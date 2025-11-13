Ministro de Defensa confirmó instrucción de Gustavo Petro de mantener coordinación con agencias de inteligencia de EE.UU.

Pedro Sánchez, ministro Defensa, reveló las decisiones que tomó el presidente Petro - crédito Pedro Sánchez/Instagram

El martes 11 de noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro ordenó suspender el envío de información de inteligencia a Estados Unidos, después de los recientes ataques con misiles dirigidos a embarcaciones en el Caribe.

Sin embargo, dos días después, el Gobierno nacional ha comenzado a entregar más detalles del anuncio del mandatario colombiano.

El primero en hacerlo fue el propio jefe de Estado. Posteriormente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que agencias con la DEA y el FBI continuarán colaborando con Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad.

Ahora, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en su cuenta de X que el presidente Gustavo Petro instruyó a las agencias de inteligencia militar a sostener el intercambio constante de información con organismos internacionales.

“Contra el crimen trasnacional, la respuesta es la cooperación internacional. El señor Presidente Gustavo Petro ha dado instrucciones claras de mantener, como se ha venido haciendo, un flujo continuo de información con las agencias internacionales para combatir el narcotráfico, garantizando siempre el respeto por los derechos humanos y la estricta observancia de los protocolos de los acuerdos de entendimiento y tratados internacionales, alineados y coordinados con Cancillería y Rosa Villavicencio”, aseveró Pedro Sánchez.

En su publicación, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que Colombia es el país que más cocaína incauta en todo el mundo y el que más personas “ha sacrificado” por enfrentar los carteles del narcotráfico.

“Colombia es el país que más cocaína incauta en el mundo, y también, el que más hombres y mujeres ha sacrificado enfrentando con persistencia y contundencia a los carteles del narcotráfico”, señaló Pedro Sánchez.

Según el ministro, desde el 7 de agosto de 2022, se han incautado más de 2.700 toneladas de cocaína, destacando el trabajo articulado entre la inteligencia militar de Colombia y agencias internacionales.

“En este Gobierno hemos incautado más de 2.700 toneladas desde el 7 de agosto de 2022: más de 30.000 millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores. La mayoría de estos resultados son posibles gracias a las capacidades de inteligencia de Colombia y al trabajo articulado con nuestros aliados internacionales", indicó Pedro Sánchez.

