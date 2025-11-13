Colombia

Mujercitas llega al Teatro Libre de Chapinero en versión ballet

El sello artístico TE & M Ballet Creativo fusiona en esta obra, basada en una de las novelas emblemáticas de la literatura juvenil mundial, danza, teatro y música en una experiencia artística que inaugura la temporada navideña y celebra la creatividad local

Guardar
El Teatro Libre de Chapinero
El Teatro Libre de Chapinero será el escenario del estreno de Mujercitas en versión ballet, los días 13 y 14 de diciembre.

El Teatro Libre de Chapinero será el escenario del estreno de Mujercitas en versión ballet, una de las propuestas más destacadas de la temporada cultural en Bogotá. Los días 13 y 14 de diciembre, más de 50 artistas participarán en esta producción de TE & M Ballet Creativo, que combina danza, teatro y música para dar vida a la célebre historia de Louisa May Alcott. El espectáculo, dirigido a públicos de todas las edades, marca el inicio de la temporada navideña en la capital y busca celebrar la familia, los sueños y la esperanza.

La puesta en escena se caracteriza por su formato multidisciplinario y la magnitud de su elenco, con la intención de cautivar tanto a los amantes de la danza como a familias y espectadores interesados en propuestas culturales innovadoras. La adaptación de Mujercitas por TE & M Ballet Creativo se presenta como una experiencia artística diseñada para envolver al público en un universo de belleza y emoción.

Relevancia de Mujercitas y su adaptación en ballet

La novela Mujercitas, escrita por
La novela Mujercitas, escrita por Louisa May Alcott y publicada en 1868, es considerada un clásico de la literatura juvenil universal.

La novela Mujercitas, escrita por Louisa May Alcott y publicada en 1868, es considerada un clásico de la literatura juvenil universal. La obra narra la vida de las hermanas March —Meg, Jo, Beth y Amy—, quienes, junto a su madre, enfrentan los desafíos de la vida en Massachusetts durante la Guerra de Secesión estadounidense, mientras su padre sirve como capellán en el ejército. A través de las experiencias y aspiraciones de cada hermana, la novela explora temas como la independencia femenina, la educación, el sacrificio personal y los valores familiares. El impacto de Mujercitas ha trascendido generaciones, inspirando adaptaciones en cine, teatro, televisión y ballet, gracias a su vigencia en el tratamiento de la feminidad y la autonomía.

Trayectoria de TE &amp; M Ballet Creativo y su propuesta artística

TE & M Ballet Creativo,
TE & M Ballet Creativo, la compañía responsable de esta adaptación de Mujercitas, fue fundada en 2019 por Laura María Velázquez Cadena. Desde sus inicios, el grupo se ha distinguido por una propuesta artística que fusiona la danza clásica, la literatura y la creación escénica contemporánea.

El Sello Artístico TE & M Ballet Creativo, la compañía responsable de esta adaptación de Mujercitas, fue fundado en 2019 por Laura María Velázquez Cadena. Desde sus inicios, el grupo se ha distinguido por una propuesta artística que fusiona la danza clásica, la literatura y la creación escénica contemporánea. Velázquez Cadena, quien comenzó su formación en ballet en Bogotá a los cinco años, ha desarrollado una carrera que incluye certificaciones internacionales y una sólida experiencia pedagógica. Bajo su dirección, la compañía ha construido un repertorio original que combina narrativa, reflexión estética y un enfoque humano en la formación de artistas y estudiantes.

El sello distintivo de TE & M Ballet Creativo radica en su capacidad para integrar la danza con la literatura y la creación escénica, generando espectáculos que trascienden la técnica para ofrecer experiencias artísticas profundas. Entre sus producciones anteriores se encuentran adaptaciones de obras literarias como Kahlo: Pies para qué los quiero si tengo alas para volar, Canción de Navidad, Harry Potter and the Ballet Tale, Y que la suerte siempre esté de tu lado y El Tiquete Dorado, así como creaciones originales que abordan temas sociales y de género. La compañía ha consolidado una alianza estable con el Teatro Libre de Chapinero, lo que ha permitido el desarrollo de temporadas regulares y la formación de varias generaciones de estudiantes certificados internacionalmente.

La presentación de Mujercitas en
La presentación de Mujercitas en ballet no solo inaugura la temporada navideña en Bogotá, sino que también representa el mayor logro de TE & M Ballet Creativo hasta la fecha.

La presentación de Mujercitas en ballet no solo inaugura la temporada navideña en Bogotá, sino que también representa el mayor logro de TE & M Ballet Creativo hasta la fecha. Esta producción de gran formato refuerza la posición de la compañía como referente en la enseñanza del ballet y la creación escénica independiente en Colombia, y consolida su compromiso con la difusión de la cultura y el arte en la ciudad.

En el corazón de TE & M Ballet Creativo se encuentra la convicción de que la danza florece en un entorno de libertad, respeto y crecimiento personal, donde el arte impulsa el desarrollo de niños, jóvenes y adultos.

La obra tendrá funciones el sábado 13 de diciembre a las 6:30 p.m. y el domingo 14 de diciembre a las 5:00 p.m., en el Teatro Libre de Chapinero con boletas entre los $60.000 y $70.000. Las boletas pueden adquirirse en la línea de WhatsApp 3150691278.

Temas Relacionados

MujercitasTE & M Ballet CreativoTeatro Libre de ChapineroLouisa May AlcottBallet en Bogotá

Más Noticias

‘Planchando el despecho’ reúne de nuevo a cinco estrellas en el Astor Plaza para su espectáculo de fin de año

La cita musical en la capital colombiana fusiona generaciones y estilos en un tributo a la cultura popular y la emoción colectiva

‘Planchando el despecho’ reúne de

EN VIVO l Medellín vs. América: poderosos y escarlatas se enfrentan en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor

El conjunto vallecaucano deberá buscar una victoria que lo instale dentro del grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

EN VIVO l Medellín vs.

Referente de la selección sub-20 reveló su sueño de jugar en poderoso equipo europeo: de cuál se trata

Una de las figuras del plantel dirigido por César Torres aseguró que el combinado patrio no “fracasó” en su paso por el mundial que se disputó en territorio chileno

Referente de la selección sub-20

EN VIVO Junior vs. Nacional, fecha 20 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en el estadio Metropolitano

En el Roberto Meléndez, el Tiburón quiere cerrar la fase de Todos contra Todos con una victoria ante los antioqueños, que necesitan los tres puntos para ser líderes

EN VIVO Junior vs. Nacional,

EN VIVO Fecha 20 de la Liga BetPlay: se definen los clasificados a cuadrangulares en la última jornada

Cuatro equipos pelearán por los últimos dos cupos a las semifinales, mientras que cinco clubes buscarán el primer y segundo lugar para ganar el “punto invisible”

EN VIVO Fecha 20 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo confirmó liberación

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera y Jenny López presentaron al nuevo miembro de su familia conmoviendo a sus seguidores: “Lloré”

Westcol organizó exclusiva fiesta por su nominación a los Latin Grammy y estuvo acompañado de misteriosa joven

Manuel Medrano reveló que un desamor lo llevo a recibir sus primeros premios ‘Latin Grammy’

Las mejores canciones para escuchar en Spotify Colombia que están rompiendo las listas de reproducción

Premios Latin Grammy 2025: siga el minuto a minuto en VIVO de la participación de los artistas colombianos

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. América: poderosos y escarlatas se enfrentan en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor

Referente de la selección sub-20 reveló su sueño de jugar en poderoso equipo europeo: de cuál se trata

EN VIVO Junior vs. Nacional, fecha 20 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en el estadio Metropolitano

EN VIVO Fecha 20 de la Liga BetPlay: se definen los clasificados a cuadrangulares en la última jornada

Ministro del Trabajo destacó a jugadores del Pereira por alzar su voz ante situación económica del club: “Debe ser digno”