Evacúan la Universidad Católica en Bogotá por presencia de presunto artefacto explosivo

En horas de la mañana del viernes 14 de noviembre de 2025, un operativo de emergencia obligó a desalojar la Universidad Católica en Bogotá tras la aparición de un supuesto artefacto explosivo en el campus.

Las autoridades activaron el protocolo de seguridad y el equipo antiexplosivos ingresó a las instalaciones para investigar el objeto sospechoso, lo que generó alarma entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Por medio de la cuenta de Instagram de la Universidad, sitio el aviso de alerta a toda la comunidad: “¡AVISO IMPORTANTE!. La Universidad Católica de Colombia se permite informar a toda la comunidad académica docente y administrativa, que por instrucción de la Presidencia, se suspenden las actividades presenciales a partir de las 8:30 a.m. de hoy viernes 14 de noviembre de 2025, la jornada se realizará en acceso remoto. Agradecemos a las personas que se encuentran en la universidad, dirigirse a sus casas. Agradecemos mantenerse atentos a nuestros canales oficiales de comunicación, a fin de dar a conocer nuevas medidas".

Noticia en desarrollo...