Robo a mano armada en El Virrey: cámaras de seguridad registran el asalto a clientes de un local en Usme

Cuatro hombres armados irrumpieron en el establecimiento y despojaron a varias personas de sus pertenencias

Los cómplices aguardan fuera del comercio para facilitar la fuga tras el asalto.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro hombres armados robaron a los clientes de un local comercial en el barrio El Virrey, en la localidad de Usme. El hecho, ocurrido el pasado 10 de noviembre, quedó registrado en video y circula en redes sociales, generando preocupación por el aumento de la inseguridad en la zona.

De acuerdo con la información de los videos, el atraco se presentó a las 5:23 de la noche de ese lunes. Las imágenes muestran el arribo de dos motocicletas con parrilleros, que se detienen a pocos metros del establecimiento. Mientras los conductores permanecen en los vehículos, sus acompañantes entran de forma rápida al negocio.

Uno de los sujetos extrae un arma de fuego y apunta directamente a quienes realizaban compras en el interior del local. El otro hombre, según lo exhiben las grabaciones de la cámara de seguridad, se dirige hacia tres ciudadanos cerca de la puerta y los despoja de sus pertenencias, principalmente teléfonos móviles. En el lugar se encontraba una menor de edad, quien actúa nerviosa ante la situación.

En el video se observa cómo uno de los atracadores le arrebata el celular a una de las mujeres presentes, ante la demora de esta en entregarlo voluntariamente. Tras cumplir su objetivo, los delincuentes salen y se reúnen con los conductores, huyendo en las motocicletas por la vía principal del barrio.

Las imágenes del asalto, que rápidamente se viralizaron, muestran a la menor de edad llorando de forma desconsolada en medio del asalto, un cuadro que ha generado repudio entre los habitantes del sector. El video fue clave para identificar el modus operandi de los ladrones y demostrar el uso de armas para intimidar incluso a presencia de menores.

Sobre este caso, los residentes de Usme han solicitado a las autoridades mayor patrullaje y acciones contundentes contra las bandas que operan en la zona. Comerciantes y vecinos señalan que los robos como el del 10 de noviembre no son aislados y que afectaciones similares se reportan en otros barrios del sur de Bogotá.

Estadísticas del robo de celulares en Bogotá

Según datos suministrados por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entre enero y junio de 2025 se denunciaron 15.000 robos de celulares en la ciudad. Esto equivale a 87 dispositivos hurtados cada día. El reporte, citado por Infobae, revela que solo 2.452 teléfonos fueron recuperados durante ese periodo, equivalentes al 15%.

El hecho, ocurrido el 10 de noviembre, quedó registrado en video y provocó preocupación entre los habitantes - crédito captura de video

Las estadísticas identifican que la localidad donde se registraron más robos de celulares fue Chapinero, con 1.631 casos, seguida de Suba (1.593), Engativá (1.458), Usaquén (1.330) y Kennedy (1.279). Las modalidades más frecuentes incluyen el ‘cosquilleo’ en el transporte público y la ‘distracción’ en espacios de alto flujo, prácticas a las que se suma ahora el robo a mano armada en locales.

Robos similares en el sur de la ciudad

La problemática de inseguridad afecta a varias zonas del sur de Bogotá. Recientemente, la localidad de Ciudad Bolívar registró otro asalto grabado por cámaras, donde dos hombres ingresaron a una tienda de barrio, intimidaron a los empleados y tomaron el dinero de la caja.

De acuerdo a lo conocido en los videos, los delincuente se llevaron algunos billetes de $50.000 de caja de seguridad y después se fugó en una bicicleta. Según el testimonio, el atraco sucedió en presencia de la hija menor de la cajera, a quien uno de los hombres amenazó apuntándole con el arma.

La localidad de Ciudad Bolívar registró otro asalto grabado por cámaras - crédito Agencia Andina

Comerciantes y habitantes de Ciudad Bolívar afirman que los atracos ocurren con frecuencia y piden una intervención urgente de la Policía Metropolitana de Bogotá para capturar a los responsables. Las autoridades señalan que se han intensificado las labores de vigilancia y que analizan los videos circulados para identificar a los implicados.

