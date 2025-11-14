El padre Chucho denunció fraude con videos suyos falsos en internet promocionando milagroso medicamento: “Es mentira, es un engaño”

El padre Chucho y el padre Álex denuncian el uso de inteligencia artificial para estafas con medicamentos falsos - crédito Colprensa

El líder espiritual colombiano Jesús Hernán Orjuela, conocido como padre Chucho, encendió las alarmas en redes sociales tras denunciar públicamente la circulación de videos falsos creados con inteligencia artificial en los que se utiliza su imagen y la del padre Álex para promover un supuesto medicamento “milagroso” dirigido, principalmente, a personas enfermas.

El sacerdote compartió un clip en su perfil de Instagram en el que hizo pública una estafa en la que su imagen y la del padre Álex están siendo utilizadas para promocionar un producto falso y por ellos decidió salir a alertar a la comunidad sobre el riesgo de caer en este engaño, dirigido especialmente a personas enfermas y vulnerables.

En el mensaje grabado desde el lugar donde habitualmente preside la eucaristía, el sacerdote expresó su profunda preocupación por el alcance de estas estafas digitales y por la población que está siendo víctima de ellas.

“Queridos hermanos, con tristeza hoy, desde este lugar donde están engañando a tantas personas, hago un comunicado. Están utilizando con inteligencia artificial por las redes mi imagen y la del padre Álex para engañarlos, para engañar a los enfermos. Dicen que yo he creado un medicamento para varias enfermedades. Es mentira, es un engaño, no hay medicamento. Los están estafando”, advirtió con evidente molestia y tristeza el padre Chucho.

El padre Chucho y el padre Álex, víctimas de una estafa digital que afecta a los más vulnerables - crédito @padrechuchocol/IG

El sacerdote insistió en que los estafadores están aprovechando la vulnerabilidad de las personas que buscan alivio a sus problemas de salud.

“No se dejen engañar, se los pido. Y de manera especial, están engañando a los enfermos, a las personas más vulnerables“, indicó en su video.

Durante el mensaje, el padre explicó cómo identificar la falsedad de los videos manipulados digitalmente:

“Miren estos videos porque utilizan mi imagen, pero miren bien los labios, es totalmente distinto. Están utilizando nuestras imágenes. No se dejen estafar”, expresó el padre a sus seguidores.

Asimismo, reiteró que jamás ha promocionado ni creado tratamientos médicos de ninguna clase, desmintiendo completamente la narrativa de los videos fraudulentos.

“Yo no he creado ningún medicamento ni estoy vendiendo ningún medicamento. No se dejen robar el dinero”, les pidió.

Padre Chucho denuncia fraude con inteligencia artificial en redes sociales - crédito @padrechuchocol/IG

Para finalizar, pidió a los fieles estar alerta ante este tipo de engaños y recordó su afecto por la comunidad:

“Recuerden, eso sí, que con el padre Álex, el padre Chucho, los queremos mucho, pero mucho es muchísimo. Por favor, no se dejen estafar”, puntualizó.

La advertencia del sacerdote se suma a una creciente ola de denuncias sobre el uso malintencionado de inteligencia artificial para clonar voces e imágenes de figuras públicas, con el fin de cometer fraudes en redes sociales.

Autoridades y expertos han insistido en la necesidad de verificar la autenticidad de los contenidos y reportar cualquier material sospechoso.

Quién es y a qué se dedica el padre Chucho en Estados Unidos

La vida de Jesús Hernán Orjuela, conocido popularmente como el padre Chucho, ha experimentado un giro radical tras su llegada a Estados Unidos, país al que emigró luego de recibir amenazas de muerte en Colombia.

Este sacerdote, originario de Bogotá, se consolidó como una figura influyente en el ámbito religioso y mediático colombiano, gracias a su carisma y a su capacidad para conectar con la audiencia a través de programas de televisión y radio enfocados en la fe, la familia y la espiritualidad.

El padre Chucho revela cómo reinventó su misión espiritual tras mudarse a Estados Unidos - crédito Colprensa

El padre Chucho alcanzó notoriedad no solo por su presencia en los medios, también por la organización de misas de sanación y exorcismos, eventos que reunían a cientos de fieles en busca de orientación espiritual.

La noticia de su partida de Colombia generó inquietud entre sus seguidores, quienes solían congregarse cada fin de semana en el Santuario Diocesano de la Divina Misericordia de Bogotá para escuchar sus homilías.

Según relató el propio sacerdote en una entrevista con la Red Viral, la decisión de dejar el país no obedeció al miedo, sino a la necesidad de preservar su vida y continuar su labor pastoral en un entorno seguro.

“Todos saben que tuve amenazas (…) No me voy por miedo, las amenazas me llevaron a salir y cuando estas llegaron, recibí del Gobierno americano la posibilidad de trabajar en Estados Unidos. He estado en varias comunidades. Allí recibí el amor de muchos hermanos, entonces tengo una posibilidad de trabajar allí, pero no lo hago por miedo, sino por amor al Evangelio”, afirmó el padre Chucho a la Red Viral.

La ausencia física del sacerdote en Bogotá ha sido notoria para quienes seguían de cerca su labor, pero la tecnología ha permitido que mantenga el contacto con su comunidad y actualmente, el padre Chucho utiliza plataformas digitales para continuar su misión, realizando encuentros diarios a través de YouTube.