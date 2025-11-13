Mujercitas llega al Teatro Libre de Chapinero en versión ballet

El Teatro Libre de Chapinero será el escenario del estreno de Mujercitas en versión ballet, los días 13 y 14 de diciembre.

El Teatro Libre de Chapinero será el escenario del estreno de Mujercitas en versión ballet, una de las propuestas más destacadas de la temporada cultural en Bogotá. Los días 13 y 14 de diciembre, más de 50 artistas participarán en esta producción de TE & M Ballet Creativo, que combina danza, teatro y música para dar vida a la célebre historia de Louisa May Alcott. El espectáculo, dirigido a públicos de todas las edades, marca el inicio de la temporada navideña en la capital y busca celebrar la familia, los sueños y la esperanza.

La puesta en escena se caracteriza por su formato multidisciplinario y la magnitud de su elenco, con la intención de cautivar tanto a los amantes de la danza como a familias y espectadores interesados en propuestas culturales innovadoras. La adaptación de Mujercitas por TE & M Ballet Creativo se presenta como una experiencia artística diseñada para envolver al público en un universo de belleza y emoción.

Relevancia de Mujercitas y su adaptación en ballet

La novela Mujercitas, escrita por Louisa May Alcott y publicada en 1868, es considerada un clásico de la literatura juvenil universal. La obra narra la vida de las hermanas March —Meg, Jo, Beth y Amy—, quienes, junto a su madre, enfrentan los desafíos de la vida en Massachusetts durante la Guerra de Secesión estadounidense, mientras su padre sirve como capellán en el ejército. A través de las experiencias y aspiraciones de cada hermana, la novela explora temas como la independencia femenina, la educación, el sacrificio personal y los valores familiares. El impacto de Mujercitas ha trascendido generaciones, inspirando adaptaciones en cine, teatro, televisión y ballet, gracias a su vigencia en el tratamiento de la feminidad y la autonomía.

Trayectoria de TE & M Ballet Creativo y su propuesta artística

El Sello Artístico TE & M Ballet Creativo, la compañía responsable de esta adaptación de Mujercitas, fue fundado en 2019 por Laura María Velázquez Cadena. Desde sus inicios, el grupo se ha distinguido por una propuesta artística que fusiona la danza clásica, la literatura y la creación escénica contemporánea. Velázquez Cadena, quien comenzó su formación en ballet en Bogotá a los cinco años, ha desarrollado una carrera que incluye certificaciones internacionales y una sólida experiencia pedagógica. Bajo su dirección, la compañía ha construido un repertorio original que combina narrativa, reflexión estética y un enfoque humano en la formación de artistas y estudiantes.

El sello distintivo de TE & M Ballet Creativo radica en su capacidad para integrar la danza con la literatura y la creación escénica, generando espectáculos que trascienden la técnica para ofrecer experiencias artísticas profundas. Entre sus producciones anteriores se encuentran adaptaciones de obras literarias como Kahlo: Pies para qué los quiero si tengo alas para volar, Canción de Navidad, Harry Potter and the Ballet Tale, Y que la suerte siempre esté de tu lado y El Tiquete Dorado, así como creaciones originales que abordan temas sociales y de género. La compañía ha consolidado una alianza estable con el Teatro Libre de Chapinero, lo que ha permitido el desarrollo de temporadas regulares y la formación de varias generaciones de estudiantes certificados internacionalmente.

La presentación de Mujercitas en ballet no solo inaugura la temporada navideña en Bogotá, sino que también representa el mayor logro de TE & M Ballet Creativo hasta la fecha. Esta producción de gran formato refuerza la posición de la compañía como referente en la enseñanza del ballet y la creación escénica independiente en Colombia, y consolida su compromiso con la difusión de la cultura y el arte en la ciudad.

En el corazón de TE & M Ballet Creativo se encuentra la convicción de que la danza florece en un entorno de libertad, respeto y crecimiento personal, donde el arte impulsa el desarrollo de niños, jóvenes y adultos.

La obra tendrá funciones el sábado 13 de diciembre a las 6:30 p.m. y el domingo 14 de diciembre a las 5:00 p.m., en el Teatro Libre de Chapinero con boletas entre los $60.000 y $70.000. Las boletas pueden adquirirse en la línea de WhatsApp 3150691278.