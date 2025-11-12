Colombia

Tiroteo al frente de un hospital en Cali dejo varias personas heridas

Un hombre que se movilizaba en motocicleta disparó contra un grupo de personas que esperaban noticias sobre el estado de salud de un paciente recientemente ingresado

Varios heridos en Cali luego
Varios heridos en Cali luego de un tiroteo a las afueras de un hospital - crédito Europress

Un tiroteo ocurrido frente al Hospital Primitivo Iglesias, en la Comuna 8 de Cali, Valle del Cauca, dejó tres personas heridas en la noche del martes 11 de noviembre.

El hecho sucedió aproximadamente a las 10:50 p. m., cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta disparó contra un grupo de personas que esperaban noticias sobre el estado de salud de un paciente recientemente ingresado al centro médico por una herida de arma de fuego.

Las víctimas, allegadas al paciente internado, recibieron los primeros auxilios en el lugar y más tarde fueron trasladadas a un hospital para una valoración completa realizada por personal médico.

De acuerdo con el reporte policial, “el pronóstico de salud de las tres personas es estable”.

Según información suministrada por El País, los disparos se dirigieron a quienes aguardaban a las afueras del hospital y estarían relacionados con la persona atendida por lesiones previas.

“De inmediato, la zona de atención adscrita a la Estación de Policía Municipal, así como la Unidad de Vida de la Seccional de Investigación Criminal hicieron presencia en el sitio y se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias alrededor de este caso”, comentó la Policía de Cali.

El ataque generó alarma entre quienes se encontraban en el área y reavivó la preocupación por la seguridad en la zona.

Un tiroteo ocurrido frente al Hospital
Un tiroteo ocurrido frente al Hospital Primitivo Iglesias, en la Comuna 8 de Cali, departamento del Valle del Cauca, dejó tres personas heridas en la noche del martes 11 de noviembre - crédito Alcaldía de Cali

