Ryan Castro lo volvió a hacer, cambió de ‘look’ y sorprendió a una vendedora ambulante : “La invito a San Andrés”

Ryan Castro sorprende disfrazado en Medellín y regala alegría a los vendedores ambulantes del estadio Atanasio Girardot - crédito @ryancastrro/Instagram

La inesperada aparición del cantante Ryan Castro, disfrazado en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot de Medellín, desató una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el gesto solidario del artista hacia los vendedores ambulantes que trabajan en esa zona.

El cantante, conocido como “el cantante del ghetto” y “el tío favorito”, optó por ocultar su identidad bajo una peluca y un bigote para recorrer la unidad deportiva, donde entregó regalos y realizó compras significativas a quienes llevan décadas ofreciendo sus productos en las calles.

La acción se conoció porque el artista trabajó en colaboración con el perfil Bocados Anónimos y la cuenta compartió el video en el que se ve a Ryan Castro disfrazado, llegando a sorprender a los trabajadores informales, pues interactuó con ellos y les brindó apoyo económico.

En la primera grabación, publicada el miércoles 5 de noviembre, se escucha que el propio artista expresó su deseo de generar un impacto positivo en la vida de quienes han dedicado años a laborar en ese entorno, en el marco del anuncio de su primer concierto en un estadio.

Ryan Castro arrasa en redes con su gesto solidario y anuncia concierto histórico en el estadio Atanasio Girardot - crédito @bocadosanonimos/tiktok

“Vamos a cambiar un par de vidas, de gente que lleva trabajando, gente del ghetto que lleva trabajando mucho tiempo aquí en el estadio... vamos allá”, afirmó Ryan Castro en el video publicado por Bocados Anónimos.

Durante ese primer recorrido, el cantante se detuvo en un puesto de raspados, la tradicional bebida a base de hielo molido, colorantes y leche condensada. Allí, entabló conversación con Marco Tulio, el vendedor, a quien le pidió preparar uno de estos productos y luego le anunció que compraría cuarenta más para compartir con “todos los parceros”, pues el objetivo era ayudarle a alcanzar el producido del día de una sola vez.

El video también muestra al artista interpretando su tema Mujeriego y colaborando con Marco Tulio en la preparación del hielo, mientras que el vendedor expresó sentirse “muy afortunado” por la inesperada venta, ya que recibiría un pago de $200.000 (cuarenta raspados grandes a $5.000 cada uno), pero la sorpresa final llegó cuando Ryan Castro le regaló un televisor de pantalla plana y le pagó 2 millones de pesos por los raspados.

Sin embargo, el gesto del cantante de reguetón no quedó solo ahí, ya que después fue hasta donde otra vendedora para apoyarla con su negocio y cumplirle algunos deseos.

Ryan Castro continúa sorprendiendo a vendedores ambulantes en el Atanasio Girardot - crédito @bocadosanonimos/IG

La grabación fue publicada días después, porque forma parte de la segunda parte de la iniciativa que tiene el cantante de ayudar a las personas que trabajan en el lugar a donde él va a llegar a cantar el 25 de abril de 2026.

Ryan Castro llegó con el mismo anzuelo, indicarle a la vendedora que quería comprarle 40 paquetes de papas para compartir con los amigos, pues también quería sacarle a adelante el producido del día, pero la señora se mostró nerviosa y en primer lugar no creyó que fuera real.

Vendedora: ¿Qué? ¿Por qué?

Ryan Castro: Vamos a invitar papitas a todos. Denos cuarenta, pues.

En ese momento la señora aseguró que podría realizar el pedido, pero que debía tener paciencia porque llevaría un tiempo de preparación, a lo que el cantante le ofreció su ayuda para sacar a adelante la solicitud.

Vendedora: Pero me tiene que esperar a que las haga todas.

Ryan Castro: Hágale que yo le ayudo, yo le ayudo. No se asuste que estamos es camellando. ¿Usted camella aquí todos los días?

Vendedora: Sí.

Ryan Castro. Uy, qué chimba de papas.

Ryan Castro le da sorpresa a vendedora ambulante del estadio - crédito @bocadosanonimos/IG

En ese momento “el tío favorito” conversó con la vendedora para conocer sobre su trabajo, sus sueños y lo que le gustaría cumplir próximamente, pues la iba a sorprender con la oportunidad de hacerle realidad ese deseo.

Ryan Castro: ¿Cuándo hacen conciertos acá la dejan camellar?

Vendedora: Nos dan una manilla, pero no nos dejan trabajar.

Ryan Castro: ¿Por qué? ¿Por el gas? Cuando yo cante en el estadio, hacemos el parche suyo bien chimba para que vendamos papas ventiadas.

Vendedora: Ay, qué rico.

Ryan Castro: ¿Cuál es su sueño?

Vendedora: Viajar a San Andrés con mi hija.

Ryan Castro: San Andrés es muy bonito. Yo la invito. Yo la invito para que vaya para San Andrés.

Vendedora: Tocaría consultarlo con mi hija para ver cuándo puede ella también.

Ryan Castro: Llámela y le pregunta. Llámela de una. Mientras vamos haciendo las papas, dígale: ‘Un pela’o nos va a invitar pa San Andrés’. ¿Usted no cree?

Vendedora: No creo, la verdad.

Ryan Castro: Que sí, llámela y le pregunta. Dígale a ella para ver qué le dice, que cuándo le gustaría ir.

La señora hizo la gestión como se la pidió Ryan, pero cuando llamó a su hija sorprendió al cantante, pues aunque él pensaba que estaba pasando desapercibido, la vendedora ya lo había reconocido y tan pronto le contestó la llamada su primogénita le confirmó que estaba hablando con el artista de Medellín.

Ryan Castro se vuelve viral con su acción solidaria antes de su gran concierto en Medellín - crédito @bocadosanonimos/IG

Ryan Castro: (saluda en la llamada) Awoo.

Vendedora: Está hablando con Ryan. Está hablando con el Awoo.

Ryan Castro: ¿Usted por qué sabe?

Vendedora: Porque esa sonrisa no miente.

Ryan Castro: Amor, póngame pues acá la cámara para yo saludarla. Hola, las vamos a invitar a San Andrés para que vayan juntas. ¿Quiere ir con ella para San Andrés, entonces? Aliste el vestido de baño, pues, que nos vemos pa San Andrés.

Finalmente, el artista también terminó dándole 2 millones de pesos a la vendedora como pago por las papas que le compraron, una suma que inicialmente iba a ser de 200.000 porque eran a 5.000 pesos los paquetes.