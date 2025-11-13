Colombia

Exparticipante del ‘Desafío’ está de luto tras el asesinato de su hermano: esta fue su última publicación con él

Las autoridades adelantaron un operativo con el fin de esclarecer los motivos detrás del ataque sicarial en contra del joven

Las publicaciones de la exparticipante del 'Desafío' demuestran el dolor que siente por la partida de su hermano, pues recordó uno de sus momentos más felices en familia - crédito Instagram

El asesinato de Luis David Mestre Palma en el sector de El Rodadero, en Santa Marta, desató preocupación entre la comunidad y enlutó a sus seres queridos, entre los que se encuentra su herman,a Karmen Mestre, reconocida por su participación en el programa Desafío Súper Humanos, Súper Regiones, que tuvo su edición en 2016.

De acuerdo con las versiones que circulan en medios locales, el crimen ocurrió el martes 11 de noviembre de 2025, en el momento en el que Mestre Palma fue atacado por sicarios mientras transitaba en una motocicleta cerca de la Playa Puerto Gaira.

La víctima fue identificada como un joven residente del barrio 20 de Julio, que se desplazaba en una moto tipo Bóxer de color negro, aparentemente sin matrícula, cuando fue interceptado por dos hombres armados que también se movilizaban en motocicleta. En ese momento, los agresores le dispararon a quemarropa por la espalda, dejándolo tendido en el suelo ante la mirada de varios testigos.

La cercanía entre la influencer y su hermano era notoria - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Vecinos y transeúntes que presenciaron el ataque auxiliaron de inmediato a Luis David Mestre, trasladándolo a un centro médico en Gaira, Santa Marta. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por reanimarlo, el joven llegó sin signos vitales y fue declarado muerto, por lo que la noticia de su fallecimiento ha generado tristeza y desconcierto entre sus allegados.

La última publicación de Karmen Mestre con su hermano

Los internautas están siguiendo la información compartida por la exparticipante del popular concurso a través de sus redes sociales y en la jornada del 12 de noviembre de 2025 la creadora de contenido compartió un video a través de sus historias en el que se aprecia a su hermano compartiendo con su hija.

Pese a que el video fue publicado en 2023, demuestra el cariño que la joven le tenía a su hermano, pues le dejó el siguiente mensaje: “Ayer visitamos a mi hermano llevamos a su hija y verlos fue lo más hermoso del mundo, además. Verlo marchar diciendo ESTUDIO Y DISCIPLINA fue lo más lindo. 🙏Hoy quiero dejarte este video Luis Mestre recuerda que acá estamos. Sigue adelante tú puedes con todo. Te amamos”.

Del mismo modo, se viralizó una imagen en la que se ve a Karmen celebrando su cumpleaños junto con sus seres queridos, entre ellos su hermano.

“Haced completo mi gozo, señor, sintiendo todos el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, alma y corazón dedicados a un mismo propósito y siempre juntos. Gracias por mi familia y gracias a todos por estar para mí. 🎊🎁🤞🏻😍 Los amo demasiado“, escribió la famosa creadora de contenido.

La última publicación de Karmen con su hermano - crédito Instagram

Hasta el momento, Karmen Mestre no ha realizado declaraciones públicas sobre el asesinato de su hermano, más allá de haber compartido el video en el que escribió: “Te necesito ahora”, por lo que recibió una gran cantidad de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

Tras su paso por el Desafío Súper Humanos, Súper Regiones, en el que la participante se convirtió en la más joven del equipo Costeños con 18 años, Mestre continuó su carrera como creadora de contenido, empresaria y estilista.

Incluso, en 2025 no solo subió contenido laboral para su comunidad virtual, sino que les contó a sus seguidores que está embarazada, por lo que en los comentarios presumen que será mucho más difícil para que ella logre afrontar la pérdida de su hermano en esta etapa de su vida.

Del mismo modo, el hijo que espera es fruto de una relación de varios años, y en su perfil de redes sociales sigue fijado el video de la pedida de mano con su esposo, realizada en agosto de 2024.

