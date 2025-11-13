Colombia

Este es “el libro rojo”: el archivo sobre los niños desparecidos tras la tragedia de Armero que el ICBF entregó a los familiares

El libro será entregado a las familias y al Archivo General de la Nación como un documento clave de los hechos y una contribución para ayudar en la búsqueda de los menores de edad

Guardar
Tras 40 años, el ICBF
Tras 40 años, el ICBF hace publico el polémico libro rojo de Armero - crédito Revista Cambio - Armando Armero

Cuatro décadas después de la tragedia de Armero en 1985, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ha iniciado la restauración y digitalización del llamado “libro rojo”, un compendio que podría ofrecer pistas sobre el destino de cientos de menores desaparecidos.

Este documento, resguardado en Ibagué durante cuarenta años, contiene registros, fotografías, actas y formularios de ingreso de niños puestos bajo protección del Icbf en el Tolima, así como actas detallando quién reclamó o adoptó a cada menor y las pruebas de parentesco aportadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El volumen, encuadernado y de páginas amarillentas, fue elaborado por una funcionaria del Icbf en el caos posterior al desastre, con el fin de ayudar a los niños en la búsqueda de sus familias.

Según Astrid Cáceres, subdirectora de la entidad, “en el libro hay nombres, apellidos, información de adónde llegaron los niños, nombres de las personas a los que se les entregaron menores y nombres de quien los entrega, actas, en algunos casos fotos de los niños”, relató a Blu Radio.

El proceso de restauración y digitalización del archivo comenzó en octubre de 2025, consolidando el compromiso institucional con la recuperación de la memoria y la reparación de los afectados.

El “libro rojo” contiene 179
El “libro rojo” contiene 179 registros, 44 fotografías y más de 240 folios - crédito Canal 1

El “libro rojo” contiene 179 registros, 44 fotografías y más de 240 folios. Su deterioro natural por el tiempo y la humedad hizo necesaria la intervención de expertos para su recuperación química, tal como explicó Velásquez.

“Hemos hecho la revisión muy cuidadosa, de hecho nos hemos asesorado de un restaurador porque ha tenido que recuperarse químicamente. Hoy estamos revisando página por página, dato a dato, registro a registro. Y eso constituye, digamos, un proceso de reconstrucción de memoria, una memoria viva que hoy tenemos que abrirla al país”, afirmó a Blu Radio.

A pesar del avance, el “libro rojo” solo incluye registros de unos 170, principalmente trasladados a Ibagué, y no recoge información de los niños enviados a albergues en otros municipios o ciudades principales, lo que deja en el misterio el destino de numerosos desaparecidos.

La apertura del archivo, custodiado durante cuatro décadas y que pasó por manos de veinte directores del ICBF, representa un importante avance para las familias armeritas, que ahora pueden consultar el documento en su búsqueda.

Hubo advertencias sobre una posible
Hubo advertencias sobre una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz que podría afectar a las poblaciones más cercanas. Armero quedó sepultado - crédito Colprensa

Mario Villalobos Osorio, autor de “Armero: 40 años, 40 historias”, aclaró que el programa el Calentao de Señal Colombia que el “libro rojo” no es un catálogo de venta de menores, como algunas versiones sugerían, sino una compilación de fotografías y registros a mano destinados a la reunificación familiar.

Durante el traslado reciente del archivo desde la Regional Tolima hasta la Sede Nacional en Bogotá, sobrevivientes y representantes de la Defensoría del Pueblo acompañaron el proceso. “Nos encontramos con seis sobrevivientes, todas mujeres, 40 años después, y las invitamos para que fueran testigos de honor de la entrega simbólica del llamado ”Libro Rojo“”, resaltó Velásquez.

En la capital, el archivo recibió un tratamiento documental inicial y la próxima etapa será su digitalización, bajo la supervisión de una entidad especializada. Con ello, el ICBF busca reafirmar el compromiso con la verdad y la reparación histórica para las víctimas.

Este trabajo incluye, además, la revisión de registros en notarías y la Registraduría, ya que, en el momento de la tragedia, la Ley Quinta establecía que solo los juzgados de menores podían otorgar adopciones, no el ICBF.

La entrega del libro supone
La entrega del libro supone un trabajo conjunto entre el ICBF y las familias - crédito Radio Nacional

Entre las acciones implementadas por el ICBF para la conmemoración, figuran una galería itinerante sobre la tragedia, campañas de reunificación familiar como “Restableciendo Lazos Capítulo Armero” y la habilitación de un formulario digital y línea de contacto para las familias o cualquier persona con datos relevantes: info.armero@icbf.gov.com.

También el libro será entregado al Archivo General de la Nación como pieza patrimonial. “La directora en tarima y delante de todas las familias que nos acompañan hoy en esta fecha conmemorativa hace entrega del libro rojo como una pieza patrimonial que requiere un tratamiento especial por parte del Estado”, relató Velásquez a Blu Radio.

Temas Relacionados

40 años de la tragedia de ArmeroNiños desaparecidos en ArmeroOmaira ArmeroTragedia de ArmeroMunicipio de Armero

Más Noticias

Confrontan declaración de Paloma Valencia sobre estar casada con “un mamerto”, con declaraciones del fallecido Charlie Kirk: “lo explica mucho mejor que yo”

En redes sociales no se la perdonaron a Paloma Valencia por afirmar que su conyugue Tomás Rodríguez Barraquer tenía ideas políticas diferentes

Confrontan declaración de Paloma Valencia

La exposición gratuita en Bogotá que exhibe parte del trabajo del fotógrafo registró al narco Pablo Escobar: Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

La muestra se extenderá hasta el 4 de diciembre, finalizando con una fiesta de clausura en la Casa Échele Cabeza, situada en la localidad de Teusaquillo

La exposición gratuita en Bogotá

Ella fue Omayra Sánchez: la niña que resistió tres días bajo los escombros y se convirtió en el símbolo de la tragedia de Armero

Durante tres días, la piernas de la menor estuvieron atrapadas por el lodo y escombros, y mientras luchaba por su vida se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad

Ella fue Omayra Sánchez: la

Diego Molano, presidente de ETB alerta sobre la fusión Tigo Movistar: “Entre Claro y el nuevo operador quedarían con el 95% del mercado”

El exministro aseguró que la concentración de mercado por esta operación podría poner en riesgo la competencia sector telecomunicaciones y el futuro de los operadores más pequeños

Diego Molano, presidente de ETB

Armero: 40 años de una tragedia que pudo evitarse y que convirtió el olvido en memoria

El 13 de noviembre de 1985, la erupción del Nevado del Ruiz arrasó con la ‘Ciudad Blanca’, dejando al descubierto la falta de previsión de un Estado que no escuchó el llamado de la montaña, la misma que esa noche le recordó a Colombia que la naturaleza siempre reclama lo que el hombre olvida

Armero: 40 años de una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La exposición gratuita en Bogotá

La exposición gratuita en Bogotá que exhibe parte del trabajo del fotógrafo registró al narco Pablo Escobar: Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

‘Noviembre’, la película que rememora

‘Noviembre’, la película que rememora la toma del Palacio de Justicia, llega a las salas de cine del país

Se estaría alistando una nueva temporada de ‘Pedro, el escamoso’: esto es lo que se sabe

Renzo, del ‘Desafío’ aseguró que ahora lleva una buena relación con Anamar y ella tuvo que desmentirlo: “No mueve un dedo por el bebé”

Juliana Calderón le envió mensaje a Alofoke tras la renuncia de Yina Calderón a ‘La mansión de Luinny’: “Lo dejó viendo un chispero”

Ana Karina Soto dio detalles del incendio en la casa de su padre en Cúcuta: “Le quedaron secuelas”

Deportes

Colombia vs. Francia: hora y

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

Falcao ilusiona con comentario sobre la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Están en subida”

Jhon Durán habría pedido no ser llamado a la selección Colombia para recuperarse de su lesión con Fenerbahçe: “Fue bien recibida”

Eduardo Pimentel arremetió contra periodistas tras la derrota de Chicó ante Millonarios: “Son tan atrevidos y sinvergüenzas”

El nombre La Equidad sale del fútbol profesional colombiano y reconocido deportista publicó sentido mensaje: “Me siento como un hijo”