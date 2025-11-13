Colombia

Margarita Rosa de Francisco lanzó pullas a Juan Daniel Oviedo tras expresar su preocupación por la baja de nacimientos en Colombia: "Pues pónganse a parir, pedazo de conchudo"

La actriz cuestionó al exdirector del Dane que señaló que, de mantenerse una tendencia a la baja en los nacimientos en el país, habría riesgos en las pensiones de los viejos en el futuro

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo expuso su preocupación ante el constante descenso de la natalidad en Colombia, que llegó a una reducción del 31,3 % en los nacimientos entre 2023 y 2024, según un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane).

En diálogo con Semana, el exconcejal de Bogotá alertó que, de seguir esta tendencia, en un futuro el país podría enfrentar grandes riesgos demográficos.

“Hagamos o no hagamos, en 2050 Colombia va a ser inviable demográficamente. Entonces, queremos que seamos viejos, cuchos, como decimos en la calle, que Colombia sea cucha, pobre e informal. Yo creo que todas las personas dirían: No queremos que eso suceda”, dijo al medio citado.

Incluso, el aspirante presidencial señaló que sus preocupaciones llevan desde la época en la que fue director de la entidad nacional mencionada.

“Esto es supremamente peligroso, pero es una realidad. Desde el 2018, ustedes pueden ver mis grabaciones, salimos a decir: ‘Hay menos mujeres para parir (...) cada vez más hay menos mujeres en edad fértil para parir. No vamos a tener retoños que se formen para producir, para financiar la mayor carga que implica la vejez de nuestra sociedad”, comentó el hoy candidato prepresidencial.

No obstante, el comentario de Oviedo generó polémica en las redes sociales.

Mientras que algunos defendieron la postura del exconcejal bogotano, otros consideran que fue de forma irrespetuosa, asegurando que se estaría obligando a las mujeres a tener hijos obligatoriamente.

Una de ellas fue la actriz y presentadora de televisión Margarita Rosa de Francisco, en la que criticó al concejal por su expresión utilizada.

“Y las mujeres sin poder contestarles a los hombres: ‘Pues pónganse a parir ustedes, pedazo de conchudos’”, escribió en su cuenta de X.

El comentario de la actriz colombiana también dio varias reacciones por varios errores gramaticales detectados por los internautas, tanto que la misma presentadora le restó importancia y ratificó su postura frente a lo dicho por Oviedo.

“El pecado de este trino está en la gramática, partida de conchudos. En todo caso, mujeres, ya oyeron: ¡A parir!”, sostuvo.

