Armando Benedetti reculó: así le presentó disculpas a la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana luego de llamarla “loca” y “hp”

Armando Benedetti lanzó duras críticas contra la magistrada Cristina Lombana, que lidera la investigación sobre sus presuntos delitos de enriquecimiento ilícito

Con una escueta publicación en sus redes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se retractó de sus afirmaciones contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a la que le lanzó toda clase de insultos tras el allanamiento a su residencia en Barranquilla (Atlántico). El titular de la cartera política, al que ya le cursan investigaciones en su contra por estas afirmaciones, decidió recular y retirar sus calificativos.

En su perfil de X, en el que se mostró activo durante la jornada del miércoles 12 de noviembre con sendos comentarios contra sus contradictores, como la representante a la Cámara Lina María Garrido, el hombre de confianza del presidente Gustavo Petro, se echó para atrás. Aunque si bien dijo que se dejó “llevar por la ira”, consciente de que sus epítetos podrían traerle una dura sanción disciplinaria, insistió en que la magistrada se extramilitó en sus funciones.

Con esta publicación en X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se retractó tras lo dicho a la magistrada Cristina Lombana - crédito @AABenedetti/X

“He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, expresó Benedetti en su perfil de X, con lo que se desdijo de sus apariciones no solo en redes sociales; también en los medios de comunicación.

Este giro en la postura del ministro, que hasta la tarde insistía en que la controversia se había armado por una “palabra mal dicha”, causó sorpresa en las redes sociales. Aunque estaría ligado a los contundentes llamados hechos por los miembros de las altas cortes; el más reciente, el del presidente del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), Jorge Enrique Vallejo, que le pidió a dejar atrás los “señalamientos injuriosos” contra la magistrada Lombana y su labor.

El ministro del Interior publicó un mensaje en X refiriéndose a la polémica como consecuencia de “una palabra mal dicha” - crédito @AABenedetti/X

“Este país es de muy pequeñas dimensiones, minúsculo. Por una palabra mal dicha, todo el mundo voltea a ver para otro lado olvidando lo que es importante”, expresó Benedetti, que buscaba minimizar el impacto de sus declaraciones; sobre todo las que entregó a W Radio, en las que no tuvo reparo en irse contra la togada y utilizar un sinfín de términos que generaron una indignación generalizada y que el Ministerio Público le pusiera la lupa a este intenso caso.

En efecto, la reacción de Benedetti fue desmedida luego de la diligencia judicial en su mansión, en Lagos de Caujaral. “Vea lo que hace esta loca hijue...(sic) Es una loca, una loca completamente (...) Quién me salva de ese monstruo de loca”, afirmó al citado medio. Y reiteró que la magistrada carece de competencia para investigarlo, al argumentar que fue senador hasta 2022, y lo trata como si aún fuera congresista, investigándolo por hechos -según él- de 2023.

La magistrada Cristina Lombana cuenta con una experiencia de más de tres décadas en la rama judicial - crédito Colprensa

De acuerdo con información que se ha filtrado a los diferentes medios, el allanamiento a Benedetti está relacionado con dos investigaciones encabezadas por la magistrada Lombana: el préstamo de 3.600 millones de pesos otorgado por el empresario Euclides Torres para la adquisición de su mansión en Barranquilla y presuntas irregularidades en beneficio de la empresa Simetric, también perteneciente a Torres; pese a la recusación radicada por el ministro.

“Lo invito a reflexionar que las descalificaciones personales y los señalamientos injuriosos contra quienes administran justicia atacan su dignidad y ubican al servidor en un escenario de polarización y virulencia”, expresó el titular del CSJ, que de esta forma salió en apoyo al pronunciamiento hecho por el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejeiro, que también rechazó de manera tajante los insultos de Benedetti a la togada.