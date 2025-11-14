Colombia

Entre polémicas terminó el concierto de Natanael Cano en el Movistar Arena: “Le quedaste debiendo mucho a Bogotá”

El cantante mexicano, de 24 años, se presentó en la capital colombiana la noche del 13 de noviembre, en un espectáculo que, según una tiktoker, solo duró poco más de una hora

Polémica en Bogotá por la
Polémica en Bogotá por la corta duración del concierto de Natanael Cano: tiktoker relató cómo se vivió el show - crédito cortesía Breakfast Live

El concierto de Natanael Cano en Bogotá terminó envuelto en críticas por su duración y por la forma en que el artista cerró su presentación.

La tiktoker Paula Patarroyo asistió al evento y publicó en su perfil una reseña detallada que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del cantante y los asistentes al concierto.

En su video, Patarroyo relató, visiblemente desilusionada, que la presentación del cantante fue “chimba” y tan intensa como breve: “Se acabó el concierto de Natanael en Bogotá. Amigos, salió como a las 9:24 de la noche, más o menos, son las 11:00 de la noche. El concierto duró casi que una hora y media”.

Pero no fue la única que se quejó por ese tema: “¿Por qué duro tan poquito?“, ”Me demoraba más de mi casa al aeropuerto que lo que duro el concierto", “Hice la fila por 15 horas para el concierto, la verdad un poco decepcionada”, “Natanael me puede explicar ¿qué putas? Le quedaste debiendo mucho a Bogotá, huevón", expresaron otros fanáticos.

Natanael Cano enciende Bogotá con Gabito Ballesteros, pero el público queda con ganas de más - crédito paula.patarroyo8/tiktok

Sin embargo, la joven y otros seguidores del mexicano aseguraron que, pese a lo corto del evento, hubo momentos memorables, especialmente cuando Natanael se presentó junto a Gabito Ballesteros, uno de los invitados más esperados de la noche.

Cosas buenas: qué hijueputa fiesta la que nos dio con Gabito Ballesteros. O sea, se cantaron como unas, no sé, como unas ocho canciones. Iniciaron con Tipo Gatsby, que era mi favorita, Perlas Negras, El Boss, Low Low, AMG, las más clásicas. Parce, estuvo espectacular, la verdad, la dieron toda”, mencionó la tiktoker.

“Nata duro muy poco la verdad, pero súper buenas las que tocó“, ”Poquito, pero lo buevo es que fue un conciertazo", mencionaron más asistentes.

De todas formas, el entusiasmo de los fanáticos no evitó que se señalaran en las redes sociales varios aspectos que dejaron inconformes a muchos asistentes.

Por ejemplo, la tiktoker señaló que el concierto cambió ligeramente el set list que se esperaba, incorporando más reguetón al final y algunos covers, lo que sorprendió a quienes esperaban escuchar más corridos durante la mayor parte del show. Aun así, reconoció un punto que emocionó al público colombiano.

Polémica tras el concierto de Natanael Cano en Colombia - crédito @vanee_b/tiktok

Parce, y sí cantó Diamantes, o sea, se los juro que no lo había cantado hasta el momento. En Colombia sí lo cantó, el público se volvió loco. Así que, bien ahí Nata”, aseguró la joven.

Pero el aspecto que más polémica generó fue la manera en que el artista decidió terminar su presentación.

A lo último pone la Bizarrap Session, que ni siquiera la canta y se va. A mí eso me ofendió un poquito, pero bueno, igual Natanael es así. Él como que pone la canción a los bailarines, los pone a bailar y ya, y como que se va, pero pues no dice como: ‘Gracias Colombia, nos vemos pronto’, o cosas así, ¿saben? Como que no habla mucho”, dijo Patarroyo.

“Siento que a Natanael le pasa lo mismo que a Fuerza Regida, les falta interactuar con el público, eso les da un plus. Todos quedamos iniciados y se fue sin decir como: ‘esta es la última’ y chao”, “Cantó poquito y ni se despidió”, escribieron otras personas del público.

El polémico final del concierto de Natanael Cano en Bogotá deja a los fans entre la euforia y la decepción - crédito paula.patarroyo8/tiktok

La experiencia, según las reacciones en las redes sociales, dejó sentimientos mixtos entre quienes asistieron: satisfacción por los momentos icónicos —como cuando entonó Cuerno Azulado junto a Gabito Ballesteros—, pero también frustración por un cierre abrupto y un tiempo en escena que muchos consideraron insuficiente, especialmente para aquellos que viajaron hasta Bogotá para verlo en vivo por primera vez.

El público ahora se pregunta si el artista mexicano tomará en cuenta estas críticas para futuras presentaciones en Colombia y si regresará pronto con un show más cargado.

Natanael Cano en Bogotá, críticas por show breve y cierre polémico - crédito @saraa_celiss/tiktok

