Vecinos del norte de Bogotá denuncian amenazas de muerte y maltrato animal por parte de un residente: el hombre carga con un cuchillo

Habitantes del sector reportan episodios recurrentes de intimidación por parte de un residente que ha amenazado a personas y mascotas, generando alarma y solicitudes urgentes de intervención a las autoridades locales - crédito Redes Sociales

El temor se ha instalado en el sector de Cedritos, en Bogotá, donde un residente ha protagonizado una serie de amenazas con cuchillo contra sus vecinos y sus mascotas, generando una atmósfera de zozobra que, según denuncias en redes sociales, mantiene en vilo a la comunidad.

El hombre, identificado por los habitantes del barrio, ha salido en repetidas ocasiones de su vivienda empuñando un cuchillo, con el argumento de que el ruido de quienes transitan frente a su casa resulta insoportable.

Las intimidaciones han escalado hasta incluir amenazas de muerte tanto a personas como a los perros del vecindario, lo que ha provocado una ola de solicitudes de intervención urgente a las autoridades locales.

De acuerdo con testimonios expresados en redes sociales, en cuentas de denuncias ciudadanas, la situación alcanzó un punto crítico el domingo 9 de noviembre, cuando el agresor fue visto nuevamente amenazando a los transeúntes y manifestando su intención de matar a los perros por sus ladridos.

Un vecino relató que “este sujeto sale a amenazar con un cuchillo a los vecinos que pasan frente a su casa, argumentando que hacen ‘mucho ruido’ al transitar. También ha manifestado que quiere matar a los perros por los ladridos. Estos hechos ocurrieron el domingo 9 de noviembre, varios vecinos están preocupados, pues comentan que este señor al parecer también maltrata a sus padres, dos adultos mayores que viven con él”.

Tras ser detenido por la Policía, el individuo fue puesto en libertad y continuó con comportamientos hostiles, lo que ha incrementado la preocupación y la sensación de inseguridad entre los residentes del barrio - crédito Captura de pantalla / X

La reiteración de estos episodios ha incrementado la preocupación, ya que, según los residentes, el hombre no solo representa un peligro para la comunidad, sino también para su propio entorno familiar.

El impacto de estos hechos se refleja en la inquietud generalizada de los habitantes de Cedritos, quienes han expresado su temor ante la posibilidad de un ataque.

Vecinos han documentado cómo la agresividad y hostilidad del individuo han llevado a muchos a vivir con la constante sensación de inseguridad.

En redes sociales, los comentarios de los ciudadanos evidencian la frustración y el miedo: “Debe recibir asistencia en salud mental, es un peligro para la sociedad”, escribió un usuario.

Otros mensajes advierten sobre el riesgo de que la falta de acción derive en tragedias mayores: “Cuando hiera a alguien o lo hieran a él, entonces ahí sí actúan”, señaló otro internauta, mientras que algunos cuestionan la efectividad de las autoridades y la tentación de la justicia por mano propia: “Después se asombran de que la gente tome justicia por mano propia, pero cómo no va a ser así si este tipo de gente hace lo que le da la gana y no pasa nada”.

En respuesta a las denuncias, la Policía de Bogotá intervino y detuvo al agresor, trasladándolo a un CAI.

Sin embargo, los vecinos del sector reportaron que el hombre fue liberado poco después y, lejos de cesar su comportamiento, continuó con las amenazas tanto a los vecinos como a los animales.

Polémica en Bucaramanga por muerte “innecesaria” de perros en Unidad de Bienestar Animal

La indignación crece en Bucaramanga tras la muerte de Taz y Hermes, dos perros que estaban bajo el resguardo de la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga (UBA).

- crédito captura de pantalla Instagram

El caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos internos, luego de que el concejal Camilo Machado denunciara: “Falsificaron actas del comité de eutanasia. Usaban términos denigrantes y se burlaban de la situación”.

La directora de la entidad, la veterinaria Laura Acosta, autorizó la eutanasia de los animales, según chats internos presentados por los concejales Machado y Carlos Parra.

En uno de los mensajes, un empleado propuso: “Démosles de baja”, a lo que Acosta respondió: “Aprobado”. Más adelante, la funcionaria preguntó: “¿Quieres hacerlo tú o se lo dejas a Mantilla en la tarde? Tú decides”, y ante la preferencia de un empleado por realizar el procedimiento sin la presencia de cierto personal, concluyó: “Okis, entonces alócate, haz tu magia”.