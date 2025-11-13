Colombia

Yina Calderón se pasó de tragos en ‘La mansión de Luinny’: renunció al programa y dedicó emotivo mensaje a Karina García

En medio de la controversia causada por la empresaria y su exceso con el alcohol, el director del programa contempló la renuncia de Calderón y tomó una decisión sobre la estadía de la colombiana en la mansión

Así les fue a las
Así les fue a las 'influencers' colombianas en la primera semana en 'la mansión de Luinny' - crédito montaje @karinagarciaoficiall @yinacalderóntv @lamansiondeluinny/ Instagram

La presencia de Yina Calderón en el reality digital La mansión de Luinny continúa generando titulares luego de los incidentes vividos la noche del miércoles 13 de noviembre.

Durante la transmisión, la influencer volvió a quedar en el centro de la polémica tras excederse con el alcohol, situación que la condujo a manifestar su intención de abandonar el programa, con emotivas y sorpresivas palabras dirigidas a su compañera Karina García.

La mansión de Luinny es un formato que reúne en República Dominicana a reconocidas figuras de diferentes países, bajo la dirección del comunicador y empresario Luinny Corporán.

El programa destaca por su fuerte presencia en plataformas digitales y se ha convertido en uno de los espacios más seguidos del entretenimiento latino gracias a la mezcla de personalidades polémicas como Calderón, el español Abraham García, la mexicana Brenda Zambrano y la paisa Karina García, quien anteriormente compartió set con Calderón en La casa de los famosos Colombia.

La empresaria pasó un momento incómodo al estar bajo los efectos del alcohol y en medio de esto renunció y decido sentidas palabras a Karina - crédito @mannymaestrelcdlf/ TikTok

En este contexto, los conflictos y momentos de tensión han sido frecuentes. Calderón, quien desde el inicio había manifestado su interés en convertirse en la “villana internacional” del reality, declaró entre copas su deseo de renunciar al show.

“Yo también me retiro”, expresó en medio de despedidas, aunque su estado era evidente para todos. Antes de consumar la decisión, la influencer se acercó a Karina García para dedicarle unas palabras cargadas de emoción y reconocimiento.

“Yina está tan obsesionada con Karina”, “varias veces que Yina se emborracha y se muestra como fan de Karina”, “La cara de Karina y la Ga-Yina esa toda borracha”, “hizo todos los osos esa Yina”, “con razón solo se la aguantan las hermanas”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la narración de los hechos, Yina Calderón sorprendió a Karina y a los espectadores al reconocer los episodios de confrontación vividos entre ambas en realities anteriores. “Karina, quedas tú por Colombia, no te dejes, como yo te lo hice a ti. No te dejes, ¿ok? No te dejes de nadie, te lo recomiendo”, fueron las palabras de Calderón, quien pidió a su compatriota que defendiera el nombre del país y no se permitiera ser amedrentada por otros participantes.

La empresaria se mostró emocional con Karina mientras estaba bajo los efectos del alcohol - crédito @mannymaestrelcdlf/ TikTok

El gesto representó un giro inesperado, ya que pocos esperaban ver a Calderón reconociendo públicamente sus errores y animando a quien fue objeto de su hostilidad en el pasado.

La escena resultó llamativa dentro del formato, con Karina escuchando en silencio, proporcionando solo una mirada fija y un apretón de manos a solicitud de Calderón. Mientras la influencer se retiraba del lugar, Karina no pudo evitar mostrar incredulidad ante la situación, conteniendo la risa ante lo sorpresivo del gesto.

A pesar de su declaración de retiro, Yina Calderón no abandonó el reality de inmediato, ya que el propio Luinny Corporán decidió que la decisión solo sería aceptada si la participante la confirmaba en pleno uso de sus facultades y no bajo influencia del alcohol. El anfitrión también aprovechó para recalcar la importancia de respetar las reglas establecidas y anunció el cierre temporal del bar como medida preventiva.

“No estaba bajo sus cinco sentidos, por lo que hoy le preguntaríamos si en realidad quería salir del reality”, explicó Luinny, añadiendo: “Ustedes, como amigas de Yina, ayúdenla, porque saben que no puede tomar, ustedes no son responsables de ella, pero son amigas... ella se pone melancólica”.

Yina no salió de la
Yina no salió de la competencia debido a que Luinny no tomó su renuncia debido a que estaba bajo los efectos del alcohol - crédito @luinnycorporan/IG

El panorama de la competencia se ha caracterizado por otros episodios de tensión, como el enfrentamiento físico entre Calderón y la participante Piry, quien le había hecho una broma colocando talco en su secador. La respuesta de Calderón fue lanzar a Piry al agua y agredirla, incidente con el que ambas estuvieron cerca de sufrir lesiones graves. Finalmente, y tras la intervención de Piry pidiendo que no expulsaran a su rival, las dos recibieron una sanción por parte de la producción.

La estadía de Yina Calderón en La Mansión de Luinny expone los límites y desafíos en la convivencia televisiva, donde los momentos de vulnerabilidad, acceso al alcohol y conflictos son fuente constante de controversia. La reacción del público, así como la gestión de la producción ante este tipo de incidentes, seguirán marcando la pauta de uno de los realities más vistos y comentados de la región.

