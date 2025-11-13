Petro aseguró que Armando Benedetti es una “víctima” de la Corte y comparó su caso con el de Nicolás Petro: “Se arrodillan”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el allanamiento de su vivienda en Barranquilla - crédito @AABenedetti/X

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el allanamiento de la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 2025 en Barranquilla (Atlántico). En las declaraciones que dio el jefe de la cartera advirtiendo sobre la diligencia, que consideró ilegal, insultó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que ordenó el allanamiento.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente”, dijo Benedetti.

El ministro fue blanco de todo tipo de críticas por haber agredido verbalmente a la magistrada, a la que también señaló de haber humillado y maltratado a su esposa, Adelina Guerrero, durante la diligencia. En consecuencia, el presidente Petro reaccionó, indicando que tanto Benedetti como la togada actuaron de manera equivocada.

Según explicó en su cuenta de X, el ministro es una víctima de la decisión que tomó Lombana, mientras que la togada ordenó el allanamiento, presuntamente, basada en un sesgo ideológico.

“Tanto la actitud de la víctima, Armando, como la actitud desobligante de una juez incriminada por sesgo ideológico en su juicio, son incompatibles con el desarrollo de una justicia independiente”, precisó el jefe de Estado en la red social.

Petro comparó el caso de Benedetti, que está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de enriquecimiento ilícito y por otros tipos penales que se le endilgan y que corresponden a otros procesos, con el de su hijo Nicolás Petro Burgos. Este último enfrenta un proceso penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y otro por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.

A su juicio, los procesos penales que se llevan a cabo en contra del jefe de la cartera y de su hijo mayor y exdiputado del Atlántico estarían permeados por la polarización política. Aseguró, sin proporcionar pruebas, que los funcionarios que están investigando los hechos responden a intereses de terceros; incluso, afirmó que detrás de las indagaciones estarían actuando personas ligadas al tráfico de estupefacientes.

“Usando investigadores en un caso que se arrodillan al querer de los dueños de los medios de comunicación y hasta del narcotráfico, y en otros casos, al odio mismo que sienten en el corazón porque no se piensa igual que sus mentores”, señaló el primer mandatario.

En una publicación anterior, el jefe de Estado aseguró que la magistrada Cristina Lombana ordenó el allanamiento de la vivienda de Armando Benedetti por presuntamente tener “odio” hacia él. Además, calificó la diligencia como “ilegal”.

“Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio”, aseveró.

El expresidente del Senado Efraín Cepeda rechazó los señalamientos del presidente Gustavo Petro, indicando que el hecho de catalogar una diligencia judicial como “ilegal” y de asumir que este tipo de decisiones no se están tomando con independencia y sin sesgo socava la institucionalidad.

Aseguró que un jefe de Estado no debería referirse de esa manera a las instituciones que encarnan la justicia en el país cuando que las determinaciones que se toman son inconvenientes para su Gobierno. En consecuencia, solicitó al presidente que respete la separación de poderes en Colombia.

“Presidente @petrogustavo, por millonésima vez le pedimos que respete a los poderes públicos y, en particular, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, precisó Cepeda.

