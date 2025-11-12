Colombia

Pareja de Epa Colombia respondió cómo avanza el proceso de la empresaria para salir de la cárcel: “Esperando un milagro de Dios”

Mientras crecen las especulaciones sobre un posible regreso a casa, Karol Samantha prefiere la discreción y se aferra a la esperanza de que pronto puedan reunirse con su hija y familia

La pareja de la empresaria de keratinas dejó un conmovedor mensaje tras 11 meses de prisión de Daneidy Barrera - crédito @famososhastalaz/IG

La incertidumbre sobre el futuro legal de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, persiste, mientras su círculo más cercano mantiene la esperanza de una pronta resolución.

Karol Samantha, pareja de la empresaria, abordó recientemente las inquietudes de los seguidores de la empresaria acerca del proceso judicial que enfrenta, pues permanece privada de la libertad lejos de su familia y seres queridos.

A finales de enero de
A finales de enero de 2025 uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia leyó la ratificación del fallo en contra de Daneidy Barrera más conocida como 'Epa Colombia' - crédito Cristian Bayona / Colprensa

A través de la caja de preguntas en la cuenta de Instagram de la empresa de keratinas, una seguidora consultó a Karol Samantha sobre el estado actual del caso de Epa Colombia.

La joven agradeció el constante interés y apoyo que reciben, destacando la importancia de la solidaridad en momentos difíciles.

Según relató la pareja de Barrera Rojas, la también creadora de contenido se encuentra actualmente en la Escuela de Carabineros, donde cumple su condena relacionada con el caso de Transmilenio.

Inicialmente la pena comenzó a ejecutarse en la cárcel El Buen Pastor, pero tras algunos meses fue trasladada a la institución policial.

La influencer pidió al juez
La influencer pidió al juez de ejecución de penas que considere su situación y le otorgue la oportunidad de realizar trabajo social y pasar tiempo con su hija - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

En su respuesta, Karol Samantha explicó que ha optado por la discreción respecto a los detalles del proceso legal, con el objetivo de no interferir en el desarrollo del mismo. No obstante, manifestó su deseo de que la libertad de la empresaria se concrete en un futuro cercano.

“A estas alturas después de casi once meses yo he preferido ser prudente y no manifestarles absolutamente nada de cómo va el caso de Dane, simplemente todos los días aferrados a la oración decretando que de pronto ella pueda estar con nosotros, con su hija, familia y esperando un milagro de Dios porque la justicia divina es la más perfecta que existe”, expresó Karol Samantha en la publicación.

La pareja de la influenciadora reiteró que la distancia familiar ha sido uno de los aspectos más complejos de la situación, pues han sido de incertidumbre lejos de su hija y de su familia.

Daneidy Barrera, conocida en redes
Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', dio una nueva entrevista desde El Buen Pastor de Bogotá, donde se encuentra recluida desde el 30 de enero de 2025 - crédito Revista Semana/captura de pantalla

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre una posible liberación próxima de Epa Colombia, a pesar de que han circulado rumores que sugieren su regreso al hogar en los días venideros.

Epa Colombia acuerda millonaria reparación con TransMilenio, su libertad sigue en manos de los jueces

El acuerdo alcanzado entre Epa Colombia y TransMilenio implica que la reconocida influenciadora deberá asumir una reparación económica de 100 millones de pesos y participar en una serie de actividades pedagógicas orientadas a fomentar el respeto por el sistema de transporte público.

TransMilenio detalló que estas acciones incluirán la elaboración y difusión de materiales educativos, disculpas públicas y labores de sensibilización tanto en redes sociales como en puntos estratégicos del sistema.

El componente económico del pacto no cubre la totalidad de los daños calculados originalmente, que superan los 467 millones de pesos. No obstante, la empresa de transporte masivo enfatizó el propósito restaurativo de la conciliación.

- crédito TransMilenio y Colprensa
- crédito TransMilenio y Colprensa

“Desde TransMilenio reafirmamos el compromiso de la entidad y de la ciudad con soluciones innovadoras de justicia restaurativa que no solamente buscan una reparación total de los hechos, sino también una reconciliación social y un incentivo del respeto por el sistema de transporte público”, explicó la compañía.

El eje pedagógico de la conciliación demanda que Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, se involucre activamente en labores de servicio social y campañas de sensibilización dirigidas a los usuarios.

De acuerdo con TransMilenio, “son actividades pedagógicas que Daneidy hará a través de sus redes sociales y también con su presencia en puntos estratégicos del sistema para incentivar la apropiación y el respeto de nuestros usuarios por el sistema de transporte”.

Así las cosas, la empresaria tendría una ardua tarea, debido al tamaño del sistema de transporte público de Bogotá.

