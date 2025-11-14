Colombia

Bruce Mac Master increpó a Petro por mentirle a los colombianos sobre financiación del sistema de salud: “Nuevamente manipulando”

Presidente de la Andi insistió en que los recursos administrados por el Estado provienen de los aportes de la ciudadanía y el sector productivo

Guardar
Bruce Mac Master increpó a
Bruce Mac Master increpó a Petro por mentirle a los colombianos sobre financiación del sistema de salud - crédito Colprensa

Un nuevo episodio de confrontación pública se desarrolló en X entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el líder gremial Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), a raíz de un debate sobre la financiación del sistema de salud en Colombia.

El intercambio, marcado por mensajes directos y acusaciones cruzadas, evidenció la tensión persistente entre el Gobierno nacional y el sector empresarial en torno a la gestión de los recursos públicos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Bruce Mac Master desmintió al
Bruce Mac Master desmintió al Ministerio de Salud por financiación del sistema de salud - crédito @BruceMacMaster/X

El detonante de la controversia fue una publicación de Bruce Mac Master dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que cuestionó la narrativa oficial sobre el origen de los fondos del sistema de salud. “Al ministro de Salud hay que decirle: ministro, cuando usted dice que ‘nosotros pagamos’ el sistema de salud, debería estar diciendo los ciudadanos y las empresas pagan el sistema de salud”, expresó el presidente de la Andi.

En su mensaje, el dirigente insistió en que los recursos administrados por el Estado provienen de los aportes de la ciudadanía y el sector productivo: “Todos los recursos que usted cree que son suyos, son en realidad de los colombianos, y además los pagaron los colombianos. Quiere darnos a entender que se trata de generosidad suya, cuando lo que está haciendo es administrando los recursos de todos?”.

Petro salió en defensa del
Petro salió en defensa del Ministerio de Salud - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de Gustavo Petro no se hizo esperar. El mandatario colombiano refutó la afirmación de Mac Master y puso en duda el papel de los grandes empresarios en la financiación del sistema de salud. “Los grandes empresarios no pagan el sistema de salud en general”, afirmó en su cuenta de X. Petro argumentó que, desde 2018, este sector quedó exento de dicha obligación: “Quedaron exentos de ello en el año 2018, y después, a través de sus gremios, sabotearon la posibilidad de reemplazo de sus aportes por impuestos sobre ellos”.

Bruce Mac Master respondió a
Bruce Mac Master respondió a los ataques de Petro - crédito @BruceMacMaster/X

La discusión escaló con una nueva intervención de Bruce Mac Master, que defendió la contribución fiscal de los empresarios y ciudadanos. “Se le olvida que los ciudadanos y los empresarios pagan la totalidad de los impuestos en Colombia”, replicó el presidente de la Andi.

Además, acusó al Gobierno Petro de distorsionar la percepción pública sobre el sector privado: “Nuevamente manipulando la información y divulgando ideas tergiversadas alrededor de las empresas en Colombia. Es muy difícil para las empresas actuar en un país en que el Gobierno, a su más alto nivel, se comporta así”.

Bruce Mac Master denunció ante la Cidh hostigamiento por parte del Gobierno Petro

El líder gremial Bruce Mac Master presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), advirtiendo sobre un escenario de hostigamiento y amenazas que compromete la seguridad y los derechos fundamentales de él y los miembros de la Andi.

Fragmento del comunicado de Bruce
Fragmento del comunicado de Bruce Mac Master remitido a la Cidh, en el que denuncia amenazas y vulneración de derechos contra la Andi y sus dirigentes - crédito red social X

En la comunicación, Mac Master sostiene que “las acciones recientes del Estado colombiano han derivado en un patrón de hostigamiento, estigmatización y agresión, lo que compromete gravemente la integridad personal, la honra y la libertad de asociación de los integrantes de la Andi, además de representar un peligro inminente para sus vidas”. El presidente de la Andi pide a la Cidh que “tome nota de esta información, conmine al Estado a que se pronuncie sobre estos hechos y cese inmediatamente las amenazas y la violación a nuestros derechos”.

El documento remitido a la Cidh describe los ataques como “directos, sistemáticos, desproporcionados e infundados”, y precisa que estos se producen tanto en espacios digitales como físicos. Según el informe, “las más altas autoridades del Estado colombiano han sostenido un patrón de señalamientos y actividades intimidatorias contra las organizaciones empresariales y sus dirigentes durante un período prolongado y reciente”.

Así mismo, subraya que estos hechos configuran “una grave situación de riesgo cierto y actual como consecuencia de un patrón sostenido y sistemático de hostigamiento, estigmatización y agresión (…) que han afectado la integridad personal, la honra, la libertad de asociación y ponen en peligro grave e inminente la vida tanto de quien suscribe este documento como de los integrantes de la Andi”. El informe detalla que los ataques han impactado de manera directa “la vida, la integridad y la libertad de asociación de los dirigentes de la Andi”.

Temas Relacionados

AndiBruce Mac MasterGustavo PetroSistema de SaludMinisterio de SaludRecursos saludPetro mentirasColombia-Noticias

Más Noticias

Petro afirmó que los aviones Gripen están destinados a “disuadir la muerte”: “Empiezan a pagarse dentro de dos o tres años”

El mandatario protagonizó un discurso luego de firmar el acuerdo que incluye la adquisición de 17 aviones tipo Gripen

Petro afirmó que los aviones

Ordenan cárcel para Ricardo González, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno; jueza advirtió sobre la brutalidad del ataque

El procesado fue imputado con cargos por el delito de homicidio agravado. Fue cobijado con medida de aseguramiento y la defensa presentó recurso de apelación

Ordenan cárcel para Ricardo González,

Millonario contrato de vigilancia de la Universidad Nacional está en la lupa de la Contraloría tras denuncias por irregularidades

El ente de vigilancia pidió a la institución educativa remitir documentación completa sobre la licitación de vigilancia, luego de que un profesor denunciara cambios no informados en el acta de cierre

Millonario contrato de vigilancia de

Laura Gallego estalló contra Gabriela Tafur y lanzó un dardo: “Ahí sí debemos ser mudas”

La ex candidata a Señorita Antioquia reavivó la polémica al responder a las críticas por su viejo video político, cuestionar la postura de Tafur y defender su derecho a opinar en medio del escrutinio que rodea a los reinados en Colombia

Laura Gallego estalló contra Gabriela

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”

El colombiano sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha en el compromiso ante Pumas de la Unam

Kevin Mier envió un emotivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los intimidantes panfletos con los

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

ENTRETENIMIENTO

Laura Gallego estalló contra Gabriela

Laura Gallego estalló contra Gabriela Tafur y lanzó un dardo: “Ahí sí debemos ser mudas”

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Las mejores películas en Prime Video en Colombia hoy

Deportes

Kevin Mier envió un emotivo

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”

Santa Fe estaría listo para presentar a su nuevo técnico: sorpresa para los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios anunciaría pronto a un segundo fichaje de lujo para 2026: “Ya tiene un arreglo”

Hora y dónde ver el UFC 322: Islam Makhachev y Zhang Weili buscarán ser campeones en dos categorías

Esta es la programación de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: comenzará antes de lo esperado