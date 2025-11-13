Colombia

Cursos virtuales y gratuitos del PAE: abren inscripciones en Colombia

La estrategia del PAE busca mejorar la calidad del servicio que reciben los estudiantes y reducir riesgos de contaminación en los alimentos

El PAE fortalece sus procesos
El PAE fortalece sus procesos para mejorar la calidad del servicio - Crédito: Midis

La Escuela PAE lanzó su campus virtual con acceso gratuito para todo el país, orientado a docentes, manipuladores de alimentos, padres, operadores y líderes comunitarios interesados en mejorar la operación del Programa de Alimentación Escolar.

El objetivo del programa se centra en la formación práctica para fortalecer la organización del servicio, la calidad e higiene de los alimentos y la veeduría por parte de la comunidad educativa.

La apertura de este espacio se realizó en Sahagún (Córdoba) el 12 de noviembre de 2025 e incluyó actos culturales y la presencia de distintos actores del sector educativo local y regional.

Durante el evento, estudiantes de la Institución Educativa El Nacional interpretaron piezas musicales, mientras los asistentes compartieron expectativas y buscaban resolver dudas sobre el funcionamiento de la nueva plataforma.

La iniciativa se presenta como un campus virtual con cursos cortos, videos y guías enfocadas en la administración diaria del PAE.

Entre los contenidos, los usuarios pueden aprender:

  • ABC del PAE.
  • Qué es.
  • Cómo funciona.
  • Qué hace cada quien.
  • Cómo organizar turnos y tiempos de atención.
  • Higiene en el servicio.
  • Control de temperaturas.
  • Definición de menús con participación de la comunidad.
  • Lineamientos para compras locales.
  • Pautas para la gestión de dificultades operativas.

Una manipuladora participante en la apertura de los cursos contó que espera que “las herramientas sirvan para que los alimentos lleguen en mejor estado a los estudiantes, sin filas largas ni devoluciones continuas”.

Un padre de familia destacó la utilidad de los módulos para “entender mejor cómo hacer seguimiento y dejar evidencia clara de lo que falta o puede mejorar cada semana”.

¿Cómo inscribirse a la Escuela PAE?

  • Ingrese a www.alimentosparaaprender.gov.co
  • Clic en la sección “Campus virtual”
  • En la opción aulavirtual.paestaraldia.gov.co, debe registrarse para iniciar el proceso.

El curso 100% virtual, gratuito y autogestionable, y otorga constancia digital tras completar todos los módulos.

La oferta está dirigida a quienes tienen responsabilidades directas o interés en la gestión de la alimentación escolar: docentes y directivos, manipuladoras y manipuladores, madres y padres, operadores de los servicios, miembros de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) y líderes comunitarios.

Un directivo docente presente en el lanzamiento afirmó: “La plataforma facilita acceso flexible, permite que los participantes avancen a su propio ritmo y que todos tengan la opción de aplicar lo aprendido en cada institución”.

El director de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), Sebastián Rivera Ariza, apuntó que la plataforma busca “entregar herramientas prácticas que puedan aplicarse de inmediato en los colegios, en la organización del servicio, el cuidado de la higiene y la calidad”. Señaló que la finalidad del programa no se limita a la formación, sino a que los cambios se vean reflejados de manera concreta en cada comedor escolar.

En la jornada, el alcalde de Sahagún hizo referencia a la necesidad de “contar con respaldo para que el servicio de alimentación escolar contribuya a que niñas, niños, jóvenes y adolescentes permanezcan en la escuela”. Subrayó que el acompañamiento por parte de la comunidad y la administración local resulta clave para ampliar el alcance de este tipo de iniciativas.

La Escuela PAE promueve una participación comunitaria que incluye la consulta y revisión colectiva de menús, el reporte de novedades, la promoción de compras a productores locales y el seguimiento a la prestación semana a semana. Uno de los lineamientos del programa detalla: “El propósito es que la comunidad educativa y los padres vean cómo los recursos del PAE tienen trazabilidad y se monitorean sin complicaciones”.

Los responsables de la plataforma subrayaron que la formación permite activar rutas rápidas para el reporte de irregularidades, resolver dudas sobre la compra y entrega de insumos y entender cómo activar mecanismos para proteger el derecho a la alimentación escolar de calidad.

El curso permanece abierto durante todo el año. La constancia digital que se entrega al completarlo acredita a los participantes en vigilancia y control ciudadano, lo que facilita su integración en comités escolares y veedurías. Las personas interesadas pueden consultar la información y registrarse desde cualquier región del país, con la posibilidad de acceso desde dispositivos móviles o computadoras.

