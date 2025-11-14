Así fue la balacera en la calle 116 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá, que dejó una camioneta de alta gama impactada y el robo de dos maletas sospechosas

Camioneta Mazda CX-5 abandonada en un parque del sector de Pontevedra, con múltiples impactos de bala y sin placas, tras el ataque registrado en la noche del 13 de noviembre - crédito @Laura_Ronda/X

La noche del jueves 13 de noviembre, un violento ataque armado en el sector de Pontevedra, en la localidad de Suba, en Bogotá, encendió las alarmas entre los residentes del sector y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en zonas tradicionalmente consideradas tranquilas.

Una camioneta Mazda CX-5 fue interceptada en inmediaciones del puente de la calle 116 con la avenida Boyacá y recibió más de veinte disparos, según los reportes preliminares de la Policía, en un hecho que las autoridades investigan como un posible caso de fleteo.

El episodio se registró poco después de las 7:30 p. m. cuando vecinos del sector de Lagartos informaron sobre una fuerte balacera. De acuerdo con el primer reporte oficial, citado por Noticias Caracol, varias personas —algunas movilizadas en motocicletas y otras a pie— habrían participado en la acción que incluyó el cierre del paso del vehículo, el ataque armado y el posterior hurto de dos maletas de gran tamaño cuyo contenido aún no ha sido esclarecido.

Versiones preliminares sugieren que podrían contener una suma considerable de dinero, pero esta hipótesis no ha sido confirmada.

Tiroteo en Pontevedra deja camioneta baleada y robo de dos maletas en el norte de Bogotá - crédito @Laura_Ronda/X

Cuando las patrullas de la Policía de Suba llegaron al lugar, encontraron dentro de la camioneta a tres personas, dos de ellas con lesiones causadas por arma traumática. Los heridos fueron trasladados bajo custodia a la Clínica Shaio, mientras que la tercera persona quedó detenida en el sitio.

Las autoridades confirmaron que el vehículo había sido despojado de sus placas y presentaba más de veinte impactos de bala, una maniobra que, según los investigadores, podría indicar un intento de impedir su identificación.

El mayor Milton Pachón, comandante de la Policía de Suba, explicó a Citytv que la rápida reacción fue posible gracias a la llamada de los ciudadanos.

“La ciudadanía informa sobre unos disparos en el lugar. Es así como nuestra patrulla llega al sitio e identifica que se presentan unos disparos a un vehículo, donde hay dos personas lesionadas, las cuales se les lleva la asistencia médica”, señaló.

La camioneta Mazda CX-5 fue hallada sin placas, una maniobra que dificulta su identificación y hace parte de la investigación de las autoridades - crédito @Laura:Ronda/X

El oficial indicó también que, tras revisar la escena, verificaron que del vehículo “se hurtan unos elementos”, en referencia a las maletas extraídas por los agresores.

La camioneta fue abandonada minutos después en un parque cercano, donde los equipos de investigación comenzaron su inspección. Allí corroboraron que el automóvil presentaba múltiples perforaciones de bala y que las placas habían sido retiradas.

Testigos consultados por Blu Radio indicaron que los responsables actuaron en grupos coordinados desde al menos dos motocicletas, lo que sugiere un nivel de planeación significativo.

Algunos residentes afirmaron haber visto a los atacantes escapar rápidamente con las maletas tras el intercambio de disparos.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a Noticias Caracol que las detonaciones fueron realizadas con un arma de fogueo, aunque la violencia del ataque —sumada al uso coordinado de motocicletas y a la sustracción de elementos del vehículo— mantiene la preocupación entre los habitantes del sector.

En paralelo, las autoridades analizan grabaciones de cámaras de seguridad y buscan más testigos que permitan establecer la ruta de escape de los responsables y clarificar el móvil del hecho.

Zona de la calle 116 con avenida Boyacá, en el sector de Pontevedra, donde se registró el ataque armado y el robo de dos maletas - crédito Google Maps

Aunque inicialmente se informó sobre tres capturas relacionadas con el ataque, la situación no es todavía completamente clara. Blu Radio señaló que las tres personas encontradas en la camioneta permanecen bajo vigilancia policial mientras se determina si fueron víctimas de fleteo o si estarían vinculadas a los hechos investigados.

La Fiscalía General de la Nación asumió la dirección de la investigación para establecer si se trató de un robo dirigido o si existe otra motivación detrás del episodio.

El primer informe de la Policía, citado por Noticias Caracol, detalló: “Ingresa una llamada a través de la línea de emergencia 123, donde informan que en el lugar en mención le estaban disparando a una camioneta; en la verificación que se hace, se encuentra al interior de la misma tres personas, dos de ellas lesionadas”.