Colombia

Evacúan la Universidad Católica en Bogotá por presencia de presunto artefacto explosivo

Por el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre la situación

Evacuación de la Universidad Católica
Evacuación de la Universidad Católica en Bogotá por sospecha de explosivo - crédito redes sociales/X

En horas de la mañana del viernes 14 de noviembre de 2025, un operativo de emergencia obligó a desalojar la Universidad Católica en Bogotá tras la aparición de un supuesto artefacto explosivo en el campus.

Las autoridades activaron el protocolo de seguridad y el equipo antiexplosivos ingresó a las instalaciones para investigar el objeto sospechoso, lo que generó alarma entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Por medio de la cuenta de Instagram de la Universidad, sitio el aviso de alerta a toda la comunidad: “¡AVISO IMPORTANTE!. La Universidad Católica de Colombia se permite informar a toda la comunidad académica docente y administrativa, que por instrucción de la Presidencia, se suspenden las actividades presenciales a partir de las 8:30 a.m. de hoy viernes 14 de noviembre de 2025, la jornada se realizará en acceso remoto. Agradecemos a las personas que se encuentran en la universidad, dirigirse a sus casas. Agradecemos mantenerse atentos a nuestros canales oficiales de comunicación, a fin de dar a conocer nuevas medidas".

En horas de la mañana
En horas de la mañana del viernes 14 de noviembre de 2025, un operativo de emergencia obligó a desalojar la Universidad Católica en Bogotá tras la aparición de un supuesto artefacto explosivo en el campus - crédito @ucatolicaco/Instagram

Noticia en desarrollo...

