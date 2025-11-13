Colombia

Vecinos del norte de Bogotá denuncian amenazas de muerte y maltrato animal por parte de un residente: el hombre carga con un cuchillo

El hombre ya ha sido capturado por la Policía por otros altercados, pero ha sido dejado en libertad: también es señalado de maltratar a dos adultos mayores que, al parecer, viven con él

Guardar
Habitantes del sector reportan episodios recurrentes de intimidación por parte de un residente que ha amenazado a personas y mascotas, generando alarma y solicitudes urgentes de intervención a las autoridades locales - crédito Redes Sociales

El temor se ha instalado en el sector de Cedritos, en Bogotá, donde un residente ha protagonizado una serie de amenazas con cuchillo contra sus vecinos y sus mascotas, generando una atmósfera de zozobra que, según denuncias en redes sociales, mantiene en vilo a la comunidad.

El hombre, identificado por los habitantes del barrio, ha salido en repetidas ocasiones de su vivienda empuñando un cuchillo, con el argumento de que el ruido de quienes transitan frente a su casa resulta insoportable.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las intimidaciones han escalado hasta incluir amenazas de muerte tanto a personas como a los perros del vecindario, lo que ha provocado una ola de solicitudes de intervención urgente a las autoridades locales.

De acuerdo con testimonios expresados en redes sociales, en cuentas de denuncias ciudadanas, la situación alcanzó un punto crítico el domingo 9 de noviembre, cuando el agresor fue visto nuevamente amenazando a los transeúntes y manifestando su intención de matar a los perros por sus ladridos.

Un vecino relató que “este sujeto sale a amenazar con un cuchillo a los vecinos que pasan frente a su casa, argumentando que hacen ‘mucho ruido’ al transitar. También ha manifestado que quiere matar a los perros por los ladridos. Estos hechos ocurrieron el domingo 9 de noviembre, varios vecinos están preocupados, pues comentan que este señor al parecer también maltrata a sus padres, dos adultos mayores que viven con él”.

Tras ser detenido por la
Tras ser detenido por la Policía, el individuo fue puesto en libertad y continuó con comportamientos hostiles, lo que ha incrementado la preocupación y la sensación de inseguridad entre los residentes del barrio - crédito Captura de pantalla / X

La reiteración de estos episodios ha incrementado la preocupación, ya que, según los residentes, el hombre no solo representa un peligro para la comunidad, sino también para su propio entorno familiar.

El impacto de estos hechos se refleja en la inquietud generalizada de los habitantes de Cedritos, quienes han expresado su temor ante la posibilidad de un ataque.

Vecinos han documentado cómo la agresividad y hostilidad del individuo han llevado a muchos a vivir con la constante sensación de inseguridad.

En redes sociales, los comentarios de los ciudadanos evidencian la frustración y el miedo: “Debe recibir asistencia en salud mental, es un peligro para la sociedad”, escribió un usuario.

Otros mensajes advierten sobre el riesgo de que la falta de acción derive en tragedias mayores: “Cuando hiera a alguien o lo hieran a él, entonces ahí sí actúan”, señaló otro internauta, mientras que algunos cuestionan la efectividad de las autoridades y la tentación de la justicia por mano propia: “Después se asombran de que la gente tome justicia por mano propia, pero cómo no va a ser así si este tipo de gente hace lo que le da la gana y no pasa nada”.

En respuesta a las denuncias, la Policía de Bogotá intervino y detuvo al agresor, trasladándolo a un CAI.

Sin embargo, los vecinos del sector reportaron que el hombre fue liberado poco después y, lejos de cesar su comportamiento, continuó con las amenazas tanto a los vecinos como a los animales.

Polémica en Bucaramanga por muerte “innecesaria” de perros en Unidad de Bienestar Animal

La indignación crece en Bucaramanga tras la muerte de Taz y Hermes, dos perros que estaban bajo el resguardo de la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga (UBA).

- crédito captura de pantalla
- crédito captura de pantalla Instagram

El caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos internos, luego de que el concejal Camilo Machado denunciara: “Falsificaron actas del comité de eutanasia. Usaban términos denigrantes y se burlaban de la situación”.

La directora de la entidad, la veterinaria Laura Acosta, autorizó la eutanasia de los animales, según chats internos presentados por los concejales Machado y Carlos Parra.

En uno de los mensajes, un empleado propuso: “Démosles de baja”, a lo que Acosta respondió: “Aprobado”. Más adelante, la funcionaria preguntó: “¿Quieres hacerlo tú o se lo dejas a Mantilla en la tarde? Tú decides”, y ante la preferencia de un empleado por realizar el procedimiento sin la presencia de cierto personal, concluyó: “Okis, entonces alócate, haz tu magia”.

Temas Relacionados

Amenazas con cuchilloCedritosBogotáMaltrato animalSalud mentalPolicía de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

La licencia más barata del país se tramita muy cerca de Bogotá: así puede ahorrar más de $200.000 en el proceso

A pocos minutos de Bogotá, un municipio ofrece el trámite completo por menos de setenta mil pesos, mientras en la capital cuesta casi cuatro veces más: Por qué sucede

La licencia más barata del

Capturan en Medellín a dos británicos vinculados con la mafia irlandesa: tendrían nexos con el Clan del Golfo

Los dos extranjeros eran requeridos en extradición por las autoridades inglesas por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato

Capturan en Medellín a dos

El dólar en Colombia registra su precio más bajo desde junio de 2021, abriendo la jornada en $3.692,52 rompiendo la barrera de los $3.700

La moneda colombiana acumula un avance de 6,38% en el último mes, superando a otras divisas de la región y consolidando su fortaleza frente al dólar en momentos de volatilidad internacional

El dólar en Colombia registra

Así se enteró Colombia de la tragedia de Armero hace 40 años: piloto que sobrevoló la zona dijo impactado que “desapareció todo el mundo”

El relato de los primeros testigos aéreos permitió dimensionar el alcance de la catástrofe y movilizó a las autoridades y medios nacionales

Así se enteró Colombia de

Dólar cae y alcanza su nivel más bajo en tres años: cuál es su valor en pesos colombianos hoy 13 de noviembre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar cae y alcanza su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd: lo señaló de quedarse con sus regalías y confirmó el “cachetazo” de Feid

Mara Cifuentes denunció que fue abusada por su expareja y lanzó crítica a los centros de rehabilitación: “Piensen muy bien en esto”

Westcol organizó una exclusiva celebración por su nominación a los Latin Grammy: quién es la misteriosa joven que lo acompañó

Guajira, del ‘Desafío’, respondió a Kevyn por decir que no tiene novia: “Hay cosas que no se presumen, se protegen”

Valentina Taguado reveló lo que no se vio de la salida de Raúl Ocampo en ‘MasterChef Celebrity’: “Por eso no nos mostraban”

Deportes

Representante de Yerry Mina defendió

Representante de Yerry Mina defendió al colombiano tras el polémico empujón que recibió de Álvaro Morata en la Serie A de Italia: “Siempre ha sido un guerrero”

En disturbios terminó el partido Real Cartagena vs Real Cundinamarca: hinchas invadieron la cancha tras el empate y lanzaron sillas desde la tribuna

Este es el ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”

Testimonio del conductor de Transcaribe tras el ataque de hinchas del Real Cartagena: “Casi nos matan”

En video: presuntos hinchas de Nacional emboscan a seguidores del América de Cali en Medellín