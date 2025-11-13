Miguel Polo Polo invitó a los ciudadanos unirse a Abelardo de la Espriella tras encuesta donde va liderando, y le tiró pullas a otros precandidatos

Miguel Polo Polo sigue firme con Abelardo de la Espriella y tiró pullas a otros precandidatos presidenciales - crédito Montaje Infobae

El congresista Miguel Polo Polo reaccionó en redes sociales a los recientes resultados de una encuesta electoral, la cual posiciona a Abelardo de la Espriella como favorito para llegar a la Casa de Nariño, con un 27,9 % de intención de voto.

Dicho estudio ubica en segundo lugar al senador Iván Cepeda, que registra un 25%, lo que marca una brecha ajustada entre ambos aspirantes.

En su pronunciamiento, Polo Polo criticó las exigencias de otros candidatos. “¡Ombre, sean serios! ¡Ajuícense! ¿Cómo es posible que candidatos que no alcanzan ni el 5 por ciento de intención de voto pretendan ponerle condiciones al que va de primero en las encuestas?”, afirmó el congresista, refiriéndose a los aspirantes ubicados en posiciones menos favorables del sondeo.

La encuesta generó debate en círculos políticos, especialmente por el llamado de Polo Polo al sector opositor. Señaló que “el país se mamó de egos y no va a arriesgar su futuro esperando a que estos, que tienen posibilidades nulas de llegar a la Casa de Nariño, por fin se dignen a unirse”.

Para el representante, la opinión pública ya ha tomado partido: “El pueblo ya tomó la decisión de agruparse alrededor de Abelardo. Allá ellos si quieren seguir con sus candidaturas imaginarias”.

Polo Polo, en su mensaje, cuestionó la continuidad de las campañas de los que no figuran entre los favoritos. “¿De verdad aman a Colombia? Bájense del bus y apoyen al tigre”, concluyó en otro aparte del trino, apelando directamente a los demás candidatos.

El resultado de la encuesta, con el 27,9 por ciento para De la Espriella y el 25 por ciento para Cepeda, refleja una elección disputada que pone presión sobre los aspirantes con menos respaldo, cuyos apoyos no superan el 5% en intención de voto.