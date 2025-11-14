Colombia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

Un tiroteo durante un partido en Villa Cordialidad terminó con varias víctimas, en medio de la disputa entre bandas criminales, generando alarma en la comunidad y cuestionando la efectividad de la tregua vigente

El ataque armado en la
El ataque armado en la cancha de Villa Cordialidad en Barranquilla dejó tres muertos y dos mujeres heridas, según la Policía Metropolitana - crédito Raúl Arboleda/AFP

La noche en la que un partido de fútbol prometía distensión en el suroccidente de Barranquilla terminó convertida en escenario de violencia, cuando un ataque armado en la cancha de Villa Cordialidad dejó tres personas muertas y dos mujeres heridas, en lo que las autoridades consideran un nuevo episodio del enfrentamiento entre las bandas Los Costeños y Los Pepes.

El hecho, que constituye la cuarta masacre registrada en el departamento del Atlántico en 2025, reavivó el temor en una ciudad marcada por la persistencia de la criminalidad, pese a los recientes intentos de tregua entre los grupos delictivos.

El ataque ocurrió luego de que cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas irrumpieron en el polideportivo de Villa Cordialidad. Los parrilleros descendieron y abrieron fuego en ráfagas contra jugadores y asistentes, provocando una estampida de quienes se encontraban en el lugar.

Testigos relataron que la cancha, minutos antes colmada de gritos y jugadas, quedó sumida en el caos, con cuerpos tendidos en el suelo y decenas de personas huyendo en medio de los disparos.

La masacre en Villa Cordialidad
La masacre en Villa Cordialidad es la cuarta registrada en el Atlántico en 2025, lo que incrementa el temor por la violencia en Barranquilla - crédito Bosa B7/Facebook

Un residente de la zona describió la escena: “Eso fue un desastre total. Estaba la gente corriendo para allá, corriendo para acá. Había un desastre, no se sabía lo que pasaba. Hubo muchos tiros, muchos disparos”, según La FM.

Entre las víctimas mortales se encuentran Eider Manuel Padilla Guerra, de 37 años; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25; y Roxana Chiquinquirá Huertas Ríos, de 27. Las dos mujeres heridas, Oleidys Rodríguez Rodríguez, de 31, y Yusmari Núñez De la Peña, de 26, fueron trasladadas a centros asistenciales.

Según el reporte policial, Cantillo tenía cinco anotaciones judiciales por homicidio, porte ilegal de armas y hurto, mientras que Padilla presentaba una por tráfico de estupefacientes.

El coronel Belkin Villarreal, subcomandante de la Policía Metropolitana, detalló: “Uno de estos dos había sido capturado el 1 de octubre por tráfico porte de estupefacientes, pero fue dejado en libertad. Información preliminar indica que este hecho sicarial estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre miembros del grupo delincuencial Los Pepes y Los Costeños. Se ha destacado toda la capacidad institucional a través de nuestra policía judicial para establecer a quién iba dirigido el ataque sicarial así como los móviles y los autores”.

La hipótesis principal de las autoridades apunta a un ajuste de cuentas entre Los Costeños, organización dedicada al microtráfico en el sector, y su rival Los Pepes. La Policía Metropolitana sostiene que las víctimas estarían vinculadas a la estructura de Los Costeños, mientras que los sicarios serían integrantes de Los Pepes.

Las autoridades atribuyen el ataque
Las autoridades atribuyen el ataque a un ajuste de cuentas entre las bandas criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ en el suroccidente de Barranquilla - crédito Pexels

El ataque se produce en un contexto de tensión creciente, pese a que los cabecillas de ambas bandas, Digno Palomino y Jorge Eliércer Díaz Collazos, alias Castor, firmaron un cese de actividades el 2 de octubre en la cárcel La Picota de Bogotá, acuerdo que, según lo anunciado, se extendería hasta el 20 de enero de 2026.

El contraste con los hechos del fin de semana anterior resulta llamativo. En la cancha de arena del barrio Barlovento, presuntos miembros de Los Pepes y Los Costeños participaron en un partido de fútbol simbólico, resultado de la tregua pactada en octubre y de los diálogos de paz impulsados por el Gobierno nacional.

El evento, celebrado por líderes comunitarios y familiares de los jefes de las bandas, transcurrió sin incidentes y fue visto como un primer paso hacia la convivencia. La cancha se llenó de tambores, cánticos y aficionados del Junior, que alentaron a ambos equipos sin distinción. Los jugadores, muchos de ellos jóvenes marcados por años de violencia barrial, salieron al terreno con el propósito de demostrar que la coexistencia era posible.

El cese de hostilidades entre
El cese de hostilidades entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, pactado en octubre, queda en entredicho tras la masacre en Villa Cordialidad - crédito red social Facebook | @HOLLMANMORRIS/X/RTVC

El ataque en Villa Cordialidad puso en entredicho la vigencia de la tregua. La Policía Metropolitana investiga si este hecho marca el fin del cese de hostilidades anunciado por los líderes de las bandas.

El subcomandante encargado, teniente coronel Belkin Villarreal, reiteró: “Se ha destacado toda la capacidad institucional, a través de nuestra Policía para establecer a quién iba dirigido el ataque sicarial, así como los móviles y los autores”.

Según testigos, durante el encuentro deportivo había entre 80 y 90 personas, lo que incrementó el impacto del ataque. Un habitante del sector afirmó: “Hay más heridos, hay pelaos que tienen tiro en el tobillo, otro en la parte de arriba de la pantorrilla. Hay varios heridos”.

