Colombia

Ordenan cárcel para Juan Carlos Suárez por asesinato de Jaime Esteban Moreno; estos fueron los argumentos de la Fiscalía: “Desprecio”

El señalado agresor fue captado en videos golpeando al estudiante de los Andes hasta causarle la muerte

Guardar
Juan Carlos Suárez Ortiz no
Juan Carlos Suárez Ortiz no aceptó los cargos por el delito de homicidio agravado - crédito composición fotográfica

Una jueza Penal de Control de Garantías de Bogotá ordenó la reclusión en un centro carcelario del joven Juan Carlos Suárez Ortiz por la muerte de estudiante universitario Jaime Esteban Moreno, ocurrida el 31 de octubre de 2025 en Bogotá. La medida de aseguramiento, solicitada por la Fiscalía General de la Nación, responde a la gravedad de los hechos confirmada por la togada y a los elementos probatorios recolectados durante la indagación.

Según la información recopilada por el ente acusador, la víctima salió de un establecimiento nocturno (bar Before Club) y, al dirigirse hacia el occidente de la ciudad en busca de transporte, fue interceptada por la espalda por Suárez Ortiz. Aunque en un primer momento logró evadir la agresión y continuó su trayecto acompañado de otro joven, metros más adelante fue alcanzado nuevamente por el procesado y otra persona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese momento, el estudiante, que se encontraba en estado de indefensión, fue golpeado hasta perder el conocimiento en plena vía pública.

El joven fue atacado por
El joven fue atacado por dos hombres que lo siguieron tras salir de Before Club - crédito @pasaen_bogota/IG | LinkedIn | Mebog

“Los registros fílmicos que han sido debidamente recolectados dan cuenta de que la víctima no se resistió, no agredió, no huyó con violencia, sino que fue alcanzada y derribada. Y una vez en el suelo recibió múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluso cuando ya estaba inconsciente e inerme”, detalló la fiscal del caso en la audiencia.

Posteriormente, el Jaime Esteban Moreno fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismos en cara, cráneo y tórax. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Una fiscal de la Seccional Bogotá le imputó a Suárez Ortiz el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó, pese a que, según el ente acusador, el investigado tuvo intención de matar a la víctima, y no solamente de agredirla. De hecho, continuó con el ataque, a pesar de que otro sujeto, identificado como Ricardo González, también lo golpeó brutalmente.

Ricardo González, presunto asesino de
Ricardo González, presunto asesino de Jaime Esteban Moreno, está siendo procesado por homicidio agravado - crédito X

El ataque no fue producto de una reacción momentánea ni de un impulso aislado. Por el contrario, el comportamiento del imputado revela una clara decisión de causar la muerte, pues después de propinarle los primeros golpes y retirarse del lugar, al observar que su acompañante continuaba atacando al joven, se devolvió para rematar la agresión”, detalló la delegada de la Fiscalía en la diligencia.

El disfraz: ¿un intento de ocultamiento?

Aunado a ello, la fiscal explicó que en la teoría del caso de la Fiscalía también se advierte que el procesado intentó ocultar su identidad con el disfraz que portaba en ese momento: tenía el rostro completamente pintado de rojo. Esto, desde su perspectiva, indica que el imputado actuó convencido de que no podría ser reconocido por las autoridades.

Además, indicó que, al parecer, el asesinato del joven fue planeado. “Aún más grave resulta el hecho de que el imputado utilizó un disfraz y el maquillaje facial como mecanismo de ocultamiento, lo que evidencia una premeditación y una conciencia clara de que no sería fácilmente identificado”, detalló.

La Fiscalía aseguró que el
La Fiscalía aseguró que el disfraz de Juan Carlos Suárez Ortiz habría servido para su ocultamiento - crédito X

Así las cosas, indicó que, lejos de tratarse de un hecho de violencia que se salió de control o que tuvo un resultado no esperado, este caso corresponde a un acto pensado. Esto se evidenciaría en que el agresor siguió a la víctima, intentó agredirla y, tras fallar, volvió a intentar golpear al estudiante, causándole la muerte.

Demuestran un nivel de determinación, de insensibilidad y desprecio por la vida humana, incompatible con el comportamiento de una persona que esté dispuesta a asumir su responsabilidad o comparecer voluntariamente ante la administración de justicia”, detalló la fiscal.

Temas Relacionados

Juan Carlos Suárez OrtizJaime Esteban MorenoHomicidio agravado Fiscalía General de la NaciónCárcelColombia-Noticias

Más Noticias

Exparticipante del ‘Desafío’ está de luto tras el asesinato de su hermano: esta fue su última publicación con él

Las autoridades adelantaron un operativo con el fin de esclarecer los motivos detrás del ataque sicarial en contra del joven

Exparticipante del ‘Desafío’ está de

Hospitales de Medellín están al borde del colapso: EPS intervenidas deben más de $230.000 millones y ponen en riesgo la atención de miles de pacientes

Savia Salud, la Nueva EPS y Coosalud acumulan millonarias deudas con la red pública hospitalaria. La alcaldía advierte que la crisis ya afecta pagos, suministros y servicios esenciales en el sistema de salud de la ciudad

Hospitales de Medellín están al

Alcalde de Bogotá canceló mesas de diálogo con conductores, pero exige que se reactiven campañas de seguridad vial

Más de 1.000 personas han perdido la vida en siniestros viales en la capital entre 2024 y 2025, según cifras oficiales entregadas por Carlos Fernando Galán

Alcalde de Bogotá canceló mesas

Julián López acusó al Partido de la U de sofocar la democracia interna: “Lo que hicimos fue fundar un equipo”

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, su movimiento, “Nueva U” ofrece un espacio democrático dentro de la colectividad para que se genere un debate más abierto y plural

Julián López acusó al Partido

Mujer de 23 años fue asesinada frente a su pequeño hijo en El Zulia, Norte de Santander

Al parecer, hombres armados llegaron hasta el lugar en el que permanecía la víctima acompañada por el menor de edad y propinaron múltiples impactos de bala

Mujer de 23 años fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Damiano David y Dove Cameron

Damiano David y Dove Cameron enloquecieron a sus fans a la salida del aeropuerto El Dorado

Frankenstein se convierte en la película favorita de los usuarios de Netflix Colombia esta semana

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

Un drama juvenil llega a la lista de películas en Prime Video Colombia que no te puedes perder hoy

Cami, del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que se ha sentido rechazada después del corte de pelo en el ‘reality’

Deportes

Como Falcao y Fabra: Kevin

Como Falcao y Fabra: Kevin Mier se sumaría a la lista de futbolistas colombianos que se perdieron un mundial por lesión

Histórico goleador africano visitará Colombia en diciembre de 2025: participará en un partido de despedida

Santa Fe casó pelea con la prensa por el caso de César Farías: “Háganos llegar las pruebas”

Goleador de Independiente Medellín podría perderse la recta final de la Liga BetPlay Dimayor

Lucas Rodríguez reafirmó su postura sobre la teoría de los futbolistas colombianos: “Cuando sean campeones, me van a buscar”