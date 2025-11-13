Colombia

Dos homicidios se registraron en Palmar de Varela, Atlántico en menos de 12 horas: una de las víctimas fue torturada

La Policía confirmó la muerte de dos hombres en áreas rurales del municipio, uno de ellos con antecedentes judiciales, apodado con el alias de Tres Pelos

La violencia sigue afectando a distintas poblaciones del Atlántico con reportes casi diarios de hechos criminales. De hecho, en las últimas horas se conoció el reporte de dos homicidios en Palmar de Varela, en la zona oriental del departamento.

El primer caso fue reportado hacia las 10:00 p. m. del martes 11 de noviembre, en el kilómetro 18 de la ruta nacional 90, en jurisdicción rural del municipio. Uniformados hallaron a un hombre inconsciente junto a la vía, aún con signos vitales, por lo que procedieron a trasladarlo al hospital cercano para intentar salvarle la vida.

Sin embargo, fue reportado su fallecimiento en la sala de urgencias, de acuerdo con el comunicado oficial. La víctima fue identificada como Andrés Felipe Castro Campo, de 22 años, que según datos de la Policía presentaba una anotación judicial previa por receptación.

El segundo homicidio ocurrió en la mañana del miércoles 12 de noviembre, alrededor de las 6:00 a. m., cuando habitantes del sector informaron a la patrulla de vigilancia sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el kilómetro 2 de la trocha El Limón, también en zona rural de Palmar de Varela.

La Policía confirmó que se trataba de Geovanny José Flórez Camargo, alias Tres Pelos, un hombre ampliamente reconocido por las autoridades debido a su pasado judicial y su vínculo con estructuras criminales originarias de Barranquilla.

Según el reporte policial, citado por El Heraldo, Flórez Camargo fue hallado atado de manos con una soga y presentaba múltiples heridas en el cuerpo. El historial de “Tres Pelos” incluye señalamientos como presunto jefe de la banda delincuencial Los Cabezones, con operaciones en el barrio Las Flores.

De acuerdo con registros de las autoridades, estuvo sindicado en varios crímenes relacionados con disputas del narcotráfico en años previos. En agosto de 2011, recuperó su libertad junto a otros 10 integrantes de la banda criminal Los Paisas, grupo al que las autoridades atribuían al menos 23 homicidios cometidos entre 2009 y 2010 en Barranquilla.

Además, en mayo de 2018, agentes de la Sijín le hallaron un fusil de asalto, una pistola y munición en su residencia. Al momento de su muerte, acumulaba ocho anotaciones judiciales por cargos como concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico de estupefacientes, según citó el medio mencionado.

La Policía del Atlántico anunció la apertura de investigaciones para esclarecer ambos crímenes y sostuvo que se mantendrán los operativos en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes.

Asesinan a joven en un granero de Soledad, Atlántico

El lunes 10 de noviembre se registró un grave hecho de sangre en Soledad, Atlántico, cuando un joven fue asesinado a balazos dentro de un establecimiento comercial, conocido como granero.

El hecho se produjo hacia la 1:25 p. m. en el Granero La Roca Firme, situado en la calle 55 con carrera 15G, barrio Las Colonias, en una zona residencial y de gran actividad cerca del Terminal de Transportes de Barranquilla.

La Policía Metropolitana de Barranquilla identificó a la víctima como Harlie Yesid Puello Barraza, de 24 años. Según el relato de testigos recogido por las autoridades, Puello Barraza había ingresado al local junto a una mujer para hacer compras de la canasta familiar.

Poco después, dos hombres en motocicleta se aproximaron al negocio. El parrillero descendió, entró directamente al establecimiento y disparó contra el joven, que se encontraba en uno de los pasillos.

El ataque desató pánico entre los compradores, que buscaron resguardo detrás de estantes y sacos de víveres. La acompañante de Puello Barraza pidió ayuda desesperadamente mientras los presentes intentaban socorrer al herido, que fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Juan Domínguez Romero.

El parte médico confirmó que ingresó sin signos vitales y presentaba cinco heridas de bala, tres en el tórax y dos en el brazo izquierdo.

