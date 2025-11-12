Miguel Polo Polo salió en defensa de la magistrada Cristina Lombana y le tiró pulla a Benedetti: “se cree dueño del país y jefe de las instituciones”

El respaldo del representante Miguel Polo Polo se hizo público en medio de la controversia por el operativo judicial, subrayando el papel de la magistrada frente a las críticas lanzadas desde el Ministerio del Interior - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció en la mañana del martes 11 de noviembre de 2025 que las autoridades judiciales realizaron un allanamiento en su residencia, ubicada en Lagos de Caujaral, cerca del corredor entre Barranquilla y Puerto Colombia.

La situación fue comunicada por el propio funcionario en sus redes sociales y se atribuyó la actuación a la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

“Están allanando mi hogar en un abuso de poder”, aseguró Benedetti en la publicación, en la que además señaló directamente a la magistrada Lombana y la describió como una “demente y delincuente”.

El ministro cuestionó la competencia legal de la Corte Suprema, afirmando: “La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”.

En declaraciones entregadas a través de sus canales oficiales, Benedetti sostuvo que la magistrada Lombana enfrenta dos recusaciones por supuesta “intención de incriminarlo”. Refirió que esta circunstancia, a su juicio, debería apartarla del proceso.

El ministro planteó interrogantes sobre la legalidad y pertinencia de la diligencia: “¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA”.

Benedetti ha manifestado su cooperación con la justicia desde 2002 y expresó: “Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia y ante la Corte Suprema”.

Uno de los aspectos más polémicos planteados por Benedetti consistió en la revelación de pesquisas financieras ordenadas sobre más de cincuenta familiares, entre ellos menores de edad. El ministro consideró estas medidas infundadas y desproporcionadas.

“Ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito, no quiere confirmar algo sino juzgarme con conjeturas. Está enferma y obsesionada”, denunció el funcionario.

Pronunciamiento de Miguel Polo Polo

El congresista Miguel Polo Polo expresó respaldo a la magistrada Cristina Lombana, tras las recientes declaraciones de Armando Benedetti, ministro del Interior, relacionadas con el allanamiento en su residencia.

Desde su curul, Polo Polo destacó la labor de Lombana, integrante de la Corte Suprema de Justicia, y rechazó los cuestionamientos públicos de Benedetti.

“Desde mi curul respaldamos la labor impecable e incorruptible de la honorable magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. Una mujer valiente que puso en su sitio a quien se cree dueño del país y jefe de las instituciones. ¡NO, SEÑOR! La justicia se respeta”, afirmó Polo Polo en sus red social de X.