona rural de Soacha, donde posteriormente fue hallado con signos de violencia.

La identificación plena del cadáver se logró al día siguiente, en las instalaciones de la morgue de Medicina Legal, donde se confirmó el nombre y origen de la víctima.

“Él decidió seguir el camino militar de su padre y, desde los 18 años, ingresó al Ejército. Se encontraba en Bogotá en un curso de ascenso. Estaba casado y era padre de una niña”, relataron allegados al suboficial.

El caso desencadenó reacciones de duelo y preocupación en la comunidad de Puente Sogamoso, donde Quintero Afanador creció y forjó su vocación militar. Allí amigos y familiares lamentaron el episodio y exigieron celeridad y resultados a las autoridades encargadas de la investigación.

El Ejército Nacional y la Policía Nacional, a través de la Sijín, trabajan en la reconstrucción de los hechos y el seguimiento de las pistas para dar con los responsables del crimen.

El caso resalta los riesgos vinculados a la compraventa de vehículos mediante canales informales y el uso de plataformas digitales, escenario que en ocasiones es aprovechado por redes criminales para engañar y emboscar a los interesados.

La investigación continúa con prioridad para esclarecer los móviles, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, mientras la localidad de Puerto Wilches lamenta la pérdida de un joven militar que, según sus conocidos, “dedicó su vida al servicio y al bienestar de su familia”.